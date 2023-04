Le milliardaire de la technologie, qui a racheté Twitter en 2022 pour la somme astronomique de 44 milliards de dollars, a fait cette annonce choquante selon un post accrocheur récemment mis en ligne par Tucker Carlson.Avec une telle information en jeu, les gens sont forcément anxieux à propos du clip et aimeraient voir l'interview complète du nouveau chef de Twitter. Celle-ci devrait être diffusée sur Fox News.Après cela, il y aura de nombreuses questions complémentaires que Carlson a eu l'occasion de poser et c'est ce qui rend les téléspectateurs curieux.Les propos audacieux et directs de Musk sont très révélateurs pour des raisons évidentes. Il rappelle que de nombreuses agences gouvernementales avaient un accès complet à tout ce qui se trouvait sur la plateforme et il est stupéfiant de penser qu'aucune donnée de l'application n'était hors d'atteinte. Il confirme également que non, il n'était pas au courant.Le clip est disponible sur Twitter et lorsqu'on lui demande si les chats et DM privés des utilisateurs ont été inclus, il répond par l'affirmative d'un hochement de tête ferme.Il est vrai que cette séquence est trop courte pour que l'on puisse porter un jugement, mais en même temps, si nous supposons que la caractérisation de Musk est correcte, nous n'avons pas encore de réponses aux questions logiques qui nous viennent à l'esprit après cela.Tout d'abord, le milliardaire de la technologie fait-il référence à l'accès du gouvernement par le biais d'une décision de justice ? Si c'est le cas, c'est la même chose pour des agences comme le FBI qui sont susceptibles d'avoir accès à des statistiques et à des informations que les entreprises technologiques ne divulguent pas.Deuxièmement, si l'accès du gouvernement à ces informations privées est encore plus infâme que les informations obtenues par décision de justice, comment cela fonctionne-t-il ? L'entreprise a-t-elle simplement surveillé les SMS des internautes ? Si oui, quel mécanisme a-t-elle utilisé pour parvenir à une telle surveillance ?Cela signifie-t-il que les millionnaires de la technologie et tous les autres utilisateurs de l'application ont également un accès total aux messages instantanés de l'application ? Et si ce n'est pas le cas, y a-t-il des protections mises en place pour protéger la vie privée des utilisateurs et empêcher les employés de l'entreprise de fouiller dans les DM ?Enfin, on ne peut s'empêcher de se demander si Elon Musk n'espère pas doter les DM d'un système de chiffrement, une idée qu'il a longtemps évoquée mais qu'il n'a jamais concrétisée.Quand on y pense, ces interrogations ne sont pas vaines, surtout quand le milliardaire a été impliqué. En outre, deux sénateurs américains ont indiqué à la société Tesla d'Elon Musk que des informations étaient nécessaires concernant la vie privée des clients. Elle pourrait ou ne pourrait pas être protégée. Il s'avère que les employés de Tesla étaient soupçonnés de partager toutes sortes de vidéos.Celles-ci n'étaient pas destinées à être visionnées en dehors des ingénieurs de l'entreprise, conformément à des règles strictes.Par conséquent, nous ne pourrons obtenir les réponses à ce type de questions qu'en regardant l'épisode qui sera diffusé sur Fox News.On ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'Elon Musk veut encore faire savoir au monde. Et s'il s'agit de simples questions qui ne reçoivent pas de réponses, cela va devenir une énorme perte de temps.Source : Post Twitter de M. Tucker Carlson Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, la surveillance de Twitter par le gouvernement est-elle justifiée ?Que pensez-vous des interrogations soulevées par cette annonce de M. Musk ? Trouvez-vous qu'elles sont pertinentes ?