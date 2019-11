Les premières versions du PinePhone, le téléphone intelligent et open source, sont disponibles en précommande Et seront livrées en décembre ou janvier prochain 20PARTAGES 15 0 Le PinePhone, le téléphone intelligent open source pris en charge par tous les grands projets de téléphonie Linux, est maintenant disponible en précommande. Le PinePhone était disponible seulement pour les développeurs et les hackers, qui ont dit être satisfaits du téléphone jusqu'à présent. Vous pouvez déjà visiter le magasin officiel PINE64 pour précommander le téléphone pour 149,99 dollars. Le PinePhone commencera à être livré en décembre ou au début du mois de janvier.



Si vous êtes dans un métier où la sécurité est un impératif, ou un passionné de Linux, ou peut-être vous avez assez d'Android et d'iOS et vous êtes prêt pour autre chose, le PinePhone est peut-être le prochain téléphone pour vous. Le PinePhone est un téléphone Linux abordable créé par la société PINE64, fabricant de l’ordinateur portable Pinebook Pro et de l’ordinateur monocarte PINE A64 Single Board Computer. Selon PINE64, le PinePhone est alimenté par le même SOC Quad-Core ARM Cortex A53 A53 64-Bit utilisé dans son ordinateur monocarte.



Le PinePhone fonctionne sous Linux Mainline ainsi que tout autre système que vous pourrez lui faire exécuter. Le PinePhone de PINE64 n’a pas seulement pour but de fournir un téléphone Linux fonctionnel aux utilisateurs finaux, mais aussi de créer activement un marché pour un tel appareil, ainsi que de soutenir les projets Linux sur téléphone existants et bien établis. Selon PINE64, tous les principaux projets orientés vers le téléphone Linux, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation FOSS, sont représentés sur le PinePhone.



Considéré comme une alternative moins coûteuse aux appareils Android et iOS, le PinePhone « BraveHeart », édition limitée, s'adresse dans un premier temps aux passionnés de Linux désireux de tester les versions bêta des systèmes d’exploitation et contribuer à la dernière étape du processus de développement. Autrement dit, les premières versions ont pour intention de se retrouver entre les mains d’utilisateurs ayant une vaste expérience de Linux et un intérêt pour Linux-on-phone. Si vous ne correspondez pas à la description, attendez jusqu'en mars 2020.





Le PinePhone « BraveHeart » ne sera pas livré avec un système d’exploitation par défaut installé. L’utilisateur devra installer sa propre version préférée. Le téléphone va fonctionner strictement sous Linux et sera alimenté par un module SOPine avec un processeur quad-core Allwinner A64 ARM Cortex-A53. Il dispose d'un écran IPS 1440 x 720p et il ressemble à un smartphone Android régulier. Les autres caractéristiques du PinePhone indiquent qu’à l'arrière, il y a un appareil photo de 5 mégapixels et un appareil photo de 2 mégapixels à l'avant.



Le PinePhone a 2 Go de RAM LPDDR3, un module eMMC de 16 Go et la prise en charge LTE 4G Cat 4. Sur le plan de la connectivité, il dispose de 802.11n WiFi et Bluetooth 4.0. Le téléphone sera également livré avec une prise casque et des capteurs incluant un capteur gyroscopique et un capteur de lumière. Bien que l'édition BraveHeart soit identique à l'unité qui arrive en mars prochain, PINE64 indique que le prochain lot arrivera avec des antennes 2G améliorées pour une meilleure réception.



Cela ne signifie pas que l'édition BraveHeart est inférieure au lot de PinePhones qui arrive en mars. PINE64 a dit qu'il a fait des tests internes approfondis et a corrigé tous les bogues et problèmes majeurs signalés par les premiers développeurs. Avec le PinePhone, vous pouvez être amenés à faire face à des bogues mineurs et des pépins dans le smartphone Linux. De même, vous pouvez attendre la variante finale du PinePhone qui devrait inclure le support pour KDE Plasma Mobile et Ubuntu Touch. Il sera alimenté par une batterie amovible Li-Po de 2750 à 3000 mAh.



En raison de la présence d'une batterie lithium-ion dans PinePhone, PINE64 a expliqué que les commandes du PinePhone seront traitées différemment des autres produits PINE64. « C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas autorisé la combinaison d'une commande PinePhone avec d'autres produits Pine64 », a écrit l’entreprise sur son site Web. D’autres remarques sur le téléphone indiquent qu’un petit nombre (1-3) de pixels bloqués ou morts est une caractéristique des écrans LCD.



Ainsi, celles-ci sont normales et ne doivent pas être considérées comme un défaut sur le téléphone. La mémoire du PinePhone est extensible jusqu'à 2 To et il prend en charge les cartes micro SD SDHC et SDXC. Le PinePhone coûte 149,99 dollars, en plus des frais de livraison et des taxes applicables dans votre pays. L’édition BraveHeart de PinePhone est déjà disponible en précommande en quantités limitées depuis le vendredi 15 novembre 2019. Mais gardez à l’esprit que le Pinephone pourrait ne pas fonctionner dans tous les pays (ou il ne fonctionnerait pas pleinement).



Le PinePhone est moins cher que le



Les deux téléphones, bien qu'à des degrés divers, utilisent toujours un firmware ROM propriétaire en bande de base (bien que Purism le charge avec un pilote FOSS) et potentiellement Wi-Fi et Bluetooth aussi. Le Pinephone et le Librem 5 ne sont pas actuellement disponibles pour des tests plus larges. Aucun des deux n’a une pile de logiciels stable, ce qui ne permet pas de faire des comparaisons de performances.



