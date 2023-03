L'affaire a révélé comment la plateforme se livre secrètement à cette activité qui consiste à prélever des informations non seulement personnelles mais aussi sensibles sur les utilisateurs sans qu'ils aient donné leur consentement.Depuis la fin de l'année dernière, des dizaines de cas similaires ont été signalés. Ceux-ci accusent désormais l'application de violer la loi fédérale sur les écoutes téléphoniques, parmi tant d'autres allégations de premier plan.Pour l'instant, TikTok est toujours sous le feu des critiques du gouvernement américain, qui s'inquiète de la manière dont l'application collecte des données appartenant à des citoyens américains et tente de les utiliser à son profit. N'oublions pas qu'elle met en péril la sécurité nationale des États-Unis en partageant avec les autorités chinoises des informations qui servent au mieux leurs intérêts.Aujourd'hui, l'entreprise pourrait bientôt être contrainte de modifier son algorithme et de favoriser davantage les contenus qui sapent les institutions démocratiques américaines.

Mardi, un nouveau projet de loi a été présenté avec le soutien de la Maison Blanche . Il s'agit d'un processus unifié lié à l'examen et au traitement des questions techniques susceptibles d'être influencées par des parties étrangères.En outre, en vertu de cette mesure, ByteDance pourrait être contraint de vendre l'application phare ou nous pourrions bientôt assister à une interdiction totale de TikTok. Comme vous pouvez l'imaginer, l'entreprise traverse actuellement une période très difficile.La première allégation concerne un rapport de Felix Krause, un chercheur en logiciel qui a découvert comment l'entreprise injecte des lignes de code qui forcent l'application à reproduire l'activité des utilisateurs sur différents sites web appartenant à des tiers.Sur les sept applications les plus populaires qui ont été testées, le chercheur a constaté que seul TikTok était le géant des médias sociaux qui surveillait les frappes au clavier.L'un des plaignants a expliqué comment il avait appuyé sur la publicité du site web appartenant à un tiers. Il aurait acheté des marchandises sur ce site et fourni des informations privées, notamment les détails de sa carte de crédit.TikTok a donc poursuivi son processus habituel de collecte de données et le navigateur de l'application a continué à accéder à l'activité en cours. Ces recours collectifs sont donc une preuve évidente de la manière dont la plateforme intercepte et utilise les données.Elle insère des codes sur les pages web souvent visitées par un grand nombre de personnes, dans un but bien précis : le suivi de tous les détails liés à leur activité respective.Par exemple, la plainte déposée indique que les utilisateurs effectuant des transactions en ligne lors de l'achat de biens divulgueraient toutes les données sensibles telles que leur adresse, leur nom, leur numéro, les détails de leur carte de crédit, leurs coordonnées bancaires, et plus encore.Mais il ne faut pas oublier que, selon l'affaire, ce ne sont pas seulement les données relatives à l'achat qui sont en jeu, mais aussi les données privées concernant la santé de l'utilisateur. Ces informations pourraient être utilisées pour suivre les personnes à la recherche d'informations sur leur identité sexuelle ou les utilisateurs à la recherche d'un avortement.Source : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?