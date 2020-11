Librem 5 : Purism a commencé à expédier la version de production de masse de son smartphone GNU/Linux, Après avoir terminé les étapes de contrôle de qualité et les procédures d'exécution 0PARTAGES 2 0 Selon le plan de livraison dévoilé au début de ce mois, Purism a annoncé mercredi qu’il a commencé à expédier la version de production de masse du téléphone Librem 5 à des clients du monde entier après avoir enfin réussi à terminer ses étapes de contrôle de qualité et ses procédures d'exécution. Cette étape intervient après que le smartphone GNU/Linux soit resté en développement pendant plusieurs années.



Le 3 novembre dernier, Purism a déclaré dans un post : « Il est temps ! Nous ne pouvons pas vous dire à quel point nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer à expédier la version de production de masse de Librem 5 à la mi-novembre ou à la fin de l'année ! En ce moment même, nous terminons nos étapes de contrôle de qualité et nos procédures d'exécution afin de pouvoir commencer à expédier le téléphone révolutionnaire Librem 5 ».





C’est ce qu’a fait Purism - une société à but social qui se concentre sur la sécurité et la vie privée avec son matériel et ses logiciels - en annonçant le début de l’expédition de ses téléphones tant attendu. Librem 5 est un smartphone construit de toutes pièces par la société à la suite d'une campagne de financement populaire réussie qui a permis de récolter plus de 2,2 millions de dollars. La conception du matériel et des logiciels est axée sur le respect de la liberté de l'utilisateur final. Librem 5 ne fonctionne ni sous Android ni sous iOS, mais utilise le même système d'exploitation PureOS que les ordinateurs portables et les mini-PC de Purism.



Librem 5 est en cours de développement depuis plusieurs années. Il a été l'un des premiers smartphones Linux modernes à être annoncé, et Purism a été l'une des principales forces derrière la montée en puissance des systèmes d'exploitation Linux modernes et conviviaux pour les téléphones.



« L'expédition de Librem 5 a été un immense effort de développement sur plusieurs années », a déclaré Todd Weaver, fondateur et directeur général de Purism. « C'est le point culminant du désir des gens de voir une alternative à Android et iOS et de la financer, couplé au dévouement d'une équipe d'experts s'occupant du matériel, du noyau, du système d'exploitation et des applications, qui a transformé un objectif élevé presque impossible en réalité. Nous avons construit une base solide et avec le soutien continu des clients, de la communauté et des développeurs, nous continuerons à fournir des produits révolutionnaires comme Librem 5 sous PureOS ».



Caractéristiques de Librem 5



Pour ceux qui ont manqué les épisodes précédents de l’actualité du smartphone, Librem 5 est développé de bout en bout par Purism connue pour ses ordinateurs fonctionnant sous Linux. Librem 5 utilise les mêmes systèmes d'exploitation basés sur Linux que les ordinateurs Librem de Purism, appelés PureOS, et dérivés de Debian GNU/Linux.



Librem 5 est livré avec des caractéristiques matérielles uniques comme un modem cellulaire amovible, une carte Wi-Fi et une batterie. Pour offrir les meilleures fonctions de protection de la vie privée dont les utilisateurs ont besoin, le téléphone Linux est également équipé d'interrupteurs externes qui coupent l'alimentation du modem cellulaire, du Wi-Fi et du Bluetooth, du microphone, ainsi que des caméras avant et arrière. Un "mode verrouillage" peut également être obtenu lorsque tous les interrupteurs matériels sont déclenchés ensemble, ce qui désactive également le GPS et tous les capteurs de l'appareil.





Une autre caractéristique intéressante du téléphone Librem 5 est la convergence, qui permet à l'utilisateur de transformer l'appareil en un ordinateur de bureau polyvalent simplement en le connectant à un moniteur, un clavier et une souris externes. Vous pouvez également connecter le téléphone Librem 5 Linux à une station d'accueil pour ordinateur portable, d’après Purism.



« Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un téléphone, les applications se comportent comme des "sites Web réactifs" et changent leur apparence pour un écran plus petit. Cela vous permet d'utiliser Librem 5 comme un téléphone, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec les mêmes applications et les mêmes fichiers », a écrit Kyle Rankin, chef de la sécurité chez Purism, dans l’article publié mercredi.



Voici un rappel des caractéristiques matérielles du premier smartphone de Purism : un afficheur 5,5 à 5,7 pouces ; une mémoire vive de 3 Go ; un processeur iMX8M quatre coeurs ; 32 Go de mémoire interne eMMC ; sans fil : 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz + Bluetooth 4 ; un modem Gemalto PLS8 3G/4G en bande de base avec sim simple sur carte M.2 remplaçable ; un récepteur GPS : TESEO LIF3 multiconstellations ; cartes à puce au format 2FF ; des kill switches : 3 - WiFi, cellulaire, microphone/caméras (tous les 3 désactiveront le GPS) ; une extension de stockage microSD ; un accéléromètre 9 axes IMU (gyroscope, accéléromètre, magnétomètre) ; une caméra avant 8 MP ; une caméra arrière 13 MP avec flash ; un vibreur ; un connecteur USB C dédié à la charge, fonction client USB, fonction hôte USB, alimentation secteur ; une batterie remplaçable par l'utilisateur - 3500 mAh ; un haut-parleur ; une prise casque 3,5 mm.



