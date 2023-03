Gratuit : Accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais.

Un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets. Entreprise : Promet d'offrir « un accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients » ainsi que « des services gérés [depuis] une équipe de compte dédiée ». Aucun prix spécifique n'a été indiqué, mais Platformer avait précédemment signalé qu'un « plan d'entreprise à faible coût » pouvait coûter jusqu'à 42 000 dollars par mois.

Envoyé par Twitter Envoyé par Aujourd'hui, nous lançons nos nouveaux niveaux d'accès à l'API Twitter*! Nous sommes ravis de partager plus de détails sur notre accès libre-service.



Présentation d'une nouvelle forme d'accès gratuit (v2) pour les cas d'utilisation en écriture seule et ceux qui testent l'API Twitter avec 1 500 Tweets/mois au niveau de l'application, les points de terminaison de téléchargement multimédia et la connexion avec Twitter. Nous lançons également un nouvel accès Basic (v2) pour les amateurs avec 10 000 GET/mois et 50 000 POST/mois, 2 identifiants d'application et une connexion avec Twitter pour 100 $/mois.



Si vous êtes une entreprise ou avez des projets commerciaux à grande échelle, nous vous encourageons à demander notre niveau Entreprise pour obtenir des services gérés, des flux complets et un accès qui répondent à vos besoins spécifiques.



Au cours des 30*prochains jours, nous rendrons obsolètes les niveaux d'accès actuels tels que Standard (v1.1), Essential (v2), Elevated (v2) et Premium. Nous vous recommandons donc de migrer vers les nouveaux niveaux dès que possible pour une transition fluide.



L'API Ads continuera d'être disponible sans frais supplémentaires pour les développeurs d'API Twitter approuvés, y compris les développeurs du nouveau niveau gratuit. Pour le milieu universitaire, nous cherchons de nouvelles façons de continuer à servir cette communauté. En attendant, les niveaux Free, Basic et Enterprise sont disponibles pour les universitaires. Restez à l'écoute de @TwitterDev pour en savoir plus.



Merci de votre patience alors que nous vous présentons nos nouveaux niveaux d'accès à l'API et que nous faisons évoluer notre plateforme de développeur. Nous sommes ravis de l'avenir de notre écosystème de développeurs et avons hâte de voir ce que vous allez construire ensuite*! 🚀

I was willing to pay $100/month for the Twitter API



But, that's only 10,000 tweets which can't support Tweet HP



This might be the end of the road 😢 pic.twitter.com/P9rYLKbLIW — Remote Joe (@remotejoeclark) March 29, 2023

Des fois s'étaient déjà élevées pour critiquer la direction prise par Twitter au sujet de ses API

I worked really hard and for months on a tool to be used for data gathering in research projects, for academia, journalists, and OSINT people, and I would have released it on GitHub.

In 9 days my work is now useful for just a small minority willing to pay for the service, and https://t.co/0aORMWN8sr — Alberto Olivieri (@AlbertoOlivie13) February 11, 2023

La réaction des développeurs

The infamous API pricing change is live!



Fortunately we can afford the Enterprise plan so @typefully will continue business as usual, but this would have totally killed us 1 year ago or back when we started.



Lots of product built on top of Twitter (except the bigger ones) will… https://t.co/UXzOIN7J1Q — Francesco Di Lorenzo (@frankdilo) March 30, 2023

