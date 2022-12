Ces nouveaux contrôles s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Twitter pour rassurer et attirer à nouveau les annonceurs qui ont retiré leurs publicités de la plateforme depuis son rachat en octobre par le milliardaire Elon Musk, suite à des rapports de groupes de défense des droits civils indiquant que les discours haineux ont augmenté depuis l'acquisition et après le rétablissement de plusieurs comptes interdits ou suspendus.Twitter tire près de 90 % de ses revenus de la vente de publicités numériques. M. Musk a récemment attribué une "" aux organisations de défense des droits civils qui ont fait pression sur les marques pour qu'elles interrompent leurs publicités sur Twitter.Lors d'un appel jeudi avec un groupe de l'industrie de la publicité, un représentant de Twitter a déclaré que la plate-forme envisageait d'internaliser ses modérateurs de contenu, dont beaucoup sont sous contrat avec des fournisseurs tiers.Le représentant de Twitter a déclaré que l'internalisation des modérateurs de contenu permettrait à la plate-forme d'investir davantage dans la modération des langues non anglaises, selon la source.Ces commentaires interviennent après que la nouvelle responsable trust and safety de Twitter, Ella Irwin, a déclaré que la plateforme s'appuierait davantage sur la modération automatisée du contenu. Mme Irwin a également déclaré que les licenciements récents de Twitter, qui ont réduit de 50 % le personnel, n'ont pas nui de manière significative à l'équipe de modération et aux personnes travaillant dans des domaines critiques tels que la sécurité des enfants.L'e-mail envoyé aux annonceurs jeudi indiquait qu'une version remaniée du service d'abonnement de Twitter, appelée Twitter Blue, commencerait à être déployée vendredi.L'abonnement permettra aux comptes de recevoir une coche vérifiée. Les comptes de particuliers seront cochés en bleu, tandis que les coches dorées et grises désigneront les comptes d'entreprises et de gouvernements, selon l'e-mail.Le prix de l'abonnement sera de 7 dollars par mois sur le web et de 11 dollars par mois sur les appareils Apple, précise l'e-mail.Twitter a également indiqué aux annonceurs qu'il avait retiré les publicités des profils mentionnés dans un article du Washington Post mardi, qui rapportait que des publicités étaient apparues sur les comptes Twitter de nationalistes blancs.Snap Inc (SNAP.N), propriétaire de l'application de messagerie photo Snapchat, a mis en pause sa publicité sur Twitter pendant qu'elle enquête sur le problème, a déclaré un porte-parole.Les comptes ne faisaient pas partie des "amnesty reinstatements", a précisé le courriel de Twitter, en référence au tweet de Musk du mois dernier selon lequel Twitter rétablirait les comptes suspendus qui n'ont pas enfreint la loi.", indique la note de Twitter aux annonceurs.Twitter, qui a perdu de nombreux membres de son équipe de communication, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.Source : TwitterQuelle lecture faites-vous de cet article ?Selon vous, l'internalisation des modérateurs de contenus envisagée par la plateforme est-elle cohérente ?