Cette semaine, Microsoft a surpris tout le monde en annonçant ce qui peut être considéré comme son premier smartphone Android. La firme avait arrêté de produire des smartphones il y a quelques années déjà, son système d’exploitation Windows 10 Mobile n’ayant pas survécu face à la concurrence d’Android de Google et de l’iOS d’Apple. Mais ce mercredi, à la grande surprise de tout le monde, Satya Nadella et les siens ont dévoilé un nouveau smartphone à double écran fonctionnant sous Android, le Surface Duo. Le téléphone sera commercialisé à partir de 2020.C’est l’automne des Surface chez Microsoft. L’entreprise organisait cette semaine le Microsoft Event. C’est donc l’occasion pour la firme de dévoiler ses nouveautés matérielles et logicielles. Microsoft a présenté au cours de l’événement les nouveautés qu’il a apportées dans sa gamme de périphériques Surface. Il s’agit essentiellement de ses écouteurs Surface, le Surface Laptop 3, le Surface Pro 7 et aussi le Surface Neo. Cependant, l’annonce qui a retenu l’attention de beaucoup de personnes est celle sur le nouveau téléphone de l’entreprise, le Surface Duo.Microsoft a montré hier qu’il nourrissait toujours des ambitions pour le marché des smartphones. Après son retrait du marché à la mort de son dernier système d’exploitation pour mobile connu sous le nom Windows 10 Mobile , Microsoft revient avec un modèle fonctionnant sous Android, et capable de se transformer en tablette. Le téléphone de Microsoft s’inscrit dans la gamme Surface et est baptisé Surface Duo. Le Duo est un nouveau smartphone Android pliable à deux écrans. Prévu pour l’année prochaine, il se présente déjà comme le nouveau concurrent du Samsung Galaxy Fold.En effet, le design du Surface Duo ressemble à celui de l'ordinateur portable Surface Neo de Microsoft, lui aussi annoncé hier, mais à une échelle plus petite et facile à emporter. L'appareil comporte deux écrans côte à côte de 5,6 pouces qui sont reliés par une charnière à 360 degrés. Une fois replié, le Duo est assez petit pour tenir dans votre poche. Quand il est entièrement déplié, il se présente comme une tablette miniature de 8,3 pouces. Selon la firme, le téléphone fonctionne sous une version spécifique d’Android construit en collaboration avec Google.La firme a en effet annoncé qu’elle et Google ont travaillé sur une version spécifique d’Android, adaptée au produit, dont l’interface n’est pas sans rappeler celle de Windows. Elle s’est associée à Google pour apporter le meilleur d'Android à l'appareil, tout en incorporant des éléments de Windows 10 X. « Ce produit réunit le meilleur de Microsoft, et nous nous associons à Google pour offrir le meilleur d'Android dans un seul produit », a déclaré Panos Panay, chef de produit chez Microsoft. « C'est une technologie qui pousse l'industrie », a-t-il ajouté.Selon les explications de Microsoft, le téléphone peut exécuter deux applications différentes en même temps. Le téléphone peut également être déplié pour que le second écran puisse être utilisé comme contrôleur de jeu ou clavier. En d’autres termes, lorsque le smartphone est incliné à 90 degrés et tenu à l’horizontale, l’un des écrans peut alors se transformer en clavier ou en manette de jeu vidéo. Le second écran peut également fonctionner comme un support, permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos en mode paysage.« Vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne vous méprenez pas, ce produit est une Surface », a déclaré Panos Panay, chef de produit de Microsoft. Comme pour les autres fois, Microsoft a mis un accent particulier sur les fonctions professionnelles de son nouveau périphérique. Le Surface Duo est dépourvu d’appareil photo à l’arrière. Microsoft n’a pas dévoilé les détails techniques de son nouveau smartphone, mais le Surface Duo serait alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 855.Il semblerait également que certains éléments du design n'ont pas encore été finalisés et Microsoft pourrait toujours décider d’ajouter une caméra arrière au Surface Duo. Le Surface Duo est le premier Surface pouvant tenir dans votre poche. Tout comme le Surface Neo, il peut être utilisé dans une variété de modes pour vous permettre de travailler comme vous le souhaitez. D’après Microsoft, l'appareil sera lancé à la fin de l'année 2020, juste à temps pour la période des fêtes. Cependant, la firme n’a fait aucune annonce sur les prix.Selon d’autres sources, tout cela est un peu surprenant, étant donné que Microsoft a finalement renoncé à fabriquer des téléphones après son rachat du géant du téléphone Nokia pour plus de 7 milliards de dollars en 2014 . Cette fois, Microsoft dit que ses dernières innovations, comme le double écran d'affichage pliable et la technologie spéciale qu'il a construite pour le logiciel Google Android qui alimente le gadget, aideront à faire la différence. Pour avoir la certitude sur ce que dit l’entreprise, il faudra attendre la sortie du Surface Duo à la fin de l'année prochaine.De plus, l’on s’interroge sur les ambitions et les orientations futures de Microsoft. Pour certains, le Surface Duo montre que Linux est l'avenir, et pas Windows. Ils estiment qu’en faisant cela, Microsoft a définitivement enterré le système d’exploitation Windows Mobile. Ils ajoutent aussi qu’il est bien de voir Microsoft, autrefois considéré comme le champion du code source fermé, miser aujourd'hui sur le noyau Linux open source pour ses smartphones. Pour eux, cela suffit à dire que Linux est le futur et Windows est simplement une relique que les gens utilisent par nécessité.Source : MicrosoftQu'en pensez-vous ?