L'instinct d'interdiction

Les législateurs ont voté par 24 voix contre 16 pour approuver la mesure visant à accorder à l'administration de nouveaux pouvoirs pour interdire l'application appartenant à ByteDance - qui est utilisée par plus de 100 millions d'Américains - ainsi que d'autres applications considérées comme des risques pour la sécurité. « TikTok est une menace pour la sécurité nationale... Il est temps d'agir. Quiconque a téléchargé TikTok sur son appareil a donné au PCC (Parti communiste chinois) une porte dérobée à toutes ses informations personnelles.C'est un ballon-espion dans leur téléphone », a déclaré le représentant Michael McCaul, le président républicain de la commission qui a parrainé le projet de loi.Les démocrates se sont opposés au projet de loi, affirmant qu'il était précipité et qu'il fallait faire preuve de diligence raisonnable en débattant et en consultant des experts. Le projet de loi ne précise pas comment l'interdiction fonctionnerait, mais donne à Joe Biden le pouvoir d'interdire toute transaction avec TikTok, ce qui pourrait empêcher toute personne aux États-Unis d'accéder à l'application ou de la télécharger sur son téléphone.Le projet de loi demande également à Biden d'imposer une interdiction à toute entité qui « pourrait » transférer des données personnelles sensibles à une entité soumise à l'influence de la Chine.TikTok a été de plus en plus critiqué ces dernières semaines par crainte que les données des utilisateurs ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui porterait atteinte aux intérêts de la sécurité occidentale.Cette semaine, la Maison-Blanche a donné 30 jours aux agences gouvernementales pour s'assurer que TikTok ne figure sur aucun appareil ou système fédéral. Plus de 30 États américains, le Canada et les institutions politiques de l'Union européenne ont également interdit le chargement de TikTok sur les appareils appartenant à l'État.Le sort de cette dernière mesure est encore incertain et doit faire face à des obstacles importants avant de pouvoir devenir une loi. Le projet de loi devrait être adopté par l'ensemble de la Chambre et du Sénat américain, qui est contrôlé par les démocrates, avant de pouvoir être transmis à Biden.« Une interdiction de TikTok par les États-Unis est une interdiction de l'exportation de la culture et des valeurs américaines au milliard de personnes qui utilisent notre service dans le monde entier », a déclaré une porte-parole de TikTok après le vote.L'administration Biden n'a pas dit si elle était favorable ou non à l'avancement du projet de loi ni répondu si elle pensait que Biden avait maintenant l'autorité légale d'interdire TikTok. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré : « TikTok pose un problème et une question et nous avons donc des préoccupations à ce sujet en ce qui concerne les données des Américains ».Le représentant Gregory Meeks, le principal démocrate de la commission, a déclaré qu'il était fermement opposé à la législation, mais qu'il comprenait les préoccupations concernant TikTok. « L'instinct républicain d'interdire les choses qu'il craint, des livres aux discours, semble désinhibé », a déclaré Meeks, ajoutant que le projet de loi obligerait l'administration à sanctionner TikTok et d'autres filiales de la société mère de TikTok.En 2020, le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States : CFIUS), un puissant organe de sécurité nationale, a recommandé à l'unanimité à ByteDance de céder TikTok par crainte que les données des utilisateurs ne soient transmises au gouvernement chinois. TikTok et le CFIUS négocient depuis plus de deux ans sur les exigences en matière de sécurité des données. TikTok a déclaré avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en efforts rigoureux de sécurité des données et rejette les allégations d'espionnage. Meeks souhaite que les négociations se poursuivent.Gregory Meeks a déclaré que le projet de loi est « dangereusement » large et nécessiterait des sanctions américaines sur les entreprises coréennes et taïwanaises qui fournissent aux entreprises chinoises des puces à semi-conducteurs et d'autres équipements en raison de ses larges restrictions sur les transferts de données vers la Chine.L'American Civil Liberties Union a appelé les législateurs à s'opposer au projet de loi, le qualifiant de « grave violation de nos droits au titre du premier amendement ». Michael McCaul a déclaré après le vote qu'il s'attendait à ce que le projet de loi soit voté par la Chambre ce mois-ci.Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, doit se présenter devant la commission de l'énergie et du commerce des États-Unis le 23 mars, après avoir rencontré les législateurs le mois dernier au Capitole.Source : La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-UnisQuel est votre avis sur le sujet ?