Envoyé par Zerach Holmes Envoyé par « Je suis constamment étonné de voir comment les gens dépensent autant de leurs revenus pour les produits Apple ; c’est presque comme si leur vie était régie par le statut qu’ils estiment qu’un iPhone apporte (et les achats sacrificiels conséquents).

Cela varie probablement en fonction de la zone et du revenu moyen. Toutefois ici, c’est presque une corrélation inverse — les enfants les moins aisés de l’école ont tendance à avoir des parents possédant des iPhone et les parents confortables par contre optent pour tout ce qui fonctionne pour eux ».

En suivant les précédents rapports de l’entreprise, il s’agit du troisième trimestre consécutif enregistrant une baisse d’une année à l’autre. Dans le rapport qui vient de paraître, Samsung , Motorola et TCL-Alcatel ont connu les baisses les plus marquées avec une décroissance de 69 % pour TCL-Alcatel et de 37 % pour Samsung. Motorola pour sa part a accusé une réduction de 17 % de ses ventes d’une année à l’autre aux États-Unis.Pour Matthew Orf, l’analyste de Counterpoint Technology Market Research, cette baisse s’explique par le fait que les consommateurs ont hésité à mettre à niveau leurs appareils dans un contexte d’incertitude du marché. Et pour ceux qui espèrent qu’il y aura une embellie de la situation dans les mois à venir, l’analyste souligne qu’il faut s’attendre à voir cette tendance baissière perdurer jusqu’au troisième trimestre 2023.Tandis que Samsung, Motorola et TCL-Alcatel, pour ne citer que ces entreprises, ont accusé des baisses importantes de leurs ventes d’un trimestre à l’autre, Google quant à elle, a enregistré une hausse de 48 % portée par les ventes de son premier appareil pliable, le Pixel Fold ainsi que celles du Pixel 6a qui tous deux furent introduits dans les canaux des appareils prépayés. Cela a permis à Google de se constituer une petite base d’utilisateurs avec son ancien téléphone Pixel 6a qui a fortement été subventionné pour concurrencer l’iPhone 11 également subventionné.Du côté d’Apple, la baisse a été beaucoup plus contenue avec décroissance de 6 % d’un trimestre à l’autre. Toutefois, cela a pu être résorbé par les promotions des opérateurs de téléphonie comme Verizon, AT&T et T-Mobile qui ont continué à offrir des crédits promotionnels de 800 dollars et plus pour l’iPhone 14, tandis que les iPhone de vieilles générations étaient également fortement fournis en prépayés. Cela a donc permis à Apple d’enregistrer en fin de compte une hausse d’environ 10 %, faisant passer la part des ventes de 45 % au second trimestre 2022 à 55 % au trimestre 2023. Cela signifie que là où les consommateurs Android sont peu enclins à mettre à niveau leurs appareils, les utilisateurs Apple pour leur part n’ont pas hésité à renouveler leurs appareils. En constatant la croissance des ventes des appareils Apple malgré l’environnement incertain, Zerach Holmes, un intervenant sur le rapport de Counterpoint Technology Market Research, déclare ceci :Cependant, tout n’est pas perdu pour autant pour les ventes des appareils liés au petit bonhomme vert. En effet, selon Maurice Klaehne, l’analyste principal de Counterpoint Technology Market Research, même si les prévisions sont favorables à une baisse continuelle jusqu’au troisième trimestre, « les ventes d’appareils pliables pourraient atteindre leur plus haut niveau jamais atteint aux États-Unis au troisième trimestre 2023 ». Au cours du second trimestre, ce segment de marché se serait très bien comporté avec le lancement du Pixel Fold de Google en plus du Razr+ de Motorola et des Galaxy Z fold et Z Flip déjà disponibles sur le marché. Et avec les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 présentés depuis hier, les ventes des appareils de Samsung pourraient connaître un regain de croissance et par-delà ceux de ce segment tout entier. Du côté d’Apple également, les attentes sont en hausse pour le prochain iPhone. En effet, avec la loi européenne qui oblige les fournisseurs de téléphones mobiles à doter leurs appareils de connecteurs de charge au format USB-C d’ici fin 2024 , l’iPhone 15 est très attendu et pourrait voir ses ventes fortement grimper s’il était vendu avec un port USB-C.Source : Counterpoint Technology Market Research Ce rapport reflète-t-il la réalité ?À quoi pouvez-vous attribuer cette baisse des ventes des smartphones Android ?Selon vous, quelles raisons pourraient soutenir la croissance des appareils Apple au second trimestre malgré le contexte économique incertain ?