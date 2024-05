L'étude, commandée par le président du pays, a permis de mieux comprendre que l'utilisation responsable des médias sociaux ne peut se faire sans maturité et sans réflexion éthique. C'est pourquoi les auteurs affirment que les médias sociaux devraient être interdits aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 13 ans.Le rapport de 142 pages a été publié le 1er mai à la demande du président français, qui a demandé à une commission d'enquêter sur l'impact d'une exposition excessive sur les jeunes esprits et sur les mesures qui pourraient être prises pour en réduire les effets néfastes.L'étude intitulée "Enfants et écrans : À la recherche du temps perdu" a mis en lumière le fait que les enfants ne peuvent et ne doivent pas posséder de smartphone avant l'âge de la maturité. Autrement dit, ils doivent avoir 11 ans et l'accès aux applications doit être limité jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la réflexion éthique, c'est-à-dire entre 15 et 18 ans.En ce qui concerne les enfants en bas âge, il est recommandé de ne pas les exposer avant l'âge de 3 ans, et il est également mentionné que s'ils sont exposés à partir de l'âge de 6 ans, une surveillance stricte est nécessaire.Les experts de l'étude ont également expliqué que 29 propositions ont été émises dans leur ensemble et que ce serait une grave erreur de ne prendre en compte que certaines d'entre elles et d'en laisser d'autres de côté.Partout dans le monde, des tonnes de décideurs politiques tentent de lutter contre l'utilisation excessive des technologies par les enfants, tandis que des interdictions sont mises en place par de nombreux géants de la technologie pour inciter les parents à être plus actifs et à s'impliquer dans le contrôle des activités de leurs enfants.N'oublions pas que les médias sociaux peuvent faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. L'impression durable qu'ils laissent sur les jeunes esprits est dévastatrice, comme l'ont prouvé de nombreuses études dans le passé.Une autre étude publiée récemment a montré que les jeunes enfants qui avaient un téléphone à l'école primaire avaient une moins bonne santé mentale à l'âge adulte.Pour cette étude, la commission a recruté près de 150 enfants et interrogé des centaines de professionnels issus d'entreprises technologiques de premier plan telles que Meta, Snap, X, TikTok, YouTube et même Samsung.Les auteurs ont choisi d'engager des chercheurs experts pour améliorer les études et les faire avancer sur la façon dont le temps passé devant un écran peut affecter le développement mental et les capacités des enfants. Cela inclut le rôle des algorithmes de dépendance et le fait que la dépendance à l'écran n'est pas encore reconnue par les scientifiques.Les experts recommandent également de veiller à ce que les enfants restent à l'abri des pratiques modernes utilisées par le monde de la technologie pour capter l'attention et exploiter au maximum les biais cognitifs.Le fait que les enfants soient exploités sur ce front et transformés en marchandises pour gagner un centime de plus est en effet inquiétant, et les voir ciblés par d'innombrables alertes est certainement un point qui mérite d'être étudié de plus près.Comme les experts l'ont mentionné récemment, nous ne pouvons pas permettre à la jeunesse de devenir la proie de ce type de mécanique et il est donc nécessaire de la rejeter.Il est également mentionné que de telles conclusions sont conçues pour être l'étape initiale qui donne lieu à une nouvelle politique publique cohérente pour tous.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude crédibles ou pertinentes ?