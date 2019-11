Le nouveau report inquiète...

D’avis d’observateurs, le coût de l’appareil constitue également l’un des facteurs pour lesquels il risque de ne pas s’imposer. D’avis d’observateurs, le coût de l’appareil constitue également l’un des facteurs pour lesquels il risque de ne pas s’imposer.

1 0

Il s'agit de quelques jours, la raison est expliquée, il ne faudrait pas exagérer non plus. Exaspère, je veux bien mais inquiète. On parle pas d'une entreprise qui ne communique plus depuis des mois.Je vais encore me répéter mais ce téléphone n'a en rien vocation à s'imposer vis à vis d'autres téléphones déjà présents ou à venir sur le marché ( IOS/ANDROID/PINEPHONE... ). Ce téléphone vise un marché de niche pour lequel aucunes offres n'est disponibles, à savoir le marché de ceux qui veulent un contrôle total sur leurs téléphones et une assurance d'aucunes backdoors ou autre fuites de données. Si vous n'êtes pas concerné par ce besoin, lâchez l'affaire, ce téléphone n'est pas pour vous, mais allez râler ailleurs svp.Et pour ceux que je vois venir me disant que le Pinephone fait le même chose pour beaucoup moins chère, allez vous renseigner. Le pinephone est effectivement un téléphone prévu pour tourner sur linux mais la ressemblance s'arrête la. L'ensemble du téléphone utilise du matériel close-source avec des blobs propriétaire comme firmware.Bref, en résumé, je peux comprendre que certain soit impatient que ce téléphone leurs arrivent entre les mains, moi aussi, mais ceux qui râlent et descendent en flamme le téléphone parce qu'il y a du retard, n'ont absolument rien compris à la philosophie du produit. Et les articles écrit en croisant un post de blog et des réactions sur twitter sans aucunes analyses derrière n'aide pas non plus le produit. Il pourrait être pertinent de rappeler le contexte dans lequel le téléphone est produit et son objectif. Qu'on adhère ou pas, tout le monde à intérêt à ce que des alternatives comme celles-ci réussissent, ne serais-ce que pour forcer les autres fabricants à être plus sérieux avec la protection de nos données personnelles