Avant le rachat de la plateforme de médias sociaux par Elon Musk l'année dernière, Twitter a signé un contrat pluriannuel avec Google concernant la lutte contre le spam et la protection des comptes, entre autres, selon le rapport.Le rapport de Platformer ne donne pas de détails sur la manière dont le conflit entre les entreprises pourrait entraver les équipes de Twitter chargées de la confiance et de la sécurité. The Information indique que Twitter tente de renégocier son contrat avec Google depuis au moins le mois de mars.Selon Platformer, Twitter héberge certains services sur son serveur et d'autres sur les plateformes cloud d'Amazon et de Google.En mars, Amazon a averti Twitter qu'elle retiendrait ses paiements publicitaires en raison des factures impayées de la société à Amazon Web Services pour des services d'informatique en nuage, selon The Information.Depuis l'acquisition par Musk, Twitter a considérablement réduit ses coûts et licencié des milliers d'employés. M. Musk a ordonné à l'entreprise de réduire les coûts d'infrastructure, tels que les dépenses en services de cloud computing, d'un milliard de dollars, a déclaré une source.Source : PlatformerQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quelles pourraient-être les conséquences de cette décision de Twitter ?