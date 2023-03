L'interdiction totale de cette application dans le pays dépend de la capacité du PDG Shou Zi Chew à convaincre les législateurs de l'innocence de TikTok et du fait que la plateforme ne représente aucune menace pour le sol américain et sa sécurité nationale.Mais cela ne sera pas facile et il aura fort à faire, ont révélé des sources, alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de s'intensifier en ce moment même. De nombreux rapports accusent également la société mère de l'application de harceler les journalistes et de dissimuler des données comprenant des informations sur les utilisateurs.À première vue, il semble que des sanctions soient en route, que TikTok le veuille ou non. Et comme si cela n'était pas assez dramatique, des nouvelles font état d'inquiétudes croissantes concernant le soutien de la Chine à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avons-nous mentionné que les chefs d'État de la Chine et de la Russie se sont rencontrés la semaine dernière ?Nous ne savons pas s'il s'agit d'une vente forcée ou simplement d'une interdiction totale de l'application, mais une chose est sûre, TikTok est sur la corde raide. Le PDG de l'entreprise a fait face à un comité américain dans le cadre d'un témoignage préparé à l'avance et présentant des détails importants qui pourraient convaincre les États-Unis que l'interdiction n'est même pas favorable à ce pays, pour commencer.Les détails de la déclaration d'ouverture du PDG de TikTok sont désormais sous les feux de la rampe et mettent l'accent sur les avantages d'aider les petites entreprises américaines aux États-Unis avec l'application. De même, il souligne l'utilisation complète de l'application dans le pays.Près de 150 millions de personnes aux États-Unis utilisent cette application chaque mois et l'utilisateur moyen est un adulte qui a dépassé l'âge habituel d'aller à l'université. TikTok suggère que l'application est un exutoire qui permet à différentes personnes de faire l'expérience de la culture des États-Unis à travers son objectif.Des exemples courants de talents américains, tels que des chefs cuisiniers, des artistes, des musiciens et bien d'autres, ont également été fournis. D'autres détails ont révélé qu'il y a une grande exposition pour les utilisateurs qui ne connaissent que très peu le pays.TikTok ajoute que si les utilisateurs américains ne représentent que 10 % de l'ensemble de la communauté mondiale, la voix ne représente que 25 % de l'ensemble des vues dans le monde.Chew a expliqué également les mesures prises par TikTok pour mieux protéger les mineurs et pour réduire l'exposition aux épreuves et aux tendances néfastes.Source : TikTokQuel est votre avis sur le sujet ?