Un collège enlève les miroirs des toilettes pour empêcher les enfants de faire des TikToks

", a déclaré Les Atkins, porte-parole du district scolaire.Les administrateurs voyaient souvent les miroirs dans les vidéos. Le "" et le modèle de récompense de l'application d'origine chinoise ont été cités par les chercheurs comme contribuant à la dépendance. Les administrateurs affirment que les salles de bain sans miroir ont déjà fait leurs preuves.", a déclaré M. Atkins à WFMY. Le système scolaire a également mis en place un laissez-passer numérique qui permet aux enseignants de savoir combien de temps un élève passe en dehors de la salle de classe.Certains parents se sont rendus sur Facebook pour proposer une alternative plus simple : "", a déclaré un père de famille.TikTok et d'autres applications de médias sociaux ont été associés à une augmentation de la dépression et de l'anxiété chez les adolescents. "", selon un article publié dans le Brown University Journal of Public Health.Des éléments de la conception et de la fonctionnalité de l'application, à savoir le modèle de récompense variable du flux de contenu, l'interface simple, qui induit un flux, et la possibilité d'un "", capitalisent sur le conditionnement classique et les processus d'apprentissage basés sur la récompense pour faciliter la formation de boucles d'habitudes et encourager l'utilisation addictive.Des questions se posent également sur le type de contenu proposé aux enfants sur la plateforme. La semaine dernière, TikTok a banni un adolescent yéménite après qu'il a été qualifié de "" pour une vidéo le montrant debout sur un cargo saisi en mer Rouge.Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre idée sur le sujet ?