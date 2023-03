Le sort de la populaire application de médias sociaux TikTok reste incertain aux États-Unis. Aucune décision définitive n'a encore été prise quant à l'autorisation ou non de l'entreprise technologique de premier plan d'exercer ses activités sur le marché américain, le PDG de l'application ayant témoigné vendredi 24 mars 2023 devant le Sénat américain.Cela mis à part, un nouveau sondage réalisé par le Washington Post révèle des résultats très intéressants sur l'attitude des Américains à l'égard de cette initiative.Il est choquant de constater qu'un plus grand nombre de citoyens américains sont favorables à l'interdiction et la soutiennent fermement. La comparaison est frappante avec ceux qui s'y opposent.La majorité des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont fait part de leurs préoccupations croissantes concernant les liens de l'entreprise avec la Chine. Ils ont également indiqué à quel point ils ne lui font pas confiance en raison de ses liens potentiels avec le pays avec lequel les États-Unis partagent de grandes tensions et qu'ils considèrent comme une menace pour leur sécurité nationale.Cette nouvelle est d'autant plus intéressante qu'elle intervient à un moment où le nombre d'utilisateurs actifs de l'application TikTok atteint des sommets.Dans ce sondage, environ 41 % des Américains soutiennent l'interdiction fédérale de cette application populaire. En revanche, seuls 25 % s'y opposent. Par ailleurs, 71 % des Américains se disent préoccupés par le fait que la société mère de l'application, ByteDance, est chinoise, et 36 % d'entre eux se disent encore plus inquiets de ce comportement.Avant d'oublier, le sondage a montré une division très nette entre les générations, y compris les personnes et les partis politiques qui utilisent la plate-forme populaire. Une petite majorité des personnes qui n'ont pas utilisé l'application au cours du dernier mois semblent soutenir l'interdiction, mais une majorité similaire d'utilisateurs quotidiens de TikTok s'y opposent.Source : Washington PostQuel est votre avis sur le sujet ?