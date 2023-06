📣 Calling all start-ups 📣



Today we are launching our new access tier, Twitter API Pro!



Experiment, build, and scale your business with 1M Tweets per month, including our powerful real-time Filtered/Stream and Full Archive Search endpoints. We look forward to seeing what you… — Twitter Dev (@TwitterDev) May 25, 2023

Elon Musk a eu du mal à convaincre de plus en plus de personnes de payer leur abonnement Blue.Bien que ce ne soit pas un grand succès, cela a certainement permis à l'entreprise d'engranger de nombreux revenus. Mais une fois de plus, ceux qui ne souhaitaient pas s'abonner et bénéficier des fonctions exclusives ont choisi de ne pas payer.Aujourd'hui, de nouvelles informations circulent sur les efforts de l'entreprise en matière d'API, qui sont conçus pour rendre les développeurs des startups heureux lorsque Musk les a rendues publiques pour la première fois. L'entreprise a annoncé une autre décision surprenante en dévoilant une nouvelle fonctionnalité pour les développeurs, appelée "Pro Tier".Elle coûte la somme astronomique de 5 000 $ par mois et fait partie des plans les plus convoités par l'entreprise. Mais la question de savoir ce qu'il apportera exactement est une question qui préoccupe beaucoup de monde.L'entreprise affirme que le nouveau palier offrira un accès important au nombre considérable de tweets récupérés et aux 300 000 tweets postés que l'on peut voir sur la plateforme aujourd'hui. De la même manière, il inclurait des flux filtrés en temps réel tout en ajoutant une autre recherche d'archives passionnante. Cette dernière comprendrait une longue liste de tweets historiques.Enfin, elle espère inclure trois identifiants d'application différents et même permettre l'ouverture de sessions via les points d'accès de l'application.Le plan tarifaire de 5 000 dollars destiné aux entreprises souhaitant expérimenter et améliorer leurs marques laisse un énorme écart de prix entre ce plan et le niveau inférieur, dont le prix n'est que de 100 dollars par mois.Comme on peut l'imaginer, le dilemme est que les marques ont du mal à prendre la bonne décision. Elles ne savent pas quoi faire lorsque vous avez un plan qui est bon marché mais qui n'offre pas grand-chose et qu'à l'autre extrême, vous avez un plan plus cher qui offre quelque chose d'excellent mais à un coût qui dépasse le budget de beaucoup de gens.Il est clair que Twitter aurait dû réfléchir davantage à cette question et, à l'heure actuelle, des voix s'élèvent pour dire que le déséquilibre est très important et qu'il est difficile de l'ignorer.Les changements soudains d'API ont provoqué des remous, car de nombreux développeurs souhaitent un meilleur accès aux données de l'entreprise, mais le fait de payer si cher ne les a pas rendus heureux, comme en témoignent les nouvelles et maintenant ceci.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quel sera l'impact de l'introduction de ce nouveau plan tarifaire sur la communauté des développeurs ?D'après vous, la décision de Twitter d'introduire un niveau de prix significativement plus élevé est-elle une décision commerciale intelligente, compte tenu de l'écart de prix existant avec les niveaux inférieurs ?