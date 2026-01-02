L'entreprise familiale Trump retarde le lancement de son smartphone doré sois disant « fabriqué aux USA », attendu pour la fin de l'année 2025,

Trump Mobile, le service de téléphonie mobile lancé par la Trump Organization, a reporté les premières livraisons de ses téléphones mobiles couleur or. Il s'agit du dernier revers en date pour ce projet qui, initialement, promettait de proposer en 2025 un smartphone fabriqué aux États-Unis au prix de 499 dollars afin de concurrencer les appareils grand public d'Apple et de Samsung, mais qui a depuis revu ses ambitions à la baisse.
Ce report survient dans un contexte déjà marqué par une série de déconvenues autour du smartphone du président américain, Donald Trump. Initialement promis pour août dernier et présenté comme un téléphone « Made in USA », le modèle T1 n'était toujours pas disponible en novembre 2025, soit trois mois après la date de sortie annoncée. Linitiative, présentée comme un produit patriotique et portée par les fils de Donald Trump, suscitait déjà des doutes quant à sa crédibilité industrielle et commerciale.
Entre-temps, des rapports ont révélé que le smartphone de Donald Trump était en réalité fabriqué en Chine. Commercialisé à près de 500 dollars l'unité, le T1 s'est révélé être un smartphone Android d'entrée de gamme de fabrication chinoise, rebadgé et revendu à un prix trois fois supérieur à sa valeur réelle. Cette révélation a renforcé les critiques et accentué les interrogations sur la viabilité du projet Trump Mobile face aux acteurs établis du marché.
Le Financial Times a été le premier à annoncer que Trump Mobile allait repousser ses projets de livraison des smartphones à la fin de l'année 2025. Un représentant du service clientèle de l'opérateur mobile a déclaré le mercredi 31 décembre dernier que la livraison de l'appareil, appelé T1 Mobile, serait repoussée à la fin du mois de janvier 2026, attribuant ce retard à la récente fermeture du gouvernement américain.
La Trump Organization a annoncé en juin dernier le lancement d'un service téléphonique et d'un smartphone, dont le prix sera fixé à 499 dollars, affirmant dans un communiqué de presse qu'il offrirait « une valeur imbattable et un service 100 % américain aux personnes les plus travailleuses de notre nation ».
La société a également déclaré que Trump Mobile proposerait un forfait mensuel à 47,45 dollars, en référence au deuxième mandat du président Trump en tant que 47e président des États-Unis.
Les abonnés bénéficieront d'appels, de SMS et de données illimités, d'une protection de leur appareil, d'une assistance routière 24h/24 et 7j/7, de services de télésanté et d'appels internationaux gratuits vers plus de 100 pays, sans contrat ni vérification de solvabilité, a déclaré Trump Mobile lors du lancement du service.
Trump Mobile a également indiqué que le T1 présenterait un « design dont l'Amérique peut être fière » et que l'appareil serait « fabriqué ici même, aux États-Unis ».
Alors que le lancement du téléphone doré de la Trump Organization est repoussé, les visuels promotionnels diffusés jusquici ont été largement critiqués pour leurs similitudes avec des modèles existants, oscillant entre les codes esthétiques de liPhone et du Samsung Galaxy S25 Ultra, ce qui a nourri les accusations de simple recyclage de design. Cette initiative laisse craindre un nouveau fiasco, après celui du memecoin de Donald Trump qui a lésé de nombreux investisseurs.
Source : The Financial Times
