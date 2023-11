Commentant les résultats du troisième trimestre 2023, Matthew Orf, analyste de recherche, a déclaré : "".Maurice Klaehne, analyste principal de recherche, a déclaré : "En ce qui concerne la tendance du marché des appareils pliables, M. Klaehne a déclaré : "Commentant le paysage du marché prépayé et postpayé, le directeur associé Hanish Bhatia a déclaré : "Commentant le lancement de l'iPhone 15 et les perspectives générales du marché, le directeur de recherche Jeff Fieldhack a déclaré : "Counterpoint Technology Market Research est une société de recherche mondiale spécialisée dans les produits de l'industrie TMT (technologie, médias et télécommunications). Elle propose aux grandes entreprises technologiques et financières une combinaison de rapports mensuels, de projets personnalisés et d'analyses détaillées des marchés de la téléphonie mobile et de la technologie. Ses principaux analystes sont des experts chevronnés de l'industrie des hautes technologies.CounterpointQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que les résultats de cette étude de Counterpoint Research sont crédibles ou pertinents ?Sur la base des informations fournies dans cette étude, quelle est votre opinion sur les perspectives de la série iPhone 15 et sur la demande globale des consommateurs en matière de smartphones au cours des prochains trimestres ?