L'analyse approfondie de Jonathan Haidt sur l'impact des réseaux sociaux

Statistiques inquiétantes sur la santé mentale des adolescents dans l'ère des réseaux sociaux

Jonathan Haidt, professeur à l'École de commerce Stern de l'université de New York, examine les préoccupations croissantes concernant les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Comme mentionné précédemment, les médias sociaux présentent à la fois des avantages et des inconvénients, avec un accent particulier sur les impacts négatifs sur la santé mentale, en particulier chez les filles. En se basant sur des études, Haidt souligne la corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et les problèmes de santé mentale chez les adolescents, remettant en question l'idée que ces problèmes sont simplement une critique générationnelle. Le texte évoque également l'évolution de la santé mentale des adolescents dans les pays nordiques, confirmant une tendance mondiale à l'augmentation des troubles mentaux chez les jeunes.Conscients de ces problèmes, les enseignants recommandent des actions aux entreprises , soulignant la nécessité d'une régulation et d'une prise de responsabilité. Une coalition internationale de scientifiques demande à Meta d'ouvrir ses données pour étudier les impacts sur la santé mentale des jeunes. Les résultats d'enquêtes, comme celle des CDC, révèlent une détérioration de la santé mentale des adolescents aux États-Unis, avec des taux élevés de dépression et d'idées suicidaires. Les actions gouvernementales, telles que la possible modification du projet de loi sur la sécurité en ligne au Royaume-Uni, reflètent la reconnaissance de la nécessité de réguler les médias sociaux pour protéger la santé mentale des enfants.La Fédération américaine des enseignants exprime son impatience face à l'impact négatif des réseaux sociaux sur les comportements en classe, soulignant la responsabilité des entreprises technologiques. Un syndicat d'enseignants estime que les réseaux sociaux contribuent aux problèmes de santé mentale des élèves, et les enseignants font des recommandations aux entreprises pour réduire la dépendance.Dans un billet de blog publié en début d’année, Jonathan Haidt souligne que cette tendance a débuté vers 2012. Il répond à la critique selon laquelle il ne fait que se plaindre des « enfants d'aujourd'hui » en fournissant des données et des arguments pour étayer son point de vue. Haidt s'appuie sur des revues collaboratives avec Jean Twenge et Zach Rausch, où ils rassemblent des preuves des deux côtés de la question et invitent les critiques à ajouter des commentaires et des études. Il se concentre sur l'augmentation de la dépression et de l'anxiété autodéclarées par la génération Z depuis 2010, en utilisant des données provenant d'enquêtes régulières. Les chiffres montrent une nette augmentation des troubles de l'humeur chez les adolescents, en particulier chez les filles.En examinant les hospitalisations pour automutilation, Haidt réfute l'idée que l'augmentation apparente est due à une déstigmatisation de la santé mentale. Il souligne une augmentation significative des admissions à l'hôpital pour automutilation, en particulier chez les jeunes adolescents, remettant en question l'hypothèse nulle selon laquelle « les enfants vont bien ».La deuxième partie de des travaux de Jonathan Haidt collaborant avec Zach Rausch examine les données sur la santé mentale des adolescents dans les pays nordiques (Suède, Danemark, Norvège, Finlande, et Islande) en comparaison avec les pays de l'anglosphère. Malgré les différences notables entre ces régions, telles que les filets de sécurité sociale robustes et une confiance sociale plus élevée dans les pays nordiques, le schéma de base de l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents reste largement similaire.Jonathan Haidt se concentre sur les résultats obtenus dans chaque pays nordique. En Finlande, malgré son classement comme la nation la plus heureuse, les données montrent une augmentation significative de la détresse psychologique chez les adolescents depuis 2010. Les taux de dépression, d'anxiété, et d'autres troubles mentaux ont augmenté, surtout chez les jeunes filles.En 2002, des chercheurs ont commencé à recueillir des données sur des élèves de 9e année (15 ans, N = 4 162) à Tampere, la deuxième plus grande zone urbaine de Finlande. Ils ont examiné les symptômes de santé mentale