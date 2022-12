Billet de Twitter

Premièrement, aucune de nos politiques n'a changé. Notre approche de l'application des politiques reposera davantage sur la désamplification des contenus violents*: la liberté d'expression, mais pas la liberté d'accès.

Notre équipe Trust & Safety poursuit son travail diligent pour protéger la plateforme contre les comportements haineux, les comportements abusifs et toute violation des règles de Twitter. L'équipe reste solide et dispose de ressources suffisantes, et la détection automatisée joue un rôle de plus en plus important dans l'élimination des abus.

Lorsque des événements urgents se manifestent sur la plateforme, nous veillons à ce que tous les modérateurs de contenu disposent des conseils dont ils ont besoin pour trouver et traiter le contenu non conforme.

Au fur et à mesure que nous améliorons nos politiques et nos processus, les acteurs malveillants développeront également de nouvelles méthodes de perturbation. Ce n'est pas nouveau. Notre équipe d'experts s'adapte en permanence pour identifier et désamorcer les menaces, et nous sommes fiers de nos premiers résultats*: les impressions sur les contenus non conformes sont en baisse depuis un mois, malgré la croissance de l'utilisation globale sur la plate-forme.

Enfin, au fur et à mesure que nous nous embarquerons dans ce nouveau voyage, nous ferons des erreurs, nous apprendrons et nous ferons également les choses correctement. Tout au long, nous communiquerons ouvertement avec nos utilisateurs et nos clients, pour obtenir et partager vos commentaires au fur et à mesure que nous construisons.

