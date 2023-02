Les clients comme les entreprises ont commencé à apprécier de plus en plus les badges de vérification sur les plateformes de médias sociaux, car ils contribuent à créer de la crédibilité et de l'authenticité. Ces emblèmes étaient auparavant réservés aux personnalités, aux célébrités et aux grandes entreprises. Néanmoins, Meta a récemment mis la vérification à la disposition de tous les utilisateurs, moyennant paiement.Les utilisateurs ont désormais la possibilité de faire vérifier leur compte par Facebook ou Instagram, ce qui se traduit par l'apparition d'une coche bleue à côté du nom de l'utilisateur. Cette certification est cruciale pour les influenceurs et les entreprises qui tentent d'établir leurs marques sur les médias sociaux, car elle donne aux utilisateurs un plus grand sentiment de légitimité et d'authenticité.Les analystes prévoient que, cette année, Meta tirera environ 2 milliards de dollars de revenus de ces nouveaux abonnements à la vérification. Cela s'explique à la fois par le fait que le service devrait attirer une base d'utilisateurs assez importante et que les abonnements sont chers.Selon un rapport publié mardi par les experts financiers de Bank of America, près de 12 millions de comptes pourraient utiliser le service d'abonnement d'ici la fin de 2023 ou le début de 2024. Les analystes prévoient que le prix de l'abonnement mensuel de 11,99 dollars pour le web et de 14,99 dollars pour le mobile augmentera les revenus de 1,7 milliard de dollars par an. Selon eux, il pourrait s'agir d'une "industrie potentiellement très rentable" pour Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook.Par ailleurs, le coût des abonnements de vérification de Facebook et Instagram varie en fonction de la région de l'utilisateur et du type de compte qu'il possède. Le prix de ces abonnements peut en valoir la peine pour les marques et les influenceurs qui ont une énorme audience, car le badge de vérification peut améliorer la crédibilité et potentialiser les engagements.Le nouveau service d'abonnement à la vérification est l'une des nombreuses mises à jour uniques que Meta a dévoilées récemment dans le cadre de ses efforts pour diversifier ses sources de revenus. La société a également introduit une nouvelle plateforme de métavers, des produits de réalité virtuelle et une variété de technologies supplémentaires de commerce électronique et de publicité, en plus des frais de confirmation.Dans le cadre de ses efforts continus pour accroître la confiance et la transparence sur ses plateformes, Meta a décidé de rendre les abonnements de vérification accessibles à tous les utilisateurs. L'entreprise a déjà été critiquée pour la façon dont elle gère les données des utilisateurs, mais elle a tenté d'apaiser ces inquiétudes en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et procédures visant à accroître la transparence et à protéger la vie privée des clients.Source : Rapport publié par les experts financiers de Bank of AmericaQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'initiative de Meta consistant à marchander la certification d'un compte Facebook ou Instagram ?Selon vous, les tarifs appliqués par le média social sont-ils trop élevés pour un tel service ?