extériorisés (par exemple, l'agressivité, l'impulsivité et l'inattention) et les symptômes de santé mentale intériorisés (par exemple, la tristesse, l'anxiété et la solitude) à trois reprises (2002-03, 2012-13 et 2018-19), ce qui nous permet de voir les tendances avant et après 2012.De 2002 à 2018, la prévalence des symptômes d'extériorisation a diminué chez les garçons et les filles, ce qui correspond aux tendances observées aux États-Unis. Cependant, les symptômes intériorisés, notamment la dépression, l'anxiété sociale, l'anxiété générale, la mauvaise santé subjective, le stress et la mauvaise estime de soi, sont restés inchangés entre 2002 et 2012, mais ont connu un pic entre 2012 et 2018 (ce qui correspond également aux tendances observées aux États-Unis). La figure ci-dessous montre l'augmentation de l'un des symptômes intériorisés : le pourcentage d'adolescents souffrant de dépression, tel que mesuré par une adaptation finlandaise de l'Inventaire de dépression de Beck.Les tendances d'anxiété et de dépression ont également augmenté depuis 2010, en particulier chez les jeunes femmes. Les données sur l'automutilation délibérée diffèrent des schémas observés dans les pays anglophones, montrant une augmentation plus tardive, liée à la pandémie de COVID-19. Depuis 2004, l'Agence suédoise de santé publique mène une enquête de santé représentative au niveau national (alias l'Enquête nationale sur la santé en Suède) auprès des Suédois âgés de 16 à 84 ans. La figure ci-dessous montre le pourcentage de femmes suédoises, réparties par groupe d'âge, qui déclarent souffrir d'anxiété ou d'inquiétude graves au cours de 14 cycles de collecte de données.Femmes suédoises se déclarant « gravement anxieuses ou inquiètes ». Données de l'enquête nationale suédoise sur la santé. Les tendances en matière d'anxiété sont similaires à celles observées dans les pays anglophones. Le groupe d'âge le plus jeune (16-29 ans) a connu l'augmentation la plus importante des niveaux d'anxiété, passant de 8 % en 2010 à 20 % en 2021, soit une augmentation de 150 %. Au fur et à mesure que l'on passe aux groupes plus âgés, les augmentations diminuent, le groupe le plus âgé de femmes suédoises déclarant en fait moins d'anxiété en 2021 que ce groupe n'en déclarait en 2010.Le Danemark, mesurant la santé mentale à travers le profil national de santé, indique également une détérioration de la santé mentale des adolescentes depuis 2010. Les résultats s'appuient sur l'évaluation de l'humeur et des niveaux d'énergie autodéclarés. Depuis 2010, le Conseil national de la santé et l'Institut national de santé publique de l'Université du Danemark méridional ont mené une série d'enquêtes sur la santé des adultes danois, appelées « Profil national de santé ». L'enquête recueille des données auprès de milliers de Danois, âgés de 16 à 74 ans, sur diverses questions de santé, y compris la santé mentale. La santé mentale est mesurée à l'aide de la composante mentale du Short-Form 12 (SF-12), qui évalue l'humeur et les niveaux d'énergie autodéclarés au cours des quatre dernières semaines sur une échelle de 6 points. Un score inférieur à 35,76 indique une mauvaise santé mentale (correspondant aux 10 % des scores les plus bas de l'échelle).La figure ci-dessous présente le pourcentage de filles et de femmes danoises en mauvaise santé mentale entre 2010 et 2021 (sur quatre cycles de collecte de données : 2010, 2013, 2017 et 2021).Entre 2010 et 2013, la mauvaise santé mentale a augmenté dans tous les groupes d'âge, l'augmentation absolue la plus importante étant observée chez les 16-24 ans (bien que cette augmentation soit assez faible). Entre 2013 et 2021, des tendances similaires se sont poursuivies, mais les augmentations absolues et relatives sont devenues beaucoup plus importantes dans tous les groupes d'âge.Les jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans sont passées de 15,8 % en 2010 à 34,4 % en 2021, soit une augmentation de 117,7 % (la plus forte augmentation absolue dans tous les groupes d'âge/de sexe). Il est à noter qu'une grande partie de l'augmentation de la mauvaise santé mentale a précédé la pandémie de COVID-19.Haidt souligne que, malgré les différences socio-économiques et culturelles entre les pays nordiques et l'anglosphère, la crise de santé mentale des adolescents semble être un phénomène mondial. Les augmentations des problèmes de santé mentale touchent