Mais les observateurs n'y croient pas

Twitter a tenté d'assurer au marché qu'il ne changeait pas son caractère essentiel et qu'aucune de ses politiques, y compris la modération, n'avait changé. C'est dans un contexte de désertion en masse des annonceurs, qui craignent des changements radicaux dans ses politiques apportés par son nouveau propriétaire, Elon Musk.Dans un article de blog publié mercredi, la société a déclaré que Twitter 2.0 est « mieux placé que jamais pour réaliser nos ambitions ». Twitter a réitéré que sa mission est de promouvoir et de protéger la conversation publique – « d'être la place publique d'Internet ».Twitter a souligné que pour atteindre cet objectif, il doit donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément et sans barrières : « Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle entreprise qui entame un nouveau chapitre, mais notre engagement inébranlable envers cette mission n'a pas changé. En fait, nous sommes mieux placés que jamais pour réaliser nos ambitions », a déclaré Twitter.Twitter a également abordé l'importance de la sécurité de la marque, notant que cela n'est possible que lorsque la sécurité humaine est la priorité absolue. Un changement clé que Twitter a apporté à son approche de l'expérimentation : « Twitter adopte les tests publics. Nous pensons que cette approche ouverte et transparente de l'innovation est saine, car elle nous permet d'aller plus vite et de recueillir les commentaires des utilisateurs en temps réel », a déclaré la plateforme.La société a ajouté qu'un service de cette importance bénéficiera d'un retour d'information à grande échelle et a souligné l'importance d'être transparent sur ses expériences et ce qu'il apprend. La plateforme a aussi fait une liste d'assurances pour les clients, les partenaires et tous ceux qui l'utilisent.La mission de Twitter est de promouvoir et de protéger la conversation publique - d'être la place centrale d'Internet. Nous avons toujours compris que pour atteindre cet objectif, nous devons donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations, instantanément et sans barrières. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle entreprise qui entame un nouveau chapitre, mais notre engagement inébranlable envers cette mission n'a pas changé. En fait, nous sommes mieux placés que jamais pour réaliser nos ambitions.Nous avons toujours compris que nos activités et nos revenus sont liés à notre mission*; ils comptent les uns sur les autres. La sécurité de la marque n'est possible que lorsque la sécurité humaine est la priorité absolue. Tout cela reste vrai aujourd'hui.Ce qui a changé, cependant, c'est notre approche de l'expérimentation. Comme vous l'avez vu au cours des dernières semaines, Twitter adopte les tests publics. Nous pensons que cette approche ouverte et transparente de l'innovation est saine, car elle nous permet d'aller plus vite et de recueillir les commentaires des utilisateurs en temps réel. Nous pensons qu'un service de cette importance bénéficiera d'un retour d'information à grande échelle et qu'il est utile d'être ouvert sur nos expériences et sur ce que nous apprenons. Nous effectuons tout ce travail avec un seul objectif en tête*: améliorer Twitter pour nos clients, nos partenaires et les personnes qui l'utilisent dans le monde entier.Dans le cadre de ce travail, nous tenons à vous assurer de certaines choses :Nous restons déterminés à offrir une expérience sûre, inclusive, divertissante et informative pour tous. Nous continuerons d'être transparents tout au long de cette période de transition. Et nous vous écouterons, vous qui faites de Twitter ce qu'il est : la place publique d'Internet.« Ce message est entièrement destiné à calmer les annonceurs, il peut se résumer à "ne vous inquiétez pas, nous accordons toujours la priorité à la sécurité de la marque comme avant" », estime un internaute.Un autre a pointé du doigt les départs, volontaires et non volontaires, de Twitter : « Ils ont probablement licencié tellement de personnes qu'ils ne sauraient même pasfaire des tests A/B même s'ils le voulaient ».Il faut dire lorsqu'Elon Musk a lancé un sondage pour décider de rétablir ou non le compte Twitter de Donald Trump, beaucoup se sont demandé ce qu'il était advenu du projet de Musk de former un conseil de modération de contenu « très diversifié » pour l'aider à peser toute décision d'inverser les suspensions définitives de comptes. Il avait annoncé ce plan après avoir rencontré des groupes de défense des droits civiques au début du mois, mais ne l'avait jamais mentionné depuis. Il a fallu quatre jours sans que Trump ne tweete avant que Musk ne fournisse enfin une mise à jour sur ce conseil de surveillance qu'il n'a jamais formé.Dans un tweet blâmant apparemment les militants pour les problèmes publicitaires de Twitter, Musk a affirmé qu'il n'avait promis de former le conseil qu'à la condition que les militants promettent de cesser de pousser les annonceurs à boycotter sa plateforme.« Une large coalition de groupes d'activistes politiques/sociaux a accepté de ne pas essayer de tuer Twitter en nous privant de revenus publicitaires si j'acceptais cette condition », a tweeté Musk. « Ils ont rompu l'accord ».Certains militants qui ont assisté à la réunion ont tweeté pour confirmer qu'ils n'avaient jamais conclu un tel accord avec Musk, notamment la co-PDG de Free Press, Jessica Gonzalez, qui a aidé à diriger une coalition #StopToxicTwitter faisant pression sur les 20 principaux annonceurs de Twitter pour qu'ils boycottent la plateforme.« Je ne sais pas de qui Musk parle ici, mais je l'ai rencontré il y a quelques semaines avec des leaders des droits civiques, et je codirige également la coalition #StopToxicTwitter qui appelle les annonceurs à suspendre les publicités jusqu'à ce qu'il redresse le navire », a tweeté Gonzalez. « Je n'ai jamais conclu un tel accord ».Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a soutenu Gonzalez dans son propre tweet niant que les militants aient conclu un accord avec Musk.« Nous ne ferions jamais un tel accord », a tweeté Johnson. « La démocratie vient toujours en premier. Les décisions prises sur Twitter sont dangereuses et il est de notre devoir, comme depuis notre création, de dénoncer les menaces qui pèsent sur notre démocratie. Les discours de haine et les complots violents ne peuvent pas avoir de refuge. »Lorsque les médias ont précédemment rapporté la rencontre entre Musk et des militants, il était immédiatement clair que Gonzalez prévoyait de continuer à promouvoir la campagne #StopToxicTwitter. Gonzalez a déclaré à ce moment-là que les promesses de Musk, y compris la formation d'un conseil pour revoir les décisions de contenu, n'étaient « que le début d'un long processus » pour tenir Twitter responsable du respect des normes communautaires.Johnson n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais Gonzalez a déclaré que Musk utilisait des militants comme bouc émissaire pour sa propre mauvaise prise de décision concernant la sécurité de la marque.« Musk perd des annonceurs parce qu'il a agi de manière irresponsable, en sabrant les équipes de modération de contenu qui aident à assurer la sécurité des marques et en sabrant les équipes de vente chargées d'entretenir les relations avec les annonceurs », a déclaré Gonzalez. « Le principal responsable de l'exode des annonceurs sur Twitter est Elon Musk ».Source : Twitter Que pensez-vous de la présentation de Twitter 2.0 ? Le fait que Twitter est en sous-effectif joue-t-il en sa défaveur ? Dans quelle mesure ?