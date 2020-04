Le 17 avril, Apple a dévoilé la nouvelle version de l'iPhone SE, deux ans après la fin de la production de la première génération. Ce nouveau smartphone est déjà disponible en précommande et les premiers modèles seront livrés le 24 avril.L'iPhone SE 2020 est orné d'un petit écran Retina HD de 4,7" certifié IP67 (identique à celui de l'iPhone 8), d'un appareil photo de 12Mpx doté du mode portrait à l'arrière, d'une caméra frontale de 7 Mpx, du système de lecture d'empreinte digitale Touch ID, d'une mémoire vive de 3GB, d'une batterie de 1821 mAh, du système d'exploitation iOS 13, et surtout du dernier SoC d'Apple, l'A13 Bionic. Ce dernier est le plus puissant jamais conçu par la marque à la pomme et équipe les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.Positionné comme étant un appareil d'entrée de gamme, ce nouveau modèle ne propose donc pas quelques fonctionnalités comme Face ID ou l'affichage Edge-to-Edge.Il est disponible dans trois configurations de mémoire interne : 64 GB à 489 €, 128 GB à 539 € et 256 GB à 659 €.L'iPhone SE 2020 est doté de l'A13 Bionic, un processeur à six cœurs : deux fonctionnant à 2,65 GHz (Lightning) et quatre cœurs écoénergétiques (Thunder). L'A13 Bionic n'est pas plus puissante que les Snapdragon 865 de Qualcomm (doté d'un coeur principal cadencé à 2,84 GHz, deux fonctionnant à 2,42 GHz et quatre fonctionnant à 1,8 GHz), qui équipe les smartphones Android haut-de-gamme. Mais en intégrant l'A13 à l'iPhone SE 2020, Apple offre un rapport performances/prix bien supérieur à celui de ses concurrents.Par ailleurs, l’iPhone SE 2020 peut rivaliser avec les Galaxy S10e, A71 ou A80 de Samsung, le Mi 9T Pro de Xiaomi ou l’Huawei P30 en termes de prix. Bien que le smartphone d’Apple soit le plus performant, l’acheteur a l’embarras du choix puisque chaque marque priorise d’autres caractéristiques techniques, comme la puissance de l’appareil photo, la taille de l’écran ou la capacité de la batterie.Source : Apple Quel est votre avis sur ce smartphone par rapport à ses concurrents ?