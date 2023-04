X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

La nouvelle de la fusion n'a été rendue publique qu'après que les avocats de l'entreprise de médias sociaux ont été contraints de la divulguer dans le cadre d'un procès en cours impliquant Laura Loomer, candidate malheureuse au Congrès des États-Unis. L'un des documents déposés au tribunal indique : « Twitter inc. a fusionné avec X Corp et n'existe plus ». Ni Musk ni Twitter n'a pu être joint pour faire des commentaires sur la nouvelle révélée par les documents judiciaires, mais le milliardaire a semblé faire allusion à cette fusion dans un tweet énigmatique au début de la semaine. « X », a-t-il écrit dans son tweet, sans ajouter aucun autre commentaire.Toutefois, des sources ont rapporté le mois dernier que Musk a annoncé à ses employés qu'ils pourraient recevoir des actions de X Corporation - le nouveau nom de la société de portefeuille qu'il avait initialement créée pour acheter Twitter - en leur disant que Twitter pourrait bientôt valoir 250 milliards de dollars. La lettre X a suivi le milliardaire depuis ses débuts et semble avoir une signification importante pour lui. C'est en fait la première lettre de l'étrange prénom de l'un de ses fils (X Æ A-12) et Musk l'utilise pour nommer bon nombre de ses projets, dont SpaceX, Tesla Model X, et "Projet X" (le projet qui a finalement abouti à l'achat de Twitter fin octobre).Mais encore, X est également le nom de son projet visant à créer "une application à tout faire", combinant réseau social, messagerie et système de paiement. Il s'agit d'une "application universelle" comme WeChat en Chine, où les utilisateurs peuvent envoyer des paiements, faire des achats et s'envoyer des messages entre eux sur une seule et même plateforme. Ce tweet est pour l'instant la seule annonce publique de Musk concernant ce changement. La signification de ce changement n'est pas encore claire, mais l'on pense qu'il s'agit de la prochaine étape du plan de Musk. (Il est difficile de prédire ce qu'il a l'intention de faire depuis qu'il a acheté Twitter.)Après avoir acheté Twitter à l'automne dernier pour 44*milliards de dollars, Musk a déclaré que l'acquisition était "un accélérateur pour la création de X". Il envisage que les utilisateurs de Twitter deviennent des abonnés avides, désireux d'accéder à des contenus exclusifs provenant de journalistes publiant des articles entiers ou d'autres créateurs publiant de longues vidéos. Musk envisage également de monétiser Twitter en créant une plateforme de paiement numérique et une banque en ligne, où des créateurs pourraient percevoir des intérêts plus élevés en conservant leur argent sur Twitter. Cette vision rappelle la naissance de PayPal (anciennement "X.com").Le milliardaire a racheté le nom de domaine "X.com" en 2017. En octobre dernier, Musk a déclaré : « acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application de tout. Twitter accélère probablement la création de X de trois à cinq ans, mais je peux me tromper ». Les experts se demandent s'il parviendra à transformer Twitter en une plateforme où les utilisateurs pourront accéder à tous les services en ligne de base. Les "super-applications", comme on les appelle dans le secteur, ne sont pas une nouveauté. Elles ont connu un énorme succès en Asie, mais n'ont pas vraiment été adoptées ailleurs, notamment dans les pays européens et aux États-Unis.Il a également déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley le mois dernier qu'il souhaitait que "son application X devienne la plus grande institution financière du monde". Musk a déclaré à l'époque qu'il souhaitait que X devienne une plateforme de paiement mobile pair-à-pair où les utilisateurs pourraient percevoir des intérêts sur leur argent comme dans une banque, suggérant précédemment qu'il souhaitait que son application comprenne une multitude de services, y compris le covoiturage et la livraison de nourriture. Des experts pensent toutefois que Musk pourrait avoir du mal à réaliser ses ambitions en matière de plateforme de paiement.Selon les experts, Musk est confronté à un marché encombré qui est rarement favorable aux produits de paiement issus des réseaux sociaux. Le lancement réussi d'une application universelle serait apparemment un moyen pour Musk d'atteindre son objectif ambitieux d'une valorisation de 250 milliards de dollars. Twitter est évalué en interne à 20 milliards de dollar, soit une décote de plus de 50 % par rapport à son prix de vente l'année dernière. En outre, la fusion montre que Musk était sérieux lorsqu'il a dit que c'était une "bonne idée" de regrouper ses entreprises - Twitter, SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company - au sein d'une société mère.X Corp est une entité privée et sa société mère serait X Holdings Corp. Les experts ont également déclaré que les autorités de régulation se mettraient probablement en travers du chemin du milliardaire, les législateurs ayant examiné de plus près au cours des derniers mois les entreprises technologiques en raison de préoccupations antitrust et de problèmes de sécurité liés à l'évolution rapide de la fintech. Mais si Musk parvient à devancer les régulateurs, il pourrait peut-être se frayer un chemin et réussir à transformer Twitter en une application universelle, potentiellement appelée X. Il existe encore de nombreuses zones d'ombre au projet de Musk.Alors que Musk se concentrait sur la transition de Twitter vers X, il a encore eu beaucoup de temps cette semaine pour s'engager dans un trolling sur la plateforme de médias sociaux. Lundi, l'homme d'affaires de 51 ans a brièvement changé son nom de profil Twitter en "Harry Bōlz", quelques heures après avoir révélé que la société avait peint le "W" de son logo à l'extérieur de son siège de San Francisco pour faire croire qu'il s'agissait de "Titter", se rapprochant ainsi de la traduction familière du mot "sein", à savoir "tits". Les nombreux problèmes de Twitter et la mauvaise santé financière de l'entreprise ne semblent pas vraiment préoccuper Musk.L'année dernière, le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, avait fait l'éloge de Musk comme étant le seul acheteur approprié pour Twitter. Dorsey a tweeté en avril 2022 que Musk était la "solution singulière" à laquelle il faisait confiance pour résoudre "le problème" de Twitter en tant qu'entreprise plutôt que bien public, en disant : « je ne crois pas que quelqu'un devrait posséder ou diriger Twitter ». Mais la façon dont Musk a géré Twitter au cours des 5 derniers mois est qualifiée de "catastrophique" par des journalistes, des médias, le gouvernement des États-Unis et l'Union européenne. Cette dernière a rappelé Musk à l'ordre à plusieurs reprises.Rien n'indique pour l'instant que Musk envisage de céder le contrôle de Twitter. Musk a déclaré en décembre dernier qu'il quittera le poste de PDG de Twitter s'il trouve "une personne assez folle" que lui pour le remplacer. Plus récemment, Musk a suscité la controverse en invalidant des groupes de médias avec lesquelles il semble être en désaccord, en supprimant le badge de vérification du New York Times et en qualifiant le NPR de "média affilié à l'État". Il a également bloqué, dans une démarche apparemment anticoncurrentielle, certains tweets renvoyant à Substack après que ce dernier a lancé un rival potentiel sur Twitter appelé Substack Notes.Source : Document judiciaire (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fusion de Twitter et de X Corp ?Pensez-vous que Musk arrivera à transformer Twitter en un clone de WeChat ?Pensez-vous que les utilisateurs actuels de Twitter accueilleront favorablement l'application X ?Quelles prévisions faites-vous sur le futur de Twitter ? Pensez-vous que Musk en fera un succès ou tuera-t-il l'application ?