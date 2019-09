lot Aspen : 24 septembre 2019 – 22 octobre 2019 ;

lot Birch : 29 octobre 2019 – 26 novembre 2019 ;

lot Chestnut : 3 décembre 2019 – 31 décembre 2019 ;

lot Dogwood : 7 janvier 2020 – 31 mars 2020 ;

lot Evergreen : période de livraison estimée au deuxième trimestre 2020 ;

lot Fir : période de livraison estimée au quatrième trimestre 2020.

affichage : 5,5 à 5,7 pouces ;

mémoire vive : 3 Go ;

processeur iMX8M quatre coeurs ;

stockage : 32 Go de mémoire interne eMMC ;

sans fil : 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz + Bluetooth 4 ;

modem Gemalto PLS8 3G/4G en bande de base avec sim simple sur carte M.2 remplaçable ;

récepteur GPS : TESEO LIF3 multiconstellations ;

cartes à puce au format 2FF ;

kill switches : 3 - WiFi, cellulaire, microphone/caméras (tous les 3 désactiveront le GPS) ;

stockage externe : extension de stockage microSD ;

accéléromètre 9 axes IMU (gyroscope, accéléromètre, magnétomètre) ;

caméra avant : 8 MP ;

caméra arrière : 13 MP avec flash ;

vibreur : oui ;

connecteur USB C dédié à la charge, fonction client USB, fonction hôte USB, alimentation secteur ;

batterie remplaçable par l'utilisateur - 3500 mAh ;

son : un haut-parleur ; prise casque 3,5 mm.

Après deux reports du lancement de son smartphone GNU/Linux – Librem 5 – Purism annonce que les livraisons débutent à la fin du mois en cours.Seulement, il ne s’agit pas de la fin de l’attente pour les consommateurs. De façon brossée, l’entreprise entame avec les livraisons du smartphone GNU/Linux ce mois et les poursuivra par lots. « Le calendrier des itérations débute en septembre 2019 et le Librem 5 sera expédié par lots avec des noms de code incrémentiels », écrit l’entreprise. Purism a échelonné les livraisons en quatre lots qui, chacun, apportent des améliorations sur les plans hardware, du design et logiciel par rapport à ceux qui vont les précéder.« Nous contacterons chaque client pour confirmer son adresse de livraison, le modem et l'alimentation électrique qu'il souhaite, ainsi que le lot d'expédition auquel on l’a associé et pour lui donner la possibilité de s'arrimer à une itération ultérieure », ajoute l’entreprise. Ci-dessous, le détail en ce qui concerne les périodes de livraison par lots :Le parallèle avec l’industrie du logiciel est aisé à saisir. En effet, ce qu’il faut entrevoir ici est que certains des consommateurs recevront des espèces d’alpha (ou de bêta ?) du produit final, ce, en fonction du lot qu’ils auront choisi. Mais, puisque l’entreprise laisse la possibilité aux consommateurs de choisir leur lot et qu’en principe tout consommateur désireux de rentrer en possession d’un produit complet choisira Fir, on peut y voir une façon subtile d’annoncer un nouveau report du lancement du smartphone pour le quatrième trimestre de l’année à venir.Côté hardware, les consommateurs savent à quoi s’attendre depuis un moment :Au-delà des retards au lancement qui font tache, les concepteurs le positionnent comme la promesse du contrôle total d’un utilisateur sur son smartphone. Le projet part de l’ambition du fondateur de l’entreprise de protéger ses communications téléphoniques avec ses enfants. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles la campagne de levée de fonds du Librem 5 a été marquée par l’entrée en collaboration de Purism avec une société dénommée Matrix. Le partenariat a débouché sur l’adaptation d’un protocole d’appels décentralisés et chiffrés au Librem 5, mais les SMS seront également chiffrés de bout en bout. Purism annonce également des service VPN préconfigurés. Pour ce qui est des aspects logiciels, les annonces initiales font état de ce que le Librem 5 ne fera tourner que des composants logiciels libres et open source en commençant par PureOS, son système d’exploitation dérivé de la célèbre distribution Debian.Jusqu’au 31 juillet dernier, le smartphone GNU/Linux était disponible en prévente à 649 $. Désormais, il faut débourser 699 $ pour se l’offrir. D’avis d’observateurs, le coût de l’appareil constitue également l’un des facteurs pour lesquels il risque de ne pas s’imposer.Source : Purism Que pensez-vous de cette approche ?Colle-t-elle avec les pratiques en vigueur dans l’industrie de la fabrication électronique ?Est-ce le signe que le produit n’est pas encore prêt ?