Si l'on examine les applications du secteur financier, quelques grands acteurs ont tendance à émerger et à s'imposer. Le marché des applications financières mondiales étant susceptible de franchir la barre des 2 milliards de dollars d'ici à 2028, toute application qui parviendra à rester debout fera probablement partie d'un secteur qui sera incroyablement rentable avant les années 2030.FTX est l'application qui a obtenu le plus de revenus par utilisateur, selon l'étude de Sortlist. L'entreprise a gagné 1 milliard de dollars de revenus l'année dernière, provenant d'environ 1,2 million d'utilisateurs. Chaque utilisateur contribue donc à hauteur de 850 dollars aux flux de revenus de la société controversée.Une autre application financière qui génère un montant surprenant de revenus par utilisateur est Binance, avec un peu moins de 690 dollars de revenus par utilisateur. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que l'entreprise compte 29 millions d'utilisateurs, ce qui lui a permis de se développer bien plus que FTX sans avoir à diminuer les revenus que chaque utilisateur lui envoie.Il convient de mentionner que FTX et Binance ont une longueur d'avance sur les autres concurrents du point de vue des revenus par utilisateur. CashApp gagne un peu moins de 280 $ par utilisateur, Robinhood gère 113 $, et il n'y a aucune autre société qui gagne plus de 100 $ par utilisateur. Starling Bank est en quatrième position avec 80 $, ce qui représente moins de 10 % des revenus par utilisateur de FTX.Une autre catégorie d'applications qui devrait voir ses revenus augmenter est celle des applications de style de vie, qui comprend les applications de shopping, ainsi que les applications qui favorisent la santé et la forme physique. Peloton l'emporte dans cette catégorie avec un taux de revenu par utilisateur de 681 dollars, Wayfair arrive en deuxième position avec 442 dollars, et Shein complète le trio de tête en gagnant 360 dollars pour chaque utilisateur ayant téléchargé l'application à l'heure actuelle.Quant aux applications de divertissement, cette catégorie est si rentable que ses revenus totaux atteindront la somme impressionnante de 115 milliards de dollars d'ici 2026. Hulu s'en sort extrêmement bien ici, avec un taux de revenu par utilisateur de 213 dollars, mais Netflix n'est pas loin derrière avec un peu plus de 130 dollars. Vient ensuite Twitch, avec 118 dollars, puis Apple Music, en quatrième position, qui ne gagne que 56 dollars par utilisateur.Les applications de médias sociaux sont parmi les plus importantes au monde, mais elles ne rapportent pas grand-chose par utilisateur. Facebook est en tête avec 40 dollars par utilisateur, suivi de Twitter avec 24,65 dollars, puis d'Instagram avec 22,43 dollars. Ces applications ont besoin d'un plus grand nombre d'utilisateurs, sinon elles ne gagneront pas suffisamment de revenus pour continuer à fonctionner sur le long terme.Source : Sortlist Que pensez-vous des informations présentées dans ce rapport de Sortlist ? Sont-elles pertinentes, selon vous ?Êtes-vous d'accord pour dire que les utilisateurs ne sont pas réellement les consommateurs, mais plutôt les produits ?