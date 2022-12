De nombreux employés ont été mis à la porte et l'application a rétabli des comptes controversés et suspendus depuis longtemps. Il a également apporté des modifications en termes de licenciement d'employés, mais les annonceurs ont vraiment donné du fil à retordre au milliardaire.De nombreuses applications dépendent directement des annonceurs pour leurs revenus et Twitter est l'une d'entre elles. Une nouvelle étude de Pathmatics met en lumière un résultat très significatif. En effet, la majorité des annonceurs de la société ont interrompu leurs actions, ce qui a entraîné une perte considérable de bénéfices pour Twitter.Pour mettre les choses en perspective, le chiffre d'affaires stupéfiant de 5 milliards de dollars réalisé par Twitter l'année dernière provenait essentiellement de la publicité.Elon Musk a tenu des réunions à plusieurs reprises avec des annonceurs pour essayer d'aller au fond des choses ces derniers temps.D'un côté, il se voit promettre les publicités les plus innovantes, qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats directement et offrent un plus grand nombre de possibilités vidéo. D'un autre côté, on lui promet des outils qui empêchent les publicités d'apparaître à côté de contenus répréhensibles.Alors que certains acheteurs d'annonces affirment qu'il leur suffit d'assister à quelques changements sur la plateforme avant de prendre la décision de revenir, d'autres continuent d'exprimer leur inquiétude quant aux mesures qu'Elon Musk prend quotidiennement en tant que PDG de l'entreprise. Il s'agit de l'élaboration des règles de l'entreprise et des tweets jugés controversés.D'une manière similaire à la séparation de l'art et du véritable artiste, de nombreux annonceurs ont du mal à éloigner Twitter d'Elon Musk. De plus, la règle a été instaurée pour que Musk puisse s'assurer que le sujet de discussion n'est pas évité. Mais les critiques estiment qu'ils ne savent pas pourquoi Elon Musk se plaint en premier lieu. Selon eux, il s'est attiré cette colère tout seul et doit assumer la responsabilité de ses actes.D'autre part, une enquête récente montre que la satisfaction des utilisateurs à l'égard du service Twitter est également en baisse.Il sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer prochainement, car M. Musk a bien l'intention de quitter son poste de PDG de l'entreprise. Le temps dira quand cela se produira exactement, mais cela soulève une autre question concernant Elon Musk, car cela signifie qu'il pourrait bientôt garder une grande distance par rapport à lui-même et à l'entreprise, grâce à un nouveau PDG.Interrogé récemment sur la question, M. Musk a déclaré que les annonceurs voulaient qu'il leur garantisse un retour sur investissement important et sain. Cette demande, ajoute-t-il, est très raisonnable car les temps sont difficiles sur le plan économique et il est temps que les annonceurs posent des questions difficiles.Sources : Pathmatics, YouGovPensez-vous que les annonceurs reviendront sur Twitter si Elon Musk maintient tous les changements qu'il a apportés à la plateforme ?