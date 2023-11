L'appareil, qui s'accroche magnétiquement aux vêtements, coûtera 699 dollars avec un abonnement mensuel de 24 dollars, qui comprendra des données et des appels téléphoniques illimités. L'entreprise a également indiqué qu'elle s'associerait à T-Mobile pour le service téléphonique et à Microsoft et OpenAI pour la technologie d'intelligence artificielle. L'appareil pourra être commandé à partir du 16 novembre.", a déclaré Bongiorno, PDG de Humane, lors d'une interview. "Les passionnés de technologie et d'IA ont suivi Humane de près après que Chaudhri et Bongiorno, mari et femme cofondateurs, ont lancé la société en 2018. Elle a gardé la plupart de ses travaux sous le coude, à quelques exceptions notables près. En avril, Chaudhri a fait une démonstration de l'appareil lors d'une conférence TED. En septembre, l'épingle a orné des mannequins, dont Naomi Campbell, lors de la semaine de la mode à Paris.L'épingle Humane Ai est destinée à remplacer à terme un smartphone. Le plan d'abonnement est assorti de son propre numéro de téléphone et il n'est pas nécessaire de l'associer à un téléphone. L'appareil est dépourvu d'écran et les utilisateurs peuvent interagir avec lui par la voix, un pavé tactile, des gestes ou en brandissant des objets. Il est également doté d'un projecteur laser capable d'émettre du texte sur la main de l'utilisateur.Chaudhri a passé 20 ans chez Apple, où il a dirigé la conception de l'écran d'accueil de l'iPhone. Bongiorno a été responsable du développement de logiciels pour des produits tels que l'iPhone, l'iPad et plus tard le Mac, et a fait partie de l'équipe fondatrice de l'iPad. Chaudhri et Bongiorno ont également recruté d'autres anciens employés d'Apple, dont le directeur de la technologie, Patrick Gates, qui était auparavant directeur principal de l'ingénierie au sein de la société de Cupertino, en Californie.Dans un communiqué, Chaudhri et Bongiorno ont déclaré que l'"". Humane a levé 230 millions de dollars à ce jour. Son dernier tour de table a été une série C de 100 millions de dollars en mars. Parmi les bailleurs de fonds les plus en vue de l'entreprise figurent Microsoft, Sam Altman, cofondateur d'OpenAI, et Tiger Global Management.Humane n'est pas la seule entreprise à s'intéresser au matériel d'IA. OpenAI a eu des discussions avec LoveFrom, la société de conception fondée par l'ancien dirigeant d'Apple Jony Ive, au sujet d'un appareil distinct, selon des rapports du Financial Times et de The Information. Interrogé sur l'impact que cela pourrait avoir sur Humane, Bongiorno a déclaré dans l'interview télévisée : "".Source : Humane Quel est votre avis sur cette annonce ?