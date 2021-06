Librem 5 est un téléphone construit sur PureOS, un système d'exploitation respectueux de la liberté, open source et entièrement vérifiable et qui n'est basé ni sur Android ni sur iOS. Il possède des interrupteurs matériels uniques pour déconnecter le modem cellulaire, le WiFi et le Bluetooth, ainsi que le microphone et les caméras. Librem 5 a été construit de toutes pièces par Purism à la suite d'une campagne de financement populaire réussie qui a permis de récolter plus de 2,2 millions de dollars. La conception du matériel et des logiciels est axée sur le respect de la liberté de l'utilisateur final.La mise à niveau premium - Librem 5 USA - s'approvisionne en composants via une chaîne d'approvisionnement américaine contrôlée et sécurisée, avec une fabrication électronique complète effectuée au siège des opérations de Purism aux États-Unis. La société indique que le nouveau Librem 5 USA respecte les lois américaines strictes en matière de travail, d'environnement et de matériaux, avec un personnel basé aux États-Unis. Il réunit un matériel fiable et un logiciel sécurisé, le tout dans un seul téléphone, dit-elle.« Nos produits répondent à un besoin géant du marché », a noté Todd Weaver, fondateur et PDG de Purism, dans un post consacré à la fabrication de la version de Librem 5 fabriquée aux Etats-Unis. « Il s'agit de construire un avenir technologique qui respecte les gens. Nos produits font progresser la liberté numérique, offrent la meilleure sécurité et protègent la vie privée, ce qui est au cœur de notre mission ».« Fabriquer un téléphone qui évite l'espionnage de la big tech est une chose (oui, nous l'avons fait). Créer un système d'exploitation convergent qui n'est ni Android ni iOS en est une autre (oui, nous l'avons fait aussi). Mais fabriquer ce téléphone aux États-Unis est un exploit que peu de gens pensaient possible (oui, nous venons de le faire). Non seulement nous avons prouvé que c'était possible... mais nous l'expédions », a déclaré Weaver dans son post.Fabriquer son téléphone Librem 5 aux États-Unis, y compris la fabrication de toute l'électronique dans ses propres locaux, était l’un des nombreux objectifs de Purism. Et il vient de l’atteindre avec le début de l’expédition de Librem 5 USA. Librem 5 USA est un téléphone révolutionnaire qui présente d'énormes différences par rapport au reste de l'industrie de la téléphonie mobile.En parlant de son processus de fabrication jusqu’a l’expédition, Weaver dit : « Pour fabriquer le téléphone le plus sûr, il faut être capable d'avoir une vérification complète de toutes les étapes de la publication des schémas, de l'utilisation d'électronique Made in USA, de la publication de tout le code source, de l'isolation des composants matériels, et de l'exécution d'un système d'exploitation qui est sous le contrôle total du client - qui n'est pas cryptographiquement forcé dans le contrôle oppressif et d'exploitation de la big tech - Librem 5 USA est tout cela ».Dans son post de mercredi, le fondateur de Purism décrit les mesures de confidentialité et de sécurité observées par ses équipes depuis la production et la vérification (triple vérifications) des pièces à la préparation et à l’expédition des commandes aux clients en passant, entre autres, par l’inspection des cartes (« au microscope, pastille par pastille, sur le dessus et le dessous de la carte, pour s'assurer que tous les processus ultérieurs sont effectués avec un minimum d'erreurs »). Selon Weaver, l'inspection était au départ une combinaison d'inspection mécanique et d'inspection manuelle. Mais lorsque le volume a augmenté, l'inspection est moins manuelle et plus automatisée.Le PDG parle également de la technologie de montage en surface de Purism, du traitement des problèmes et des Tests des PCBA. Voici ce que Weaver dit de l’assemblage de Librem 5 USA :« Presque partout, l'assemblage est réalisé dans des installations distinctes de la fabrication (on parle alors de fabrication sous contrat (CM)), mais chez Purism, nous réalisons tout cela dans nos propres installations, ce qui nous évite d'avoir à emballer et à expédier, il nous suffit de faire rouler le chariot vers l'équipe d'assemblage. Au départ, l'assemblage est réalisé par un responsable qui effectue toutes les étapes, les chronomètre, les itère et les améliore. Non seulement nous attribuons des postes aux tâches, mais nous faisons également tourner les postes du personnel pour avoir une redondance complète de tous les postes. L'assemblage du Librem 5 USA est un processus méticuleux qui comprend un ordre très spécifique et des tolérances serrées. Après un assemblage réussi, Librem 