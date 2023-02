TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, fait l'objet d'un examen minutieux de la part des gouvernements et des régulateurs, car le gouvernement chinois pourrait utiliser l'application pour recueillir les données des utilisateurs ou promouvoir ses intérêts.Le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, qui a annoncé une interdiction par la Commission européenne, a refusé de dire si la Commission avait fait l'objet d'incidents impliquant TikTok.Un fonctionnaire a également déclaré jeudi que le personnel du Conseil de l'UE, qui réunit les représentants des États membres pour définir les priorités politiques, devrait également désinstaller TikTok de ses téléphones personnels ayant accès aux services du Conseil de l'UE.En réponse à cette annonce, Tiktok s'est dit déçu et surpris que la Commission ne l'ait pas contacté avant d'instaurer l'interdiction.En décembre, le Sénat américain a adopté un projet de loi visant à interdire aux employés fédéraux d'utiliser TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement. TikTok est interdit en Inde.La Commission exécutive de l'UE a déclaré dans un communiqué que la décision s'appliquerait aux téléphones et appareils professionnels et personnels.", a-t-elle déclaré dans un communiqué.", ajoute-t-elle.Un porte-parole de TikTok a déclaré que l'entreprise n'avait pas été contactée directement par la Commission et qu'elle n'avait pas fourni d'explication à sa décision.", a déclaré le porte-parole.Le Parlement européen a déclaré qu'il était au courant de l'action de la Commission et qu'il était en contact avec elle.", a déclaré un porte-parole.La Commission a indiqué que les évolutions en matière de sécurité sur d'autres plateformes de médias sociaux feraient également l'objet d'un suivi constant.Source : Thierry Breton, Commission européenneQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, cette interdiction de TikTok pourrait-elle s'étendre à tous les utilisateurs en Europe ?D'après vous, TikTok serait-il la victime de la confrontation masquée entre la Chine et les Occidentaux ?Selon vous, les accusations portées contre TikTok sont-elles fondées ?