Lessor de lIA accapare une grande part de la production mondiale de mémoires. Cette situation a provoqué une pénurie depuis le début d'année et perturbe les autres marchés (smartphones, objets connectés, consoles, PC...). Des prévisions indiquaient que les centres de données consommeraient 70 % des puces mémoire fabriquées en 2026 et que la pénurie de RAM durerait au moins jusqu'en 2029, car la capacité mondiale de production de RAM en 2028, qui n'a même pas encore été fabriquée, était déjà vendue. Les prix de la DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025, ce qui suggère que les consommateurs pourraient faire face à des prix encore plus insensés d'ici à 2030.
Selon les estimations préliminaires de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de smartphones ont reculé de 20 % en glissement annuel au troisième trimestre 2026, atteignant leur plus bas niveau pour un troisième trimestre depuis 2012. Ce recul du marché était proche des prévisions de Counterpoint, les hausses incessantes des prix de la DRAM et de la NAND ayant exacerbé le choc des coûts de la mémoire au troisième trimestre. Cela a entraîné une forte hausse des coûts de la nomenclature (BOM) et aggravé les pénuries dapprovisionnement, perturbant considérablement les livraisons des équipementiers.
En réponse, ces derniers ont répercuté la hausse des coûts des composants sur les consommateurs, ce qui a entraîné une augmentation de 20 % des prix de vente au détail des smartphones à léchelle mondiale depuis le début de lannée 2026 et a encore fait grimper les prix de vente moyens (ASP) du marché. Commentant le marché mondial des smartphones, Shilpi Jain, analyste senior, a déclaré : « Le troisième trimestre a été le deuxième trimestre consécutif à subir de plein fouet la crise de la mémoire. La pénurie extrême de mémoire pousse le marché des smartphones vers une phase plus sélective, remodelant les stratégies des fabricants et même le comportement des consommateurs. »
Il ajoute : « Ces derniers conservent leurs appareils plus longtemps que prévu, sintéressent de plus en plus aux appareils reconditionnés et privilégient les appareils haut de gamme, tandis que les fabricants ajustent leurs gammes, leurs tarifications et leurs stratégies commerciales pour préserver leur rentabilité. Cela crée une pression accrue sur le marché grand public, tandis que la demande dans le segment haut de gamme reste relativement résiliente, creusant ainsi lécart entre les segments haut de gamme et ceux sensibles au prix. »
Samsung a conservé sa première place au troisième trimestre 2026, avec des expéditions en baisse de 3 % en glissement annuel, tandis que sa part de marché a augmenté pour atteindre 23 %, soit le plus fort gain de part de marché parmi les principaux fabricants. Laccent mis par lentreprise sur des prix de vente moyens plus élevés et la croissance du chiffre daffaires a soutenu une croissance plus forte en valeur malgré des volumes dexpédition plus faibles, la montée en gamme et le lancement réussi de ses modèles pliables ayant contribué à cette évolution. La série Galaxy Z Fold8 a connu une forte demande initiale, tandis que la stabilité de lapprovisionnement en composants a soutenu la série A de milieu de gamme sur les marchés émergents, alors que certaines marques chinoises réduisaient leur présence.
La part de marché dApple a dépassé les 20 % pour la première fois au cours dun troisième trimestre, atteignant 22 %, malgré une baisse des expéditions en glissement annuel. Cette baisse en volume sexplique en grande partie par labsence dun modèle dentrée de gamme de liPhone 18, ce qui sest traduit par un approvisionnement des canaux de distribution plus faible au mois du lancement que pour la gamme complète de liPhone 17 un an plus tôt.
Apple sest également rallié à la tendance générale du secteur en faveur des hausses de prix, bien que limpact se soit limité aux dernières semaines du trimestre. Toutefois, les modèles iPhone 18 Pro ont connu un lancement plus dynamique que leurs prédécesseurs, notamment en Chine et en Inde, tandis que la dynamique soutenue de la série iPhone 17 a contribué à compenser une baisse plus marquée des expéditions.
Xiaomi a également enregistré une baisse significative de ses expéditions au troisième trimestre 2026, sa part de marché tombant à 12 %. Lentreprise a réduit son exposition aux segments de prix inférieurs et aux marchés étrangers non stratégiques, tout en augmentant ses prix de vente moyens et en resserrant ses plans dexpédition afin déviter de vendre des appareils avec des marges non rentables dans un contexte de crise persistante des mémoires.
Cependant, Xiaomi continue de renforcer sa présence sur les segments moyen-haut de gamme et haut de gamme en Chine, la série Xiaomi 18 et les modèles pliables ayant reçu un accueil favorable. Son chipset maison XRING O3 a en outre contribué à sa différenciation sur le segment haut de gamme. OPPO et vivo, de leur côté, ont enregistré une baisse de leurs expéditions de plus de 20 % en glissement annuel, leurs parts de marché tombant respectivement à 9 % et 8 %. Les deux marques ont augmenté les prix de lensemble de leurs gammes dentrée et de milieu de gamme en réponse à la hausse des coûts de la mémoire.
OPPO a rationalisé son portefeuille et ses opérations entre OPPO, realme et OnePlus afin de réduire les chevauchements et daméliorer la rentabilité, tout en privilégiant les marges en réorientant loffre des segments à faibles marges vers des marchés et des modèles plus rentables. vivo se concentre sur ses marchés clés que sont lInde et la Chine, en renforçant sa série Y pour capter les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix, tout en développant ses séries haut de gamme X, V et S. Cependant, les hausses de prix ont fait sortir les modèles économiques des tranches de prix clés, tandis que les pénuries de stocks ont encore freiné les expéditions.
Les perspectives pour le reste de lannée 2026 restent difficiles, les fabricants privilégiant de plus en plus la rentabilité au détriment des volumes dexpédition dans un contexte de coûts élevés des composants et dune capacité dachat affaiblie. Les réductions de production, la rationalisation des gammes et laccent mis sur les appareils haut de gamme devraient se poursuivre, tandis que les segments sensibles aux prix subiront une pression accrue due à la hausse des prix des appareils et à la disponibilité limitée des composants. Une reprise significative des volumes globaux est peu probable tant que les coûts des composants et les conditions dapprovisionnement ne se seront pas améliorés.
Source : Counterpoint Research
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