Le 17 janvier, les revenus quotidiens de la société de médias sociaux étaient inférieurs de 40 % à ceux du même jour il y a un an, ajoute le rapport.La baisse des revenus de l'entreprise a été rapportée pour la première fois par la newsletter technologique Platformer mardi.Depuis que M. Musk a pris le contrôle de Twitter en octobre dernier, les annonceurs ont fui en réaction au licenciement de milliers d'employés par le milliardaire et à la mise en place précipitée d'une fonction de vérification payante qui a permis à des escrocs de se faire passer pour des entreprises sur Twitter.La plateforme de médias sociaux est récemment revenue sur son interdiction des publicités politiques en 2019 et a déclaré qu'elle allait assouplir sa politique publicitaire pour les "publicités basées sur des causes" aux États-Unis et aligner sa politique publicitaire sur celle de la télévision et d'autres médias.Source : Siddharth Rao, responsable de l'ingénierie en charge de la supervision des ingénieurs travaillant sur l'activité publicitaire de TwitterSelon vous, est-il surprenant de voir les annonceurs fuir la plateforme ?Pensez-vous que cette baisse des revenus publicitaires aura un impact sur la politique générale d'Elon Musk concernant Twitter ?