Le milliardaire de la tech a averti tous les chercheurs qui ont eu accès aux données de l'application par le passé de supprimer toutes les informations dont ils disposent. Pour ce faire, il leur a fixé un ultimatum d'un mois. Et s'ils souhaitent continuer à accéder aux données, ils ne le feront pas gratuitement. Au lieu de cela, ils devront payer une certaine somme mensuelle.Depuis un certain temps, nous voyons de nombreux chercheurs de ce type arriver sur des applications comme Twitter pour aider à réguler la crise de la désinformation en cours ainsi que les questions liées aux discours de haine et à la diffusion de fausses informations. Twitter a donc décidé de mettre en place une nouvelle API, baptisée Decahose.Cette API a permis aux chercheurs d'obtenir des données en masse et d'obtenir 10 % de tous les messages de l'application sur une base quotidienne. Elle pouvait être obtenue moyennant une redevance de 200 dollars par mois, tandis qu'elle était gratuite pour certains.Mais Musk n'était pas content et dans un passé récent, nous avons vu la plateforme augmenter les prix de l'API de manière significative, ce qui a vraiment perturbé les entreprises et les chercheurs qui participaient à l'intérêt de l'application.En février de cette année, nous avons entendu parler d'un autre retard important dans la mise en œuvre par Twitter d'une politique de hausse des prix et si vous vouliez des données, vous deviez les payer. Certains utilisateurs, y compris des clients de premier plan comme WordPress, ont été invités à payer des frais chaque mois, ce qui les a amenés à prendre du recul et à quitter l'application.Avec le temps, les choses ont continué à empirer. L'application a bien accordé un avantage à l'API dans la catégorie "urgence" en supprimant les frais, mais il s'agit là d'un cas exceptionnel. De nombreuses personnes n'ont pas apprécié et ont été contrariées par la nouvelle politique de Musk.Il est choquant de constater que les chercheurs universitaires doivent payer 42 000 dollars par mois pour avoir accès à seulement 0,3 % de tous les articles publiés quotidiennement. Pendant ce temps, les chercheurs ont conclu que l'entreprise les forcerait à publier des captures d'écran montrant la suppression de données.Il est important de mentionner que de telles affirmations faisaient également partie du contrat lorsque les chercheurs ont signé le Decahose. Mais comme pour d'autres éléments, des composantes intégrales telles que l'examen minutieux et la transparence n'ont pas été accueillies comme elles l'étaient auparavant.Nombreux sont ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une situation où l'on brûle les livres et beaucoup de personnes ont participé à des études qui montrent ce qui s'est réellement passé avec la plate-forme au cours des dernières années. Le fait que cette situation prenne le devant de la scène à ce stade est donc un coup dur et affecterait également la transparence de l'application.Source : Email de TwitterQuel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous que ces informations sont pertinentes ?Selon vous, les chercheurs universitaires devraient-ils être tenus de payer une redevance mensuelle pour accéder aux données de Twitter ?D'après vous, est-il justifié que Twitter applique des prix d'accès à son API dans des proportions aussi importantes ?Selon vous, l'approche d'Elon Musk consistant à restreindre l'accès aux données de Twitter pour les chercheurs universitaires nuit-elle à la transparence ?