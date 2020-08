Surface Duo, le tout premier téléphone Android de Microsoft, coûte 1 400 $ et sera livré en septembre, Mais les spécifications techniques soulèvent quelques inquiétudes 0PARTAGES 12 0



Le smartphone de Microsoft se plie comme un livre, bénéficiant d’un facteur de forme unique et surtout qu'il porte la marque premium "Surface" de la société. Alors que Microsoft avait révélé le design de Surface Duo en octobre dernier, et que des images officielles du téléphone ont été diffusées pendant la majeure partie de l'année dernière, la société avait gardé les spécifications et le prix relativement secrets. Mercredi, Microsoft a non seulement révélé la fiche technique et le prix de l’appareil, mais les clients peuvent également précommander immédiatement Surface Duo, qui sera livré le mois prochain.





En ce qui concerne la fiche technique, Surface Duo vient avec deux écrans OLED séparés de 5,6 pouces (1800 x 1350) avec un rapport d'aspect de 4:3, qui se connectent ensemble pour former un espace de travail global de 8,1 pouces (2700 x 1800) avec un rapport d'aspect de 3:2. Contrairement aux appareils pliables comme le Galaxy Fold de Samsung, le Surface Duo utilise du vrai verre Gorilla Glass, les deux écrans étant conçus pour fonctionner de la même manière que plusieurs moniteurs sur un PC Windows.



Un Snapdragon 855 alimente le téléphone, avec 6 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et une batterie de 3577 mAh, réparties sous les deux écrans, ce qui est considérablement inférieur aux 4380mAh du Galaxy Fold original. Surface Duo possède un appareil photo de 11 mégapixels positionné sur l’un des écrans, qui comprendra des modes automatiques pour les faibles luminosités, des captures HDR multi-images, et un "super zoom" jusqu'à 7x. Le téléphone est équipé d'un port USB-C en bas de l’appareil, d'un seul haut-parleur, d'un lecteur d'empreintes digitales, de la version 10 d’Android, et d'un support pour la saisie au stylet de Surface.





Surface Duo est extrêmement fin, à peine 4,8 mm lorsqu'il est ouvert, et un peu plus du double (9,9 mm) lorsqu'il est fermé. Microsoft promet une « autonomie de batterie toute la journée », ce qui signifie jusqu'à 15,5 heures de lecture vidéo. L'appareil est doté d'une charnière à 360 degrés et peut être utilisé en orientation verticale ou horizontale. Mais les utilisateurs des autres pays seront un peu déçus au départ, car pour l'instant, les ventes semblent se limiter aux États-Unis, et les précommandes seront disponibles chez AT&T, la boutique en ligne de Microsoft, et chez Best Buy.



« C'est probablement l'un des appareils les plus sexy que nous n’avons jamais construits », a déclaré mercredi Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, aux journalistes lors d'un point de presse avant le lancement du smartphone. « Je n'essaie pas de réinventer le téléphone », a-t-il ajouté. « Mais je crois que c'est une meilleure façon de faire les choses ».



Toute application Android fonctionnera sur Surface Duo sans modification



Surface Duo réunit non seulement les expériences Microsoft 365, mais aussi l'écosystème complet des applications mobiles Android en un seul appareil, avec deux écrans que vous pouvez emporter partout. Selon Panay, il était évidemment important de prendre en charge tout ce qui concerne Android dès le premier jour, sans que les développeurs aient forcément besoin d’apporter des modifications. Cependant, ils peuvent également optimiser la présentation de leurs applications pour tirer réellement parti des deux écrans et les faire se chevaucher, d’après Microsoft.





C’est ainsi que Microsoft a adapté ses propres applications, comme la suite Office et OneDrive, pour qu'elles s'étendent sur les deux écrans, et des tiers comme Amazon ont également travaillé sur l'application Kindle pour donner l'impression de lire un livre en faisant défiler les pages sur les deux écrans. Microsoft utilise également des algorithmes pour prévoir comment ouvrir les applications sur différents écrans.



« Il y a un algorithme très intelligent qui essaie d'être prédictif », a expliqué Panay dans un billet de blog. « Si vous êtes sur un écran et que vous lancez un lien, il occupera l'autre écran », de sorte que si vous cliquez sur un lien dans une application de courrier électronique (comme Outlook de Microsoft), il s'ouvrira sur l'autre écran afin que vous puissiez continuer à lire le courrier électronique côte à côte avec une page Web.



