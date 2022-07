Samsung a pris quelques coups, soyons honnêtes. Entre la pénurie de puces pour smartphones qui affecte les ventes de toutes les entreprises et les variantes moins chères telles que Huawei et Oppo, l'entreprise devient lentement le mouton noir d'un environnement qu'elle a contribué à cultiver. Samsung avait l'habitude d'être considéré comme le téléphone de tout le monde : assez bon marché pour être considéré comme abordable, mais suffisamment de haute qualité pour être considéré comme un bon investissement.Bien que l'entreprise s'en tienne à ces idéaux, elle semble être coincée dans une ornière entre d'autres entreprises qui font mieux la première (Apple) et la seconde (Huawei). La perte de marchés massifs tels que le sous-continent et une grande partie de l'Asie dans son ensemble au profit de concurrents est un coup dur. Cependant, les données sur les ventes en Europe révèlent que Samsung est loin, très loin d'être hors jeu et qu'il est toujours sur le ring.Samsung a peut-être enregistré une baisse des ventes d'environ 16 % d'une année sur l'autre entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, mais les choses ne se sont pas encore arrêtées pour la société multimillionnaire de smartphones. L'Europe est un continent où les utilisateurs de smartphones peuvent, en moyenne, faire des folies un peu plus que le particulier moyen ailleurs.Malgré tout, Apple (une société généralement considérée comme la cible principale de toute consommation de smartphones), se classe deuxième parmi tous les concurrents, Samsung étant le premier. Apple a certes vu sa valeur marchande augmenter d'un pour cent, mais cette hausse a été compensée par une baisse de six pour cent des livraisons globales. Samsung n'a peut-être pas des kilomètres d'avance, mais il occupe une confortable première place.Mais que réserve l'avenir à notre outsider ? La réponse n'est pas si simple, car le marché des smartphones dans son ensemble est dans un état de désordre relatif. Avec les blocages de l'approvisionnement en provenance de Chine, une source majeure de pièces et de main-d'œuvre pour beaucoup de ces pays, et la pénurie de puces en cours, il est difficile d'évaluer quand les choses reviendront à la normale, et encore moins quand elles s'amélioreront. Peut-être que la pénurie d'approvisionnement s'atténuant à l'avenir, Apple parviendra à se hisser au sommet ; peut-être que Samsung se ressaisira et maintiendra son emprise sur le marché. Seul le temps le dira.Source : Counterpoint Qu'en pensez-vous ?