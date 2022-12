Envoyé par SofEvans Envoyé par Sinon, Elon Musk me fait de plus en plus l'effet d'un pur psychopathe.

1 0

Et tu crois que tu aurais l'air plus brillant, si tu avais hérité du plus gros scandale politique depuis le Wategate?Les courriels de Twitter confirme que* le FBI ont toujours su la vérité sur le dossier Steele et la supposé implication de la Russie dans les élections américaines,* le FBI a commencé ses opérations dès que Trump a annoncé sa campagne à la présidence.* les opérations ont également duré pendant sa Présidence.* que Facebook était également sous influence du FBI.Et comme ont ne sait pas encore qui (Obama, Clinton or Biden?) a demandé au FBI de faire ses opérations. Ils y a beaucoup de politiciens qui aimeraient le voir mort.Et pour le moment, on ne connait pas les opérations qui ont demandé par la CIA pour influencer les élections de certains pays.Suivre ce truc est plus incroyable qu'un roman de Tom Clancy.