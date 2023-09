En outre, les nouvelles conditions d'utilisation précisent qu'en utilisant X, "". En ce qui concerne l'extraction de données, il est indiqué que "". Auparavant, il avait été écrit que "".X Corp va également demander la permission aux utilisateurs de commencer à collecter leurs données biométriques et leurs antécédents professionnels. Le réseau de médias sociaux a mis à jour sa politique de confidentialité afin d'y inclure des exceptions pour les "" et les "". "", peut-on lire dans la politique de confidentialité mise à jour.X indique qu'il peut collecter et utiliser des informations personnelles (telles que vos antécédents professionnels, votre parcours scolaire, vos préférences en matière d'emploi, vos compétences et aptitudes, votre activité de recherche d'emploi et votre engagement, etc.) "".La nouvelle politique X entrera en vigueur le 29 septembre.Source : Conditions d'utilisation de X Quel est votre avis sur ces changements ?