particulièrement les filles, et les causes sous-jacentes nécessitent une attention et une exploration approfondies, même si des facteurs culturels spécifiques à chaque pays peuvent également jouer un rôle.Divers chercheurs ont observé des impacts tant positifs que négatifs des médias sociaux sur les adolescents. D'un côté, ils représentent une plateforme essentielle pour informer la future génération et faciliter les interactions. D'un autre côté, ils peuvent devenir préjudiciables pour les jeunes adultes, engendrant des problèmes mentaux identifiés par des revues de recherche réputées et des professionnels de la santé mentale.Ce phénomène découle souvent de la comparaison que les adolescents établissent entre leur vie et celle des autres présents sur les réseaux sociaux. Des statistiques d'Instagram indiquent que 81 % des adolescents se sentent plus proches de leurs amis grâce à la plateforme, mais 26 % développent des complexes liés à leur image personnelle. Plus spécifiquement pour les filles, une étude mentionne que 33 % d'entre elles se sentent mal dans leur corps en raison de comparaisons sur Instagram.Une coalition internationale de plus de 300 scientifiques, appelant Meta à ouvrir ses données pour permettre des études externes sur l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. Les résultats de l'enquête des CDC en février 2023 ont révélé une détérioration de la santé mentale des adolescents aux États-Unis, avec une augmentation des taux de dépression et de pensées suicidaires.En 2022, un parent a intenté un procès contre Facebook et sa société mère, Meta, affirmant que l'entreprise n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter les préjudices liés à une utilisation excessive de la plateforme par les jeunes. La plainte, symbolisant un débat sur la nécessité d'interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes, décrit comment l'utilisation intensive de Facebook a contribué aux problèmes de santé mentale de la fille mineure du plaignant.Les préoccupations concernant l'impact des réseaux sociaux ont également conduit à des actions gouvernementales. En début d'année 2023, la secrétaire d'État britannique à la culture a suggéré la possibilité de modifier le projet de loi sur la sécurité en ligne pour responsabiliser les dirigeants des médias sociaux en cas de négligence dans la protection de la sécurité des enfants. La Fédération américaine des enseignants a exprimé son impatience face à l'impact négatif des réseaux sociaux sur les comportements en classe, soulignant la nécessité d'une régulation des entreprises technologiques.Les tensions entre les défenseurs du bien-être des utilisateurs et la direction de Meta ont été mises en évidence lors d'un procès au Massachusetts, révélant comment le PDG Mark Zuckerberg a parfois ignoré les recommandations de hauts responsables de l'entreprise visant à renforcer la protection des adolescents utilisant Instagram aux États-Unis.Le professeur Jonathan Haidt, analysant diverses études, souligne les corrélations entre l'utilisation des médias sociaux et les problèmes de santé mentale chez les adolescents, notamment chez les filles. Bien que les études corrélationnelles ne puissent pas prouver la causalité, elles constituent une première étape révélatrice de la relation dose-réponse, indiquant des corrélations plus fortes chez les filles se concentrant sur les médias sociaux. Les appels à une régulation et à une prise de responsabilité de la part des entreprises technologiques se multiplient, illustrant l'urgence de protéger la santé mentale des jeunes face à l'impact des médias sociaux.Dans un rapport récent, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d'alarme sur l'impact majeur des troubles mentaux chez les adolescents, soulignant leur prévalence à l'échelle mondiale. Les chiffres choquants révèlent qu'un adolescent sur sept, soit 13 % de la tranche d'âge de 10 à 19 ans, est touché par des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété, et les troubles du comportement. Ces problèmes représentent une charge de morbidité significative, tandis que le suicide se classe désormais comme la quatrième cause de décès chez les 15-29 ans.L'adolescence, une période cruciale mais vulnérable, est exposée à des défis physiques, émotionnels et sociaux, accentués par l'influence des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Face à cela, la prévention de