5 USA est soumis à des tests ».En qui concerne le contrôle de la qualité, il dit : « Le processus d'inspection physique et d'interaction physique avec l'appareil pour s'assurer que tout fonctionne correctement, les boutons de volume, le bouton d'alimentation, le WiFi, le son, les écouteurs, le haut-parleur, les interrupteurs d'arrêt du matériel, le modem, la carte SIM, le lecteur de carte à puce PGP, la batterie, le chargement de la batterie, les câbles, les microphones, les caméras, le capteur de proximité, le moteur haptique (vibrateur), le touch, le multi-touch, l'écran, la lampe de poche (torche), etc. sont tous testés manuellement avant d’installer pour la première fois l'image de PureOS destinée au client pour l'expédition ».Librem 5 USA est le dernier développement de l'effort à long terme de Purism pour une chaîne d'approvisionnement plus sûre. « Nos clients nous disent qu'ils sont préoccupés par les attaques dans la chaîne d'approvisionnement du matériel et des logiciels. Nous avons déjà écrit sur les nombreuses mesures que nous prenons pour protéger la chaîne d'approvisionnement numérique, et Librem 5 USA nous offre de nouvelles capacités pour résoudre les problèmes de sécurité du matériel », a déclaré Kyle Rankin, responsable de la sécurité chez Purism.Le smartphone sera capable de prendre en charge une variété de systèmes d'exploitation à source ouverte, mais il sera livré avec une version mobile du PureOS de Purism qui comprend l'interface utilisateur Phosh (shell du téléphone) conçue par Purism pour rendre le système d'exploitation convivial. Phosh étant un logiciel libre, il a également été adopté comme l'une des interfaces utilisateur optionnelles pour d'autres projets Linux pour smartphones tels que postmarketOS et Manjaro Mobile.Vous vous demandez peut-être s’il y a une une différence entre Librem 5 et la mise à niveau premium fabriquée de bout en bout aux Etats-Unis. Selon la société, Librem 5 et Librem 5 USA ont les mêmes schémas signés Purism, le même design industriel et le même design mécanique, ils utilisent tous les deux le même firmware, le même noyau (Linux), le même système d'exploitation (PureOS) et les mêmes applications de la boutique PureOS. Les schémas sont disponibles pour une vérification publique. Les deux téléphones sont entièrement conçus par Purism de bout en bout. Tous les codes sources des deux téléphones ont été publiés pour une vérification reproductible de l'absence de falsification et une vérification publique.Les principales différences entre les produits résident dans le fait que le Librem 5 est fabriqué avec sous-traitance en Chine, tandis que le Librem 5 USA est fabriqué dans l’usine de Purism à Carlsbad, en Californie. Les PCBA (assemblage de cartes de circuits imprimés) de Librem 5 (les deux cartes à l'intérieur du châssis) sont fabriqués en Chine. Les PCBA sont ensuite assemblés dans le châssis du Librem 5, puis importés dans l’usine aux États-Unis pour l'assemblage final, le flashage, les tests et l'exécution.Les PCBA du Librem 5 USA sont fabriqués dans l’usine de Carlsbad aux Etats-Unis. Ils sont ensuite assemblés dans le châssis de Librem 5, et l'assemblage final, le flashage, les tests et la livraison sont effectués dans l’usine de Purism. Une autre différence réside dans le prix : Librem 5 coûte 799 $ et le Librem 5 USA coûte 1 999 $.Purism a commencé à expédier la version de production de masse de son Librem 5 en novembre. Librem 5 USA était prévu pour être expédié aux clients qui ont passé des commandes à l'avance avant la fin janvier. La société a affirmé en novembre qu'une fois que toutes les commandes en attente sont livrées, l'objectif serait de proposer un délai de livraison sur 10 jours ouvrables. On n’en est pas encore là d’après le tableau de la disponibilité des produits Purism.Un commentateur salue l’accomplissement de Purism. « Je pense qu'il y aura une poussée pour fabriquer davantage de produits à forte intensité de semi-conducteurs aux États-Unis au cours des prochaines années, car les tensions avec la Chine continuent de s'intensifier et Taïwan reste un point de chute unique. Je sais que des progrès ont déjà été réalisés avec TSMC qui construit de nouvelles usines aux États-Unis », écrit-il. Il ajoute : « Je noterai que Purism ne dit pas quelle est sa capacité de production, et que ce serait probablement une tout autre tâche de fabriquer un pourcentage significatif d'iPhone aux États-Unis ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : Purism Que pensez-vous de Librem 5 USA ? Avez-vous déjà commandé un ?La chaîne d’approvisionnement exclusivement localisée aux Etats-Unis compte pour vous dans l’achat d’un Librem 5 ?Que pensez-vous du prix de Librem 5 USA ?