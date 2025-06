La Trump Organization annonce un plan de téléphonie mobile et un smartphone à 499 $ fabriqué aux États-Unis, tout en menaçant Apple

mais certains ont signalé une erreur du site Web lors de la précommande

Les signaux d'alarme autour du projet Trump Mobile

J'ai essayé de précommander le téléphone et de payer l'acompte de 100 $, dans l'espoir de tester le téléphone pour voir quelles applications sont préinstallées, à quel point il est vraiment sécurisé et quels sont les composants inclus lors de sa sortie. Le site Web a échoué, est allé sur une page d'erreur et a débité ma carte de crédit du montant erroné de 64,70 $. J'ai reçu un courriel de confirmation indiquant que je recevrai une confirmation lorsque ma commande aura été expédiée, mais je n'ai pas fourni d'adresse de livraison et je n'ai pas payé le prix total de 499 $. C'est la pire expérience que j'aie jamais eue en achetant un produit électronique grand public et je n'ai aucune idée de la façon dont je recevrai le téléphone.





Apple dans le collimateur de la Trump Organization

Pourquoi la nouvelle initiative suscite-t-elle la polémique ?

Soupçons de conflits d'intérêts et de favoritisme politique

La Trump Organization lance un nouveau service : Trump Mobile. Selon son site Web, le nouveau service proposera un forfait de 47,45 dollars par mois qui comprendra des appels, des textes et des données illimités, ainsi qu'une assistance routière et une « prestation de télésanté et de pharmacie ». Le groupe a également annoncé qu'elle vendrait un smartphone, le « T1 », qui semble être doté d'un boîtier en métal doré gravé d'un drapeau américain.Le nom du service sans fil - « The 47 Plan » - et son prix mensuel sont un clin d'œil à Donald Trump, qui était le 45e président des États-Unis lors de son premier mandat et qui est maintenant le 47e. Une capture d'écran sur le site Web du futur smartphone affiche le slogan de la campagne de Trump, « Make America Great Again ». La nouvelle incursion de la Trump Organization dans la téléphonie mobile consiste principalement en un accord de licence.Ce qui soulève de nombreuses préoccupations. L'accord avec Trump Mobile n'est apparemment pas différent des autres accords portant sur des produits de la marque Trump qui ont rapporté plus de 8 millions de dollars au président l'année dernière, notamment des montres, des parfums, une bible, un memecoin et une guitare. Le projet est déjà critiqué par ceux qui considèrent que la famille de Trump monétise excessivement son temps au pouvoir.Le principal argument de vente semble donc être le nom de Donald Trump, le site Web de Trump Mobile affirmant qu'il s'agit du « seul service mobile aligné sur vos valeurs et fondé sur la fiabilité, la liberté et la fierté américaine ». Un package pensé pour séduire les électeurs conservateurs.Les critiques ont soulevé des questions d'éthique au sujet de la multitude de contrats de licence et d'autres accords de marque et de marchandise entourant Donald Trump. Mais le président et sa famille continuent de rechercher des opportunités lucratives pour élargir leur portefeuille avec relativement peu d'inconvénients, financièrement ou politiquement. Certains considèrent que Donald Trump est le président qui a le plus monétisé sa présidence.Le téléphone T1 devrait sortir plus tard cet automne - on ne sait pas exactement quand, puisque le communiqué de presse parle d'août, alors que le site Web indique septembre - mais il peut être précommandé dès maintenant pour 499 $. C'est moins que le prix de l'iPhone 16, qui coûte aujourd'hui 799 $, mais qui pourrait coûter au moins 25 % de plus si Apple réoriente la fabrication vers les États-Unis, comme l'ont suggéré les analystes.Il pourrait toutefois y avoir des problèmes, comme l'a signalé 404 Media, qui a essayé de précommander le téléphone. Selon son rapport, le processus a provoqué un échec de chargement de la page et l'un de ses journalistes s'est vu débiter un montant erroné sur sa carte de crédit.Par ailleurs, le nouvel empire de la téléphonie