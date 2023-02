Twitter était en plein chaos et Musk avait besoin d'un moyen rapide de générer des revenus alors que les annonceurs commençaient à se retirer. C'est pourquoi un nouveau plan de vérification payante a été lancé, dans l'espoir de résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas le cas, comme le montre cette nouvelle étude.La société perdait près de 4 milliards de dollars par jour, ce qui a conduit à des licenciements massifs et à une recherche intensive d'options permettant de générer des revenus.La vérification payante avait tout son sens à cette époque. Elon a souligné le besoin d'argent immédiat et d'un moyen de lutter contre les bots. Il s'est donc dit : pourquoi ne pas vérifier tous les humains et faire payer les autres ?Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à payer et pourquoi le feraient-ils alors qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Tout ce qu'ils semblent obtenir, c'est une coche bleue près de leur nom et le statut d'exclusivité.Or, les gens utilisent de l'argent pour être exclusifs, ce qui rend cette coche plutôt insignifiante. C'est comme un marqueur de statut en quelque sorte.Aujourd'hui, près de 180 000 personnes aux États-Unis paient un grand nombre d'abonnements à l'application, ce qui représente moins de 0,2 % des utilisateurs mensuels de la plateforme. À ce jour, les recherches montrent qu'il y a 300 000 abonnés à cette plateforme et c'est très proche des données vues avec The Information.Donc, si vous creusez vraiment, Twitter fait tout pour ajouter près de 2,4 millions de dollars chaque mois grâce à ce programme. Et c'est en fait une très bonne chose, car cela s'inscrit dans une logique de revenus supplémentaires à un moment où l'entreprise en a cruellement besoin. Mais c'est vraiment très loin de ce dont l'entreprise a besoin en termes de revenus d'abonnement.Au cas où vous l'auriez manqué, Elon Musk souhaite que la plateforme génère des revenus par le biais des abonnements, soit environ 50 % de l'apport global de l'entreprise. Mais pour que cela se produise réellement, l'entreprise doit multiplier par près de 81 le nombre d'abonnements par rapport à la situation actuelle.Ainsi, si l'on considère les choses sous l'angle des revenus, on est loin d'atteindre l'objectif fixé par Twitter au départ. Le week-end dernier, nous avons vu Twitter Blue être déployé dans plusieurs régions, mais au vu des statistiques actuelles, il est peu probable qu'il finisse par atteindre les niveaux nécessaires pour faire des considérations à cet égard.Dès lors, qu'est-ce que cela signifie ? Toutes ces questions liées à l'usurpation d'identité, aux ticks dorés, aux chèques gris, et aussi aux motifs carrés pour les photos de profil étaient en fait un gaspillage d'efforts et de temps.Ce dont l'entreprise a besoin, c'est de revenus supplémentaires et d'un coup de pouce de près de 29 millions de dollars qui l'aiderait à lutter contre cette crise financière. Dans l'ensemble, nous assistons à une longue série de problèmes et de faux pas, l'un après l'autre.La dernière en date est que l'application demande aux marques de débourser 1000 dollars par mois pour une fonctionnalité appelée "gold ticks". Et nous pouvons clairement voir que ce n'est pas non plus un méga succès. Il est possible que l'application obtienne plus d'inscriptions pour les coches bleues à l'avenir, mais cela ne représente qu'environ 420 000 abonnés supplémentaires.Le problème, c'est que si tout le monde peut acheter cette coche, pourquoi le vouloir et en quoi cela offre-t-il une exclusivité ? Twitter doit vraiment concevoir une meilleure stratégie que celle-ci s'il souhaite gagner plus d'argent grâce à cette initiative. Qu'en pensez-vous ?Source : The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la plateforme pourra-t-elle améliorer sa situation financière en se reposant uniquement sur ses revenus d'abonnement ?