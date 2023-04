Twitter, dirigé par Elon Musk, a été poursuivi en justice par un groupe de fournisseurs qui allèguent que la plateforme de micro-blogging n'a pas payé des dizaines de milliers de dollars de factures, ont rapporté les médias.White Coat Captioning, YES Consulting et les sociétés de relations publiques Cancomm et Dialogue Mexico allèguent dans le recours collectif proposé que Twitter n'a pas encore payé des factures allant d'environ 40 000 à 140 000 dollars pour leurs services.Shannon Liss-Riordan, qui a également déposé quatre propositions de recours collectif et des centaines de demandes d'arbitrage au nom de travailleurs licenciés de Twitter, a déclaré que "", a déclaré Mme Liss-Riordan dans le rapport publié mardi en fin de journée.Entre-temps, Twitter a également été poursuivi en justice par des travailleurs contractuels licenciés qui affirment qu'ils devraient être traités sur un pied d'égalité avec les employés réguliers.Le recours collectif proposé affirme que Twitter a licencié en novembre de nombreux travailleurs employés par la société de recrutement TEKsystems Inc. sans aucun préavis.La plateforme de micro-blogging fait également l'objet d'une action en justice de la part d'un propriétaire de San Francisco, qui affirme que l'entreprise n'a pas payé son loyer, ainsi que de quelques autres actions en justice depuis que M. Musk a pris les rênes de l'entreprise.Source : Plainte déposée auprès du tribunal du district nord de CalifornieQu'en pensez-vous ?