Après des semaines de blocage, Twitter a finalement annoncé mercredi ses nouvelles structures de prix API. Ces trois niveaux incluent un niveau gratuit principalement destiné aux robots de publication de contenu, un niveau de base de 100 $ par mois et un niveau d'entreprise plus onéreux. La société a déclaré que l'abonnement à n'importe quel niveau permet d'accéder gratuitement à l'API Ads.Twitter a mentionné qu'au cours des 30 prochains jours, la société supprimera les anciens niveaux d'accès, notamment Standard (pour la v1.1), Essential et Elevated (pour la v2) et Premium.Voici un bref résumé des trois remplaçants (qui peuvent également être trouvés sur le site Web de Twitter) :La saga API de Twitter a commencé lorsque la société a annoncé en février qu'elle mettait fin à l'accès gratuit à l'API en quelques jours seulement. Après de vives critiques, Elon Musk a déclaré que la société fournirait un niveau gratuit aux bots fournissant du « bon contenu ». Plus tard, il a déclaré que le niveau de base commencerait à 100 $ par mois sans donner de détails sur le niveau d'accès. Le 13 février, la société a déclaré avoir retardé le lancement de « quelques jours de plus ». Plus de 45 jours plus tard, la société a finalement fourni des informations sur les nouvelles API.La nouvelle offre d'API ressemble à une ponction d'argent. Le niveau gratuit ne fournit que 1 500 demandes de publication par mois ainsi qu'un accès à la connexion avec Twitter. Le niveau de base (qui est considéré comme ciblant « les amateurs ou les étudiants ») fournit 50 000 demandes de publication et 10 000 demandes de lecture par application et par mois. Les développeurs qui souhaitent accéder à plus de données devront demander un accès d'entreprise, qui coûterait 42 000 dollars par mois.Auparavant, avec l'introduction de la v2 en 2020, Twitter offrait plusieurs niveaux d'accès aux développeurs comme Essential et Elevated qui pouvaient leur donner accès à 500 000 à 2 millions de tweets par mois. Désormais, les créateurs d'applications qui entrent dans cette catégorie d'utilisation devront souscrire au plan d'entreprise.Certains développeurs qui ont essayé de s'abonner au nouveau niveau de base ont découvert qu'ils avaient déjà atteint la limite. C'est le cas de celui-ci qui déclare : « J'étais prêt à payer 100 $/mois pour l'API Twitter. Mais ce ne sont que 10 000 tweets qui ne peuvent pas prendre en charge Tweet HP. C'est peut-être la fin de la route 😢 »Lorsque Twitter a décidé de fermer son accès gratuit à l'API le mois dernier, de nombreux chercheurs et universitaires craignaient que cette décision n'entrave les projets étudiants et les perspectives transparentes de la plate-forme obtenues grâce aux données.Pour de nombreux membres de la communauté de la recherche, dépenser des centaines ou des milliers de dollars chaque mois n'est peut-être pas viable.« Plus tôt cette semaine, un étudiant de thèse de premier cycle HateLab a dû modifier la conception de sa thèse en évitant de collecter des données sur Twitter, car il n'a pas les fonds nécessaires pour le payer. Son expérience sera partagée par des milliers de personnes à travers le pays et des millions dans le monde. C'est vraiment incroyablement perturbateur et aura un impact significatif sur l'écosystème de recherche dépendant de ces données, car le pipeline de chercheurs de Twitter, du premier cycle au professionnel, a été perturbé par ce changement », a déclaré le professeur Matthew Williams de HateLab, qui fait partie du laboratoire de science des données sociales de l'Université de Cardiff et étudie le discours de haine en ligne.Ironiquement, HateLab est répertorié comme une réussite sur le portail des développeurs de Twitter pour l'utilisation de la recherche pour le bien. Il a publié plusieurs articles de recherche sur le discours de haine sur la plateforme. L'agence utilise l'API de recherche académique du réseau social. Mais cela pourrait cesser d'exister dans la nouvelle version.Twitter n'a pas non plus considéré que 100 $ par mois pour un accès de base pourrait être beaucoup pour les chercheurs basés dans les pays en développement.« La décision de mettre fin à l'accès gratuit à l'API Twitter aura un impact considérable sur les chercheurs qui étudient le discours de haine en ligne, en particulier les chercheurs indépendants et ceux des pays en développement. Son impact se fera profondément sentir en Inde, où les discours de haine prolifèrent sur Twitter à un rythme très alarmant. Payer 100 USD par mois et 1 200 USD par an est un fardeau financier important pour eux », a déclaré Raqib Hameed Naik, fondateur de Hindutva Watch, une organisation de recherche basée en Inde.En réponse à l'annonce de Twitter, certains développeurs ont déclaré qu'ils devraient tuer leurs projets ou répercuter les frais sur les utilisateurs. Le développeur de l'analyse comptable Luca Hammer a déclaré qu'il devrait fermer son outil conçu pour aider les journalistes et les universitaires à analyser les comptes Twitter. Daniel Nguyen, dont le logiciel Ktool envoie des fils Twitter à lire sur Kindle, a déclaré que les changements signifient qu'il devra soit cesser de prendre en charge Twitter, soit augmenter les prix.Un autre développeur a qualifié le niveau gratuit de « nul » en raison du plafond de publication limité et de l'apparente incapacité à lire des informations simples comme les tweets, les likes et les suivis de la plate-forme.Cependant, d'autres développeurs, tels que l'équipe derrière le service de planification de tweets Typefully, ont déclaré qu'ils pouvaient se permettre le nouveau prix et continueraient donc à prendre en charge la plate-forme. « Mais cela nous aurait totalement tués il y a 1 an ou à l'époque où nous avons commencé », a tweeté Francesco Di Lorenzo, co-fondateur de Typefully.Les détails officiels des nouveaux niveaux arrivent un mois et demi après que Twitter a annoncé pour la première fois qu'il apportait des changements radicaux à l'API Twitter à partir du 9 février. Mais, la société a rapidement manqué ce délai qu'elle s'était imposé et a annulé le changement le plus controversé (la suppression de l'accès gratuit à l'API) dans ce qui est devenu un événement de routine pour le réseau de médias sociaux appartenant à Musk. Les premiers détails sur les nouveaux niveaux ont été publiés le mois dernier.La nouvelle annonce de Twitter mentionne qu'elle « recherche de nouvelles façons » de servir la communauté universitaire, mais n'a fourni aucune information sur les solutions potentielles. La société a poursuivi en disant que pendant qu'ils essayaient de définir le niveau d'utilisation académique, les chercheurs peuvent s'abonner aux niveaux gratuit, de base et d'entreprise. Les niveaux gratuit et de base peuvent être inutiles pour les universitaires et le niveau entreprise peut être trop cher pour les projets aux budgets limités.Au cours des derniers mois, les démarches de Twitter ont ostracisé la communauté des développeurs. L'année dernière, la société a fermé plusieurs projets liés aux développeurs, notamment Twitter Toolbox pour la découverte d'applications et plusieurs autres sont en sommeil. En janvier, la société a exclu des clients tiers sans aucune communication claire. Plus tard, il a modifié silencieusement ses conditions de développement pour bloquer les applications Twitter alternatives.