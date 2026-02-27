Le marché mondial des smartphones devrait reculer de 13 % en 2026, soit la plus forte baisse jamais enregistrée, en raison de la crise de pénurie de mémoire causée par l'infâme bulle de l'IA, d'après IDC

Le marché mondial des smartphones devrait enregistrer une baisse de 13 % en 2026, en raison d'une pénurie de mémoire liée à l'essor de l'intelligence artificielle (IA), d'après un récent rapport de l'International Data Corporation (IDC). Les livraisons de smartphones devraient ainsi chuter à 1,1 milliard d'unités, soit leur plus bas niveau depuis plus de dix ans. Alors que le coût des composants augmente, les petits fabricants seront les plus touchés, tandis que les géants, comme Apple et Samsung, sont mieux placés pour résister à la tempête et potentiellement gagner des parts de marché.
Cette contraction, attendue, s'inscrit dans un contexte de déséquilibre affectant l'ensemble du marché des composants. La bulle de lIA alimente en effet une pénurie de RAM, provoquant une flambée sans précédent des prix des puces mémoire, dont les tarifs ont été multipliés par trois à six selon les segments. Cette tension affecte déjà un large éventail de produits, tels que les PC, les consoles, les équipements médicaux ou les matériels agricoles, et commence à se répercuter sur les consommateurs sous forme de hausse des prix.
Selon le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC, les livraisons mondiales de smartphones devraient baisser de 12,9 % en glissement annuel (GA) en 2026 pour atteindre 1,1 milliard d'unités. Cette baisse ramènera le marché des smartphones à son plus bas niveau annuel depuis plus de dix ans. Les prévisions actuelles représentent une forte baisse par rapport aux prévisions d'IDC de novembre, dans un contexte de crise croissante de pénurie de mémoire.
« Ce à quoi nous assistons n'est pas une crise temporaire, mais un choc comparable à un tsunami qui trouve son origine dans la chaîne d'approvisionnement en mémoires et dont les répercussions se propagent à l'ensemble du secteur de l'électronique grand public », a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président Worldwide Client Devices chez IDC. « Le marché mondial des smartphones, en particulier les fabricants Android, est confronté à une menace importante. Les fournisseurs dont l'activité se situe principalement dans le bas de gamme du marché sont susceptibles d'être les plus touchés. La hausse des coûts des composants va peser sur leurs marges, et ils n'auront d'autre choix que de répercuter ces coûts sur les utilisateurs finaux. En revanche, Apple et Samsung sont mieux placés pour traverser cette crise. Alors que les petits fabricants Android positionnés sur le bas de gamme sont confrontés à la hausse des coûts, Apple et Samsung pourraient non seulement résister à la tempête, mais aussi potentiellement accroître leur part de marché à mesure que la concurrence s'intensifie. »
« La crise de la mémoire entraînera plus qu'un déclin temporaire ; elle marque une réinitialisation structurelle de l'ensemble du marché, remodelant fondamentalement le TAM (marché total adressable) à long terme, le paysage des fournisseurs et la gamme de produits », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. « Nous prévoyons une consolidation à mesure que les petits acteurs se retirent et que les fournisseurs bas de gamme font face à une forte baisse des expéditions en raison des contraintes d'approvisionnement et de la baisse de la demande à des prix plus élevés. Bien que les expéditions connaîtront une baisse record, le prix moyen des smartphones devrait augmenter de 14 % pour atteindre un niveau record de 523 dollars cette année. Si les prix de la mémoire devraient se stabiliser d'ici mi-2027, ils ne devraient pas revenir à leur niveau antérieur, rendant le segment des appareils à moins de 100 dollars (171 millions d'appareils) définitivement non rentable. En bref, il n'y aura pas de retour à la normale pour les fournisseurs et les consommateurs. »
Au niveau régional, les marchés où les smartphones bas de gamme sont très présents devraient connaître la plus forte baisse. Le Moyen-Orient et l'Afrique subiront la chute la plus brutale, avec une baisse de 20,6 % en glissement annuel, tandis que les deux plus grands marchés mondiaux, la Chine et l'Asie-Pacifique (hors Japon et Chine), devraient reculer respectivement de 10,5 % et 13,1 %. Alors que la crise devrait commencer à se stabiliser à la mi-2027, IDC prévoit une légère reprise de 2 % cette année-là, suivie d'un rebond plus marqué de 5,2 % en glissement annuel en 2028.
Cette dynamique inflationniste se reflète déjà dans les bilans financiers des fabricants de PC. HP Inc. a récemment indiqué que le coût de la mémoire représentait désormais 35 % du coût total de ses PC, soit plus du double de son niveau du trimestre précédent. Sa directrice financière, Karen Parkhill, a précisé que les prix de la mémoire avaient augmenté trimestre après trimestre en raison de la bulle de l'IA et devraient continuer à progresser au cours de l'année 2026, ce qui comprimera les marges. Lentreprise a réagi en concluant des accords dapprovisionnement stratégiques, en diversifiant ses partenaires et en répercutant partiellement ces hausses sur ses clients.
À propos des produits IDC Trackers
Les produits IDC Tracker fournissent des informations précises et actualisées sur la taille du marché, les parts de marché des fournisseurs et les prévisions pour des centaines de marchés technologiques dans plus de 100 pays à travers le monde. À l'aide d'outils et de processus de recherche exclusifs, les Trackers d'IDC sont mis à jour tous les six mois, tous les trimestres et tous les mois. Les résultats des Trackers sont fournis aux clients sous forme de fichiers Excel faciles à utiliser et d'outils de recherche en ligne.
Source : IDC
