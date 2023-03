Aujourd'hui, The Information rapporte que l'entreprise refuse depuis des mois de payer ses factures d'Amazon Web Services, bien qu'elle utilise le service en cloud pour des aspects clés de la plateforme de médias sociaux. Cette absence de paiement a conduit Amazon à menacer de représailles, l'entreprise déclarant qu'elle ne paierait pas pour la publicité qu'elle diffuse sur Twitter - ce qui représenterait environ 1 million de dollars au premier trimestre pour le commerce de détail, et davantage si l'on tient compte d'Amazon Studios. Cette décision a peut-être eu un certain impact, puisque Twitter a payé 10 millions de dollars en coûts AWS il y a quelques semaines. Mais il reste au moins 70 millions de dollars à payer, et qu'AWS n'est pas disposé à renégocier le contrat de cinq ans et demi qu'il a signé avec Twitter en 2020.Ce contrat prévoyait que Twitter paie 510 millions de dollars sur cette période. Il a été signé lorsque Twitter s'attendait à transférer sa timeline principale sur AWS, mais cela ne s'est jamais produit (à la place, elle héberge Twitter Spaces et d'autres services), ce qui signifie que Twitter n'utilise pas pleinement le contrat.Twitter utilise davantage Google Cloud, avec son propre contrat de cinq ans d'une valeur d'un milliard de dollars. Alors que Twitter cherche également à réduire ses coûts liés à Google Cloud, Twitter est à jour dans ses paiements - peut-être parce qu'il est un annonceur plus important, et qu'il paie pour obtenir la licence des données de Twitter afin qu'elles apparaissent dans Google Search. Google n'a accepté aucune renégociation de contrat.Dans le même temps, Musk a fermé l'un des trois centres de données de Twitter aux États-Unis, réduit la capacité des serveurs et licencié des informaticiens et des informaticiennes qui assuraient la continuité du service. Le service a connu un certain nombre de pannes majeures depuis qu'il en a pris la direction.Source : The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?