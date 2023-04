Lors d'un entretien avec la BBC diffusé en direct sur Twitter Spaces, M. Musk a déclaré que Twitter comptait actuellement environ 1 500 employés, ce qui représente un net recul par rapport aux "quelque 8 000 membres du personnel" que comptait l'entreprise avant qu'il n'en prenne la direction en octobre.Twitter a été marqué par le chaos et l'incertitude depuis son acquisition par Musk pour 44 milliards de dollars, car les licenciements ont également concerné de nombreux ingénieurs chargés de réparer et de prévenir les pannes de service, ont déclaré des sources.Début avril, Twitter a été victime d'un bug qui a empêché des milliers d'utilisateurs d'accéder à des liens, sa sixième panne majeure depuis le début de l'année, selon le groupe de surveillance d'internet NetBlocks.M. Musk a reconnu l'existence de certains problèmes, y compris les pannes récentes, mais a déclaré qu'ils n'avaient pas duré très longtemps.Il a déclaré que Twitter se trouvait dans une situation de flux de trésorerie négatif de 3 milliards de dollars et qu'il avait dû prendre des mesures drastiques, en faisant référence à ses licenciements à grande échelle.", a-t-il déclaré dans l'interview qui a attiré plus de 3 millions d'auditeurs, ajoutant que l'entreprise a actuellement un nombre d'utilisateurs plus élevé que jamais.Twitter a été frappé par une baisse massive de la publicité depuis son acquisition.M. Musk avait déclaré que cela était dû à la nature cyclique des dépenses publicitaires et que certaines d'entre elles étaient "politiques". Il a déclaré ce mercredi 12 avril que la plupart de ses annonceurs étaient revenus.Le milliardaire, qui dirige également le constructeur de voitures électroniques Tesla et la société de fusées SpaceX, a déclaré qu'il n'avait personne en tête pour lui succéder à la tête de Twitter.M. Musk a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs de Tesla concernant le temps qu'il consacre à la gestion de la plateforme de médias sociaux et avait précédemment déclaré que la fin de l'année serait un "bon moment" pour trouver un nouveau directeur général pour Twitter.Source : Elon Musk, PDG de Twitter Inc.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, le retour des annonceurs sur la plateforme peut-il améliorer la santé financière de Twitter ?Selon vous, M. Musk est-il réellement disposé à confier les rênes de Twitter à quelqu'un d'autre ?