Dans l'application Microsoft Teams, par exemple, un chat vidéo occupe un écran tandis que l'autre écran affiche les autres chats. Dans l’application PowerPoint, vous pouvez regarder simultanément une diapositive complète et le reste du document. La configuration à double écran permet également aux utilisateurs de coupler des applications non Microsoft, par exemple l'utilisation simultanée des réseaux sociaux Twitter et Instagram. Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a utilisé cette possibilité pour combiner l'application Kindle et OneNote de Microsoft afin de pouvoir prendre des notes pendant la lecture, a rapporté Bloomberg.



Microsoft a également travaillé avec Google pour créer des API pour des applications double écran qui fonctionnent dans la base de code d'Android, et il prévoit de les mettre en amont pour que d'autres fabricants et des tiers puissent les utiliser. Panay dit que cela fait partie d'un effort plus large pour faire des appareils à double écran et pliables une réalité. « Je crois que les appareils à deux écrans vont arriver, je pense qu'ils sont nécessaires ». C'est excitant de voir arriver le premier téléphone Android de Microsoft, mais certaines caractéristiques de l’appareil conçu pour la productivité pourrait laisser insatisfaits les utilisateurs, qui attendent depuis longtemps une expérience double écran.





Les spécifications techniques de Surface Duo soulèvent de nombreuses inquiétudes



Microsoft est une entreprise qui connaît un grand succès et, lorsqu'il s'agit d'informatique de bureau, il continue de faire la course en tête. La société a su également trouver le juste milieu entre la tablette et l'ordinateur portable pour créer quelque chose d'entièrement nouveau comme l’appareil Surface lancé il y a sept ans. Mais plusieurs s’accordent à dire que la fiche technique de son smartphone Surface Duo à 1400 dollars comporte de nombreuses lacunes.



Commençons par le prix, 1400 dollars, annoncé mercredi, qui semble être élevé pour un tout premier smartphone Android du constructeur qui n'a pas encore fait ses preuves. Il est vrai que d'autres fabricants, comme Samsung, demandent ce prix voire plus pour certains téléphones, mais Samsung a une longue histoire de fabrication de smartphones Android. Microsoft n'a pas encore gagné sa place en tant que fabricant de téléphones haut de gamme pouvant pratiquer de tels prix, il semble. Pour rappel, ses appareils Surface fonctionnant sous Windows ont aussi une histoire de bogues.



Ensuite, la batterie de capacité 3577mAh est extrêmement petite face une batterie de 4000mAh pour un Galaxy S20 à écran unique. Microsoft a clairement donné la priorité au facteur de minceur plutôt qu'à la durée de vie de la batterie. Les écrans représentent la grande majorité de l'utilisation de la batterie des smartphones, et il sera impossible d’empêcher le fait que deux d'entre eux vont consommer beaucoup plus d'énergie.



Malgré ce prix élevé, Surface Duo n'a pas de 5G. C'est tout simplement inexcusable pour un appareil aussi cher et conçu pour de nouvelles expériences. C’est vrai que le Pixel 4a à 349 $ n'a pas de 5G, mais c'est un téléphone à bas prix. Avec un tel prix annoncé par Microsoft, il aurait fallu que Surface Duo ait le dernier standard cellulaire 5G qui est de plus en plus répandu chaque jour. Surface Duo n'a pas non plus de NFC. Ce qui veut dire qu’il ne peut pas être utilisé pour les services de paiement sans fil tels que Google Pay. Microsoft permet cela alors que nous sommes actuellement dans une pandémie où le paiement sans fil est un excellent moyen d'éviter la contamination au coronavirus.



Autres choses, Surface Duo ne dispose que d'un écran à 60 Hz, alors que la plupart des téléphones commercialisés cette année en ont plus, une tendance rare dans l'industrie qui améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur. Même les téléphones pliables y parviennent, le Galaxy Fold 2 étant équipé d'un écran intérieur à 120 Hz. Aussi le cycle de développement extrêmement long du Surface Duo fait que le téléphone est livré avec le Snapdragon 855 de l'année dernière au lieu du Snapdragon 865 de cette année.



Surface Duo n’est pas livré avec le stylet, qui est vendu séparément. Microsoft vante les capacités de prise de notes du Surface Duo (le directeur général en ait fait une démonstration), mais à 1400 dollars, la société n’inclut même pas ce stylet. Les appareils Note de Samsung sont livrés avec le S-Pen, alors pourquoi pas le Surface Duo ?



Une chose est sûre, Microsoft a choisi le système d'exploitation de Google parce qu'il permettait aux utilisateurs d'accéder au vaste écosystème d'applications mobiles d'Android, et ce sera fait dans moins d’un mois, du moins pour les utilisateurs américains. « Avoir le Play Store est essentiel », a déclaré Panay. Microsoft n'a pas encore donné d'échéancier pour les autres marchés.