l'adversité, la promotion de l'apprentissage socio-émotionnel, et l'accès aux soins de santé mentale sont cruciaux pour le bien-être des adolescents immergés dans la culture numérique.Les déterminants de la santé mentale à l'adolescence incluent des facteurs tels que l'exposition à l'adversité, la pression sociale, et désormais, l'influence des médias sociaux. Certains groupes d'adolescents, en particulier ceux vivant dans des contextes humanitaires difficiles, se trouvent plus exposés en raison de discriminations ou d'un accès limité au soutien. Les troubles spécifiques, tels que les troubles émotionnels, anxieux, dépressifs, du comportement, de l'alimentation, de la psychose, le suicide et l'automutilation, émergent comme des préoccupations majeures exacerbées par l'omniprésence des plateformes numériques.Les comportements à risque, amplifiés par les réseaux sociaux, tels que la consommation de substances, le tabac, le cannabis et la violence, sont monnaie courante à l'adolescence et peuvent avoir des conséquences graves. Les stratégies de promotion et de prévention se doivent d'adapter leurs approches pour renforcer la régulation émotionnelle face aux défis posés par la vie numérique, tout en promouvant des alternatives positives et en développant la résilience.La détection et le traitement précoces, en tenant compte des influences des réseaux sociaux, sont soulignés comme essentiels pour répondre aux besoins des adolescents souffrant de troubles mentaux. Éviter l'institutionnalisation et respecter les droits des adolescents dans cet environnement numérique complexe sont des impératifs.En réponse à ces défis, l'OMS a mis en place des initiatives telles que Helping Adolescents Thrive (HAT), qui cible spécifiquement la promotion de la santé mentale, la prévention des troubles mentaux, de l'automutilation et d'autres comportements à risque amplifiés par les interactions en ligne. L'utilisation de modules et de guides d'intervention adaptés aux réalités des réseaux sociaux fait partie intégrante des efforts de l'OMS pour faire face à ces enjeux mondiaux de santé mentale chez les jeunes immergés dans l'ère numérique.L'analyse des réseaux sociaux comme étant à la fois l'avenir et une source de préoccupations complexes dans la vie des adolescents est pertinente. L'identification des avantages et des inconvénients de ces plateformes est cruciale pour une compréhension nuancée de leur impact. La reconnaissance des réseaux sociaux en tant que source d'information et de socialisation est incontestable et alignée sur la perception souvent positive des jeunes à leur égard.L'association entre une utilisation intensive des réseaux sociaux et des problèmes de santé mentale, en particulier chez les adolescentes, est un point crucial soulevé dans le texte. Cette corrélation met en lumière une réalité préoccupante qui a suscité une inquiétude légitime chez divers acteurs, des enseignants aux scientifiques, et a même incité à des actions judiciaires contre des géants technologiques tels que Meta. Ces préoccupations sont étayées par des études qui soulignent une corrélation positive, mettant en évidence la nécessité d'examiner de près l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents.L'introduction de l'expertise de Jonathan Haidt, professeur à l'École de commerce Stern de l'université de New York, apporte une dimension académique et renforce la crédibilité du texte. La mise en avant de la corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et les problèmes de santé mentale, en particulier chez les adolescentes, offre une perspective basée sur des études concrètes, contrecarrant l'idée que les inquiétudes ne seraient qu'une critique générationnelle dénuée de fondement.La référence à l'évolution de la santé mentale des adolescents dans les pays nordiques contribue à élargir la perspective en soulignant une tendance mondiale à l'augmentation des troubles mentaux chez les jeunes. Cela renforce l'idée que les problèmes liés aux réseaux sociaux ne sont pas circonscrits à une région spécifique, mais constituent un défi global qui mérite une attention sérieuse.Sources : Jon Haidt's blog post, Quel est votre avis sur le sujet ?Les résultats des travaux de Jon Haidt sont-ils pertinents ?Quelle solution préconisez-vous pour résorber l’impact des médias sociaux sur la santé mentale ? La réglementation comme les entreprises de l’industrie du tabac ?