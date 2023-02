Cette décision met en évidence le lobby croissant contre TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance Ltd, en raison de sa proximité avec Pékin et de son emprise sur les données des utilisateurs dans le monde entier.Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux journalistes que son gouvernement examinait attentivement la manière d'assurer la sécurité en ligne des Canadiens. « C'est peut-être un premier pas, c'est peut-être le seul pas que nous devons faire », a-t-il dit en faisant référence à l'action contre TikTok.Comme le gouvernement interdit TikTok sur les téléphones professionnels, « de nombreux Canadiens, entreprises et particuliers réfléchiront à la sécurité de leurs propres données et feront peut-être des choix en conséquence », a-t-il dit. L'interdiction prendrait effet à partir de mardi et les employés fédéraux ne pourront plus télécharger l'application à l'avenir, selon un communiqué du Conseil du Trésor du Canada, qui supervise l'administration publique.Les méthodes de collecte de données de TikTok permettent un accès considérable au contenu du téléphone, a déclaré Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, dans le communiqué. « Bien que les risques liés à l'utilisation de cette application soient clairs, nous n'avons aucune preuve à ce stade que des informations gouvernementales ont été compromises », a-t-elle ajouté.TikTok a d'abord déclaré qu'il était déçu par la décision, mais a ensuite publié une autre déclaration pour souligner qu'il était « curieux » que le Canada ait décidé de bloquer l'application seulement après des interdictions similaires dans l'Union européenne et aux États-Unis.L'interdiction a été prononcée « sans qu'aucune préoccupation spécifique en matière de sécurité n'ait été citée ou que nous ayons été contactés pour poser des questions », a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué envoyé par courrier électronique.La Commission européenne a imposé une interdiction similaire la semaine dernière, tandis que le Sénat américain a adopté en décembre un projet de loi visant à interdire aux employés fédéraux d'utiliser l'application sur les appareils appartenant au gouvernement. L'Inde a interdit TikTok en 2020.Source : premier ministre du Canada Justin TrudeauQuel est votre avis sur le sujet ?