Ainsi que leurs antécédents professionnels et éducatifs

", indique X dans sa nouvelle politique de confidentialité, qui entrera en vigueur le 29 septembre. La plateforme de médias sociaux a déclaré à Bloomberg Law que la collecte de données biométriques était destinée aux utilisateurs de X Premium, ou à ceux qui paient pour le service d'abonnement de la plateforme, afin de permettre un niveau de vérification supplémentaire.X n'a pas précisé quelles données biométriques, elle envisageait de collecter. Cependant, ces données peuvent inclure des images faciales, des empreintes digitales et des dessins de l'iris. Le nouvel ajout à la politique de confidentialité de X intervient alors que la société est confrontée à une proposition de recours collectif dans l'Illinois pour des allégations selon lesquelles elle aurait collecté des informations biométriques sur des utilisateurs sans les en avertir au préalable ni obtenir leur consentement.X a également indiqué dans sa politique de confidentialité mise à jour qu'elle pouvait collecter des informations sur l'historique de l'emploi et de la formation des utilisateurs afin de "". La plateforme a commencé à déployer son nouvel outil de recrutement X Hiring la semaine dernière, offrant aux organisations vérifiées un accès anticipé à la version bêta de la nouvelle fonctionnalité.X a subi d'importants changements depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk à l'automne dernier. Outre le changement de marque en X, Musk a également apporté plusieurs modifications controversées à la plateforme, notamment en revenant sur ses politiques de modération du contenu et en rétablissant des comptes précédemment interditsSource : BloombergPensez-vous que cette collecte de données biométriques est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette nouvelle politique de confidentialité ?