L’expédition de Librem 5 commence en novembre par les premiers commanditaires



Le smartphone sera capable de prendre en charge une variété de systèmes d'exploitation à source ouverte, mais il sera livré avec une version mobile du PureOS de Purism qui comprend l'interface utilisateur Phosh (shell du téléphone) conçue par Purism pour rendre le système d'exploitation convivial. Phosh étant un logiciel libre, il a également été adopté comme l'une des interfaces utilisateur optionnelles pour d'autres projets Linux pour smartphones tels que postmarketOS et Manjaro Mobile. Si vous achetez un téléphone PinePhone Community Edition avec l'un de ces systèmes d'exploitation préinstallés, Phosh est l'interface utilisateur par défaut.



Application de chat sur Librem 5 Evergreen (production de masse)



Purism a déjà expédié quelques lots de smartphones Librem 5 à des clients, mais il s'agissait de versions en édition limitée du téléphone avec un matériel non définitif. Maintenant que la production de masse est en cours, la plupart des clients devraient recevoir des versions finales ou quasi finales du Librem 5. Mais comme Purism prend des précommandes depuis longtemps, tout le monde ne recevra pas son téléphone tout de suite. Voici un calendrier des envois :



Les premiers commanditaires - Les clients qui se sont qualifiés pour un lot antérieur, mais qui ont décidé d'attendre la version de production de masse "Evergreen" devraient recevoir leurs téléphones fin novembre/début décembre.

Librem 5 USA - Les clients qui ont commandé à l'avance cette édition spéciale de Librem 5, fabriquée aux Etats-Unis et d'une valeur de 1 999 dollars, devraient recevoir leur téléphone avant la fin janvier.

Les commanditaires généraux - Une fois que le retard accumulé sera rattrapé avec les premières livraisons, Purism commencera à expédier ces commandes. Ils devraient donc les expédier plus tard, au début de l'année 2021. L’entreprise déclare qu’elle espère avoir « une bonne idée de ces projections d'ici la fin de l'année ».

Nouvelles commandes - Si vous passez une commande après le début de l'expédition, vous serez placé en bout de ligne. Les téléphones seront fabriqués et expédiés aux clients dans l'ordre de réception des commandes.

La société affirme qu'une fois la "parité d’expédition" atteinte, l'objectif est de proposer un délai de livraison sur 10 jours ouvrables. En d'autres termes, si vous attendez quelques mois que Purism finisse l'exécution de toutes ses précommandes, alors vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour recevoir un téléphone. La société espère pouvoir vous faire savoir quand cela se produira d'ici la mi-février.



Pour rappel, il y a deux mois Purism a lancé Librem AweSIM, un service cellulaire illimité et axé sur la protection de la vie privée pour son smartphone Librem 5. Librem AweSIM est un moyen pratique pour ceux qui veulent acheter ou ont déjà acheté le téléphone Librem 5 Linux de Purism de bénéficier d'une expérience hors du commun et de s'assurer qu'ils bénéficient de la meilleure protection de la vie privée possible sans être suivis puisque les numéros de téléphone sont enregistrés sous le nom de Purism.



Pour 99 dollars US par mois, Librem AweSIM fournit aux propriétaires de Librem 5 un nouveau numéro de téléphone, ainsi que des appels illimités, des SMS et des données mobiles, d’après la société. Il s'agit d'un forfait cellulaire prépayé que vous pouvez annuler à tout moment, donc sans contrat. Mais, pour l'instant, Librem AweSIM est limité aux clients des États-Unis, et vous devez également disposer d'un smartphone Librem 5. Purism prévoit de mettre son service de téléphonie cellulaire à la disposition d'autres régions dans les mois à venir.



Sources : Purism (2 & 3)



Et vous ?



Que pensez-vous du stade atteint par Librem 5 ? Allez-vous l’acheter ou en avez-vous déjà commandé un ?

Que pensez-vous du programme d’Expédition des smartphones de Purism ?

Que pensez-vous de tous ces projets de smartphones Linux ?



Pour 99 dollars US par mois, Librem AweSIM fournit aux propriétaires de Librem 5 un nouveau numéro de téléphone, ainsi que des appels illimités, des SMS et des données mobiles, d'après la société. Il s'agit d'un forfait cellulaire prépayé que vous pouvez annuler à tout moment, donc sans contrat. Mais, pour l'instant, Librem AweSIM est limité aux clients des États-Unis, et vous devez également disposer d'un smartphone Librem 5. Purism prévoit de mettre son service de téléphonie cellulaire à la disposition d'autres régions dans les mois à venir.

Plusieurs os peuvent être installer sur ce mobile.



il y a de bonne chance que tu es moins de pub, que tu sois moins suivi..... j'ai vu la différence quand j'ai lâché mon blackberry passport avec blackberryos 10..... dommage que le navigateur n'était pu mis à jour.... 0 0 Lorsque la sécurité est importante, ce type de mobile peut être intéressant.Plusieurs os peuvent être installer sur ce mobile.il y a de bonne chance que tu es moins de pub, que tu sois moins suivi..... j'ai vu la différence quand j'ai lâché mon blackberry passport avec blackberryos 10..... dommage que le navigateur n'était pu mis à jour....