Trois adolescentes se suicident après avoir été privées de téléphones, une situation qui expose les dérives de l'addiction numérique, des jeux en ligne et de l'économie de l'attention chez les plus jeunes

Un fait divers qui dépasse le simple cadre familial
Trois surs sont décédées cette semaine après avoir sauté du neuvième étage de leur immeuble en Inde, ont déclaré les autorités locales et leur famille.
Le récit publié par la presse locale ne se limite pas à un drame intime. Il décrit un environnement domestique marqué par un usage excessif des jeux en ligne, des rythmes de vie désynchronisés et une immersion numérique quasi permanente. Ce qui frappe, ce nest pas seulement la tragédie elle-même, mais le contexte : un univers numérique qui absorbe le temps, lattention et parfois léquilibre émotionnel, sans garde-fous efficaces.
Pour un lectorat professionnel de linformatique, ce point est essentiel. Nous ne sommes plus face à un simple « mauvais usage » individuel, mais à un écosystème technique et économique pensé pour retenir lutilisateur le plus longtemps possible.
Les filles seraient devenues « accros » à un jeu en ligne et se seraient récemment vu « refuser l'accès » à un téléphone, ont rapporté la chaîne d'information NDTV et l'agence Press Trust of India, citant la police. Toutefois, selon NDTV, leur décès n'a pas encore été directement lié au jeu. Il faut rappeler que l'addiction aux jeux vidéo fait partie des maladies modernes selon l'OMS, en dépit de l'opposition des groupes commerciaux.
Vers 2 h 15 du matin, heure locale, le mercredi 4 février, les autorités ont répondu à des appels signalant que « trois filles avaient sauté du balcon du neuvième étage » d'un immeuble à Ghaziabad, dans la banlieue de New Delhi, a déclaré la police sur X. Les filles ont été identifiées comme étant les surs Nishika, 16 ans, Prachi, 14 ans, et Pakhi, 12 ans. Le nom de la victime la plus âgée a également été identifié comme étant Vishika, selon NDTV.
« Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons confirmé que trois filles, les filles de Chetan Kumar, étaient décédées après avoir sauté du bâtiment », a déclaré un responsable de la police, selon NDTV.
« Ces derniers jours, elles n'avaient pas eu accès à un téléphone portable, une restriction qui semblait les avoir affectées »
Les surs étaient tellement accros à tout ce qui touchait à la Corée qu'elles avaient même pris des noms coréens. Elles auraient arrêté d'aller à l'école il y a deux ans. L'enquête se concentre sur leur lettre de suicide et un journal intime qu'elles y mentionnent.
« Lisez tout ce qui est écrit dans ce journal, car tout est vrai. Lisez-le maintenant. Je suis vraiment désolée. Désolée, papa », pouvait-on lire dans la lettre. Elle était accompagnée d'un emoji en pleurs dessiné à la main.
La lettre de huit pages a été écrite sur les pages d'un agenda de poche, détaillant leurs activités mobiles.
Leur père, Chetan Kumar, a décrit ce qui semble être une addiction extrême à la culture coréenne. « Elles ont dit : "Papa, désolées, la Corée est notre vie, la Corée est notre plus grand amour, quoi que tu dises, nous ne pouvons pas y renoncer. Alors nous allons nous suicider" », a pleuré Chetan Kumar. « Cela ne devrait arriver à aucun parent ni à aucun enfant. »
La note disait également : « Tu as essayé de nous éloigner des Coréens, mais maintenant tu sais à quel point nous aimons les Coréens. » Les filles étaient très impliquées dans la culture K-pop et les films, la musique, les courts métrages, les émissions et les séries coréens, comme le révèlent leurs notes d'agenda.
« Ces derniers jours, elles n'avaient pas eu accès à un téléphone portable, une restriction qui semblait les avoir affectées », a déclaré le commissaire adjoint de police Nimish Patel. « Il est clair que les filles ont été influencées par la culture coréenne et l'ont mentionné dans leur lettre de suicide », a déclaré Nimish Patel.
Les surs faisaient tout ensemble, y compris se laver et manger. Leur addiction au téléphone aurait commencé pendant la pandémie de COVID-19. Par la suite, elles ont commencé à manquer l'école, puis ont fini par ne plus y aller du tout.
Mécaniques dengagement : quand le design devient un facteur de risque
Le jeu en ligne moderne repose sur des mécaniques bien connues : récompenses différées, progression continue, notifications persistantes, pression sociale via les communautés. Ces mécanismes ne sont pas, en soi, pathologiques. Ils deviennent problématiques lorsquils sadressent à des profils jeunes ou fragiles, sans limite claire.
