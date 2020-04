Lorsque Purism a, en décembre dernier , procédé à la livraison du lot Birch de smartphones GNU/Linux Librem 5 aux acheteurs,. C’est en tout cas ce qu’avait laissé entendre un responsable de l’entreprise qui avait ajouté qu’une mise à jour logicielle viendrait corriger ce défaut. D’après ce qui ressort d’une récente publication de Purism, il y a eu des avancées sur cet axe des développements du Librem 5…Après avoir passé l’annonce de la livraison du lot Chestnut au cours du mois de janvier de l’année en cours,de son smartphone GNU/Linux orienté sécurité et vie privée aux acheteurs. C’est donc un appareilque les acquéreurs arrimés au lot Dogwood vont recevoir. Avant, il y a une vague de tests par les membres de l’équipe Purism.Les acheteurs recevront les appareils de cette vague avec du retard compte tenu de ce qui ressort du calendrier initial des livraisons : lot Aspen (24 septembre 2019 – 22 octobre 2019), lot Birch (29 octobre 2019 – 26 novembre 2019), lot Chestnut (3 décembre 2019 – 31 décembre 2019), lot Dogwood (7 janvier 2020 – 31 mars 2020), lot Evergreen (période de livraison estimée au deuxième trimestre 2020), lot Fir : période de livraison estimée au quatrième trimestre 2020.Le parallèle avec l’industrie du logiciel est aisé à saisir. En effet, en fonction du lot auquel ils s’arriment, les acquéreurs reçoivent des espèces d’alpha, de bêta et de release candidate du produit final. Grosso modo, les prévisions initiales laissent penser que les acheteurs les plus patients, c’est-à-dire ceux qui ont choisi le lot Fir, recevront leurs smartphones à la fin de l’année en cours.Jusqu’au 31 juillet 2019, le smartphone GNU/Linux était disponible en prévente à 649 $. Depuis, le coût de l’appareil a subi deux revues à la hausse. À partir d’août 2019, il est passé à 699 $. Au mois de janvier de l’année en cours, nouvelle augmentation de 50 $. Désormais, on en est à 749 $.« Début 2019, alors que nous commencions à obtenir de meilleures estimations de nos coûts, nous avons réalisé qu'il nous faudrait augmenter le prix à au moins 699 dollars - à l'époque ce que nous pensions être le prix final. Nous avons avancé de quelques mois et ces estimations se sont révélées optimistes.Nous allons procéder à l'augmentation du prix par étapes. Le Librem 5 restera à son prix actuel de 699 $ jusqu'à la fin de 2019. A partir du 1er janvier 2020, il passera à 749 $, où il restera jusqu'à ce que nous commencions à expédier le lot Evergreen. À ce moment là, il augmentera jusqu'à son prix final de 799 $ », indique l’entreprise.Le Librem 5 existe également en version USA. Celle-ci est identique dans sa présentation physique à la version dite régulière et dispose des mêmes fonctionnalités. Toute son électronique est réalisée aux USA. ; pareil pour l’assemblage.C’est le coût de cette plateforme qui risque d’être la raison principale pour laquelle elle risque de ne pas décoller. En effet, un Librem 5 permet d’effectuer l’achat d'au moins 5 PinePhone – un smartphone annoncé comme open source et compatible avec la plupart des projets majeurs orientés « Linux sur smartphone. » Comme sur un PC, les possesseurs de PinePhone ont la possibilité de changer de système d’exploitation. Ubuntu Touch, PostmarketOS et Sailfish OS font partie des OS qu’il est possible d’installer sur la plateforme. Le constructeur indique que toute distribution Linux pour smartphone peut faire l’affaire. Ainsi, PureOS le système d’exploitation dédié au Librem 5 peut allonger la liste.Sur le plan matériel un PinePhone c’est : un système sur puce Allwinner A64 couplé à une unité de traitement graphique Mali 400 MP2 ; 2 Go de mémoire vive LPDDR3 ; un écran LCD de 5,95 pouces avec une résolution de 1440 x 720 pixels ; 16 Go de stockage eMMC ; carte microSD bootable ; caméra arrière de 5 mégapixels et caméra avant de 2 mégapixels ; modem 4G LTE ; Wi-Fi 802.11b/g/n ; bluetooth 4.0 ; système de navigation : GPS, GPS-A, GLONASS ; batterie de 3000 mAh.De l’autre côté un Librem 5 c’est : un afficheur 5,5 à 5,7 pouces ; une mémoire vive de 3 Go ; un processeur iMX8M quatre coeurs ; 32 Go de mémoire interne eMMC ; sans fil : 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz + Bluetooth 4 ; un modem Gemalto PLS8 3G/4G en bande de base avec sim simple sur carte M.2 remplaçable ; un récepteur GPS : TESEO LIF3 multiconstellations ; cartes à puce au format 2FF ; des kill switches : 3 - WiFi, cellulaire, microphone/caméras (tous les 3 désactiveront le GPS) ; une extension de stockage microSD ; un accéléromètre 9 axes IMU (gyroscope, accéléromètre, magnétomètre) ; une caméra avant 8 MP ; une caméra arrière 13 MP avec flash ; un vibreur ; un connecteur USB C dédié à la charge, fonction client USB, fonction hôte USB, alimentation secteur ; une batterie remplaçable par l'utilisateur - 3500 mAh ; un haut-parleur ; un prise casque 3,5 mm.Source : Purism Partagez-vous l’avis selon lequel le Librem 5 est prohibitif ?Êtes-vous d’avis que le Pinephone fait office de meilleure alternative au Librem 5 ?Que pensez-vous de tous ces projets de smartphones Linux ?