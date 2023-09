Les ventes de smartphones ont connu un deuxième trimestre 2023 très peu reluisant. Le marché nord-américain des smartphones est particulièrement touché et enregistre sa pire performance depuis plus d'une décennie. Les nouveaux chiffres de Canalys viennent confirmer la tendance baissière qui s'observe sur le marché mondial des smartphones depuis quelques années. Un rapport publié en avril 2022 par Canalys indiquait que le marché mondial des smartphones a connu un cinquième trimestre consécutif de baisse, reculant d'environ 12 % en glissement annuel au 1er trimestre 2023. Seuls quelques fabricants parviennent à améliorer leurs performances.Toutefois, Canalys note que quelques améliorations pourraient s'observer sur le marché nord-américain des smartphones au deuxième semestre 2023, car les vendeurs lanceront de nouveaux modèles au 3e trimestre. Le segment haut de gamme (smartphones coûtant 1 000 $ ou plus) restera solide, car les vendeurs et le canal investissent ici, en tirant parti des reprises anticipées et des options de financement. En revanche, Canalys note que le segment bas de gamme (modèles de moins de 200 $) continuera à se heurter à la baisse de la demande de services prépayés. Les livraisons de smartphones devraient se redresser légèrement en 2024, avec une hausse de 3 %.Mais Canalys affirme qu'il est peu probable que les expéditions de smartphones franchissent la barre des 150 millions d'unités avant 2027. « Le marché est très volatil, car les mauvaises conditions économiques accélèrent les tendances clés de l'industrie des smartphones, telles que les cycles de rafraîchissement prolongés et la baisse des subventions des opérateurs, qui s'ajoutent aux impératifs de durabilité de l'industrie et à l'élan 5G en cours », a déclaré Lindsey Upton, analyste chez Canalys. Il a ajouté que l'état du marché pousse les fournisseurs de smartphones à adopter des approches plus ciblées pour construire des modèles commerciaux durables.Apple est en baisse de 20 % pour le deuxième trimestre et occupe toujours une position dominante avec 54 % de parts de marché. Samsung est en baisse de 27 % et occupe la deuxième place avec 24 % de parts de marché au deuxième trimestre 2023. Motorola suit avec une baisse de 25 % et seulement 8 % de parts de marché. TCL, un fabricant de téléviseurs qui semble n'avoir fait qu'une brève incursion dans les smartphones, est le plus grand perdant, avec une baisse de 30 % et une part de marché de 5 %. Dans un scénario presque identique à l'année dernière, Canalys révèle que Google est la seule entreprise est sortie indemne de ce trimestre.L'entreprise est peut-être en bas du classement des smartphones, mais les ventes de téléphones Pixel ont augmenté de 59 %, ce qui a permis à Google d'obtenir 4 % du marché. C'était la même chose l'année dernière, lorsque Google est passé de 1 à 2 % du marché. Le rapport ajoute que, dans quelques trimestres, Google pourrait atteindre la quatrième place du classement. La perte la plus importante du tableau est celle des autres fabricants d'appareils Android, avec une baisse de 43 %, ce qui représente probablement la poursuite de la consolidation du marché Android. Il s'agit de OnePlus, des HMD/Nokias, et de vendeurs de téléphones prépayés comme Blu.La montée en puissance des téléphones Pixels se fait également sentir sur d'autres marchés. Selon les données du cabinet d'études de marché Counterpoint Research, les téléphones Pixels ont représenté une part record de 12 % des ventes au Japon au cours du trimestre de juin, soit six fois plus qu'il y a un an. Au cours de la même période, la part de marché de l'iPhone s'est effondrée dans des proportions presque aussi importantes : 46 % contre 58 % un an plus tôt. Le Japon est un pays clé pour les deux entreprises de la Silicon Valley, car il s'agit de la troisième économie mondiale et d'un énorme marché pour les logiciels et les jeux mobiles.L'iPhone y est aussi dominant qu'aux États-Unis, et c'est la première fois en deux ans qu'il a perdu la moitié du marché japonais. La chute de la valeur du yen a poussé Apple à augmenter les prix de l'iPhone au Japon plus tôt que ses récentes hausses de prix à l'échelle mondiale. Selon les analystes, le coût de l'appareil s'avère être un facteur de dissuasion notable, à un moment où le dernier combiné, en l'occurrence l'iPhone 15, n'offre pas de nouvelles fonctionnalités indispensables. « Les utilisateurs japonais deviennent plus pragmatiques. Il y a maintenant plus de possibilités d'alternatives », a déclaré Tom Kang, analyste de Counterpoint basé à Séoul.En outre, Canalys rapporte que les fournisseurs de smartphones misent sur le segment haut de gamme pour naviguer dans les incertitudes, le prix moyen de vente des smartphones nord-américains ayant augmenté à 738 $ au deuxième trimestre 2023, contre 663 $ au deuxième trimestre 2022. En dépit des pertes globales, Canalys fait remarquer qu'Apple et Samsung ont stimulé leurs expéditions dans le segment haut de gamme avec une croissance de 25 % et 23 % respectivement au deuxième trimestre 2023. Les années 2022 et 2023 ont toutes deux été mauvaises pour les ventes de smartphones, avec des baisses respectives de 9 et 12 %.La baisse des ventes de smartphones est néanmoins perçue comme une bonne chose par certains critiques. Selon ces derniers, à mesure que les consommateurs vont devenir de plus en plus pragmatiques, il est fort probable que le marché des smartphones continue à se résorber, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le climat à travers la baisse des déchets électroniques. « Cette exigence de croissance constante est abominable. Nous avons tous des smartphones et même les vieux que j'offre à mes enfants font tout ce que le modèle haut de gamme fait aujourd'hui de toute façon. Cette exigence est dangereuse pour l'environnement », note un critique.Un autre a écrit : « c'est une bonne chose. Cela signifie que moins de gens achètent un nouveau téléphone tous les 1 ou 2 ans et qu'ils conservent plus longtemps leur téléphone en en parfait état de marche. Le moyen le plus simple de lutter contre le changement climatique est tout simplement de continuer à utiliser les produits que vous avez déjà achetés. Du smartphone à la voiture, cela reste vrai. Ainsi, changer un iPhone 14, qui a à peine un an, en parfait état de marche pour un iPhone 15 est un excès de consommation qui contribue à plus de pollution. Il n'y a vraiment aucune raison impérieuse d'acheter un nouveau téléphone tous les ans ».Source : Canalys Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse des expéditions de smartphones ?Selon vous, cette tendance baissière risque-t-elle de se poursuivre à long terme ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse ? Les consommateurs deviennent-ils plus pragmatiques ?Que pensez-vous des affirmations selon lesquelles la baisse des ventes de smartphones est une bonne chose pour l'environnement ?