Laffaire des trois surs rappelle que la frontière entre divertissement et dépendance est souvent invisible pour lutilisateur final. Pour les ingénieurs, designers UX et product managers, cela renvoie à une responsabilité rarement assumée : mesurer limpact psychologique réel des choix de conception, au-delà des indicateurs classiques comme le temps passé ou le taux de rétention.
Les plateformes de jeux en ligne se défendent généralement en invoquant le libre arbitre, le contrôle parental ou la responsabilité des familles. Ces arguments ne sont pas faux, mais ils sont incomplets. Lorsquun système est optimisé pour capter lattention de manière quasi continue, la simple présence doutils de contrôle devient insuffisante.
Ce drame met en lumière une asymétrie évidente : dun côté, des architectures logicielles extrêmement sophistiquées ; de lautre, des utilisateurs qui ne disposent ni des compétences, ni des informations nécessaires pour comprendre les effets à long terme de cette exposition.
Addiction numérique : un angle mort des politiques publiques
Contrairement aux addictions traditionnelles, laddiction aux jeux en ligne reste mal encadrée juridiquement dans de nombreux pays. Les cadres réglementaires existent parfois pour les jeux dargent, beaucoup moins pour les jeux vidéo connectés, pourtant capables de générer des comportements comparables en termes de dépendance.
Laffaire relance donc un débat plus large : faut-il considérer certaines pratiques numériques comme un enjeu de santé publique ? Et si oui, quel rôle doivent jouer les États face à des acteurs globaux du numérique ?
Entre responsabilité individuelle et responsabilité systémique
Ce drame ne trouvera jamais dexplication unique. Mais il force une question dérangeante : jusquoù lindustrie numérique peut-elle continuer à externaliser les conséquences de ses modèles économiques ? À lheure où lIA, la gamification et les plateformes immersives se généralisent, ignorer ces signaux revient à accepter que dautres histoires similaires émergent, ailleurs, demain.
Pour le secteur technologique, regarder ce type de faits divers comme de simples exceptions serait une erreur stratégique et morale. Ils sont peut-être, au contraire, les premiers symptômes visibles dun problème structurel encore largement sous-estimé.
L'ère numérique et son impact sur l'enfance : une forte baisse du raisonnement critique et de la résolution de problèmes
Si l'essor des smartphones a transformé de nombreux aspects de notre vie quotidienne, cette révolution technologique nest pas sans conséquences, surtout lorsquil sagit de nos enfants. Jonathan Haidt, éminent psychologue social et professeur déthique, tire la sonnette dalarme et nous exhorte à mettre fin à ce quil appelle une « enfance basée sur le téléphone ».
Selon Haidt, depuis le début des années 2010, une détérioration soudaine et alarmante de la santé mentale des adolescents a été observée. Les taux danxiété, de dépression, dautomutilation et de troubles connexes chez la Génération Z (nés en 1996 et après) sont plus élevés que pour toute autre génération précédente. Haidt attribue cette tendance à la pénétration omniprésente des smartphones, qui ont permis aux jeunes demporter tout linternet dans leur poche, accessible jour et nuit, modifiant ainsi leurs expériences quotidiennes et leurs parcours de développement cognitif et émotionnel.
Haidt souligne également que les changements dans lenfance ont commencé bien avant, dans les années 1980. Le psychologue met en lumière un autre aspect souvent négligé : la diminution progressive de lautonomie et des expériences de jeu non supervisées chez les enfants. Depuis les années 1980, nous avons assisté à une surprotection croissante, privant les jeunes de la liberté dexplorer et de prendre des risques. Cette tendance, couplée à lattrait des écrans, a créé un environnement où les interactions virtuelles supplantent les expériences réelles, essentielles au développement de compétences sociales et émotionnelles robustes.
Lavènement des smartphones a accéléré ce changement, attirant une génération déjà privée dindépendance dans un nouvel univers virtuel qui semblait sûr aux yeux des parents, mais qui est en réalité plus dangereux, à bien des égards, que le monde physique
Des recherches de Facebook montrent qu'Instagram est nocif pour les adolescents, mais l'entreprise relativise
Lorsqu'on parle du numérique et de l'enfance, il est intéressant de se tourner également vers les réseaux sociaux.
Au cours des dernières années, de...