mobile pourrait s'effondrer à tout moment. Le site Web de Trump Mobile avertit à plusieurs reprises les clients potentiels que « son utilisation de la marque Trump peut être résiliée ou révoquée », tout en notant que « Trump Mobile, ses produits et ses services ne sont pas conçus, développés, fabriqués, distribués ou vendus par la Trump Organization ou l'un de leurs affiliés ou mandants respectifs ».Le communiqué de la Trump Organization semble s'en prendre à Apple, décrivant le produit concurrent de Donald Trump « comme un smartphone élégant et doré, conçu pour la performance et fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis pour les clients qui attendent le meilleur de leur opérateur de téléphonie mobile ». Le projet intervient alors que Donald Trump exerce une pression sur Apple pour qu'il rapatrie toute la production de l'iPhone aux États-Unis Le forfait de Trump Mobile semble plus cher que les plans similaires des opérateurs établis. Visible, l'offre économique de Verizon, propose un forfait illimité pour les appels, les SMS, les données et les hotspots pour 25 $ par mois, tandis que le forfait illimité de 12 mois de Mint Mobile coûte 30 $ par mois. Comme souligné plus haut, les appels et données de Trump Mobile passent par les grands opérateurs américains existants, notamment AT&T ou Verizon.En outre, selon les conditions, toutes les ventes de téléphones T1 ne sont pas remboursables et peuvent faire l'objet de modifications de prix après que les commandes ont été passées. L'importance du marché pour le nouveau téléphone de Donald Trump n'est pas claire. Apple domine depuis longtemps le marché des smartphones et, même à un prix compétitif, le nouveau téléphone de Donald Trump aura probablement du mal à rivaliser.Et bien que le communiqué de presse vante la « fiabilité » de Trump Mobile, les conditions précisent que la Trump Organization n'est pas responsable des services tiers sur lesquels elle s'appuie, et préviennent que les services sans fil peuvent être retirés « de façon permanente » sans préavis.La marque peut également prêter à confusion. Lors d'une interview diffusée sur Bluesky, Eric Trump, fils de Donald Trump, a laissé entendre que les téléphones ne sont même pas fabriqués aux États-Unis. Sur les images du produit, le téléphone T1 est estampillé d'un drapeau américain et d'un logo « T » qui n'a rien à voir avec le logo de campagne sans empattement de Donald Trump et qui est quelque peu similaire au logo de l'opérateur T-Mobile.La couleur or semble être la caractéristique la plus distinctive du téléphone, en dehors des proportions particulièrement étranges de l'appareil. À l'heure où les smartphones de ses concurrents ne cessent de s'agrandir pour améliorer l'affichage, le T1 semble opter pour une forme étrangement allongée. L'écran du téléphone est donc plus étroit, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'affichage d'images, de vidéos, de jeux ou d'autres contenus mobiles.Trump Mobile indique que le T1 fonctionne sous Android 15 et dispose d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une caméra selfie de 16 mégapixels. Ses autres caractéristiques comprennent 12 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage interne, ainsi qu'un appareil photo principal de 50 mégapixels.Le lancement du T1 est vu comme un acte politique déguisé en produit commercial. Certains y voient un outil pour renforcer l'image de Donald Trump auprès de sa base électorale. Et d'autres soulèvent des questions éthiques. Et puis, sur un marché déjà saturé, beaucoup doutent que Trump Mobile ait une vraie place à prendre, en dehors de l'effet marketing. Les caractéristiques actuelles du téléphone pourraient également être l'une de ses faiblesses.Plusieurs sociétés de téléphonie ont mis en avant l'aspect « made in America » de leurs téléphones. L'un d'entre eux est le Liberty Phone de Purism. Construire un appareil en Amérique ou assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement d'un téléphone peut être très difficile pour une petite entreprise, car de nombreux composants peuvent être fabriqués en Chine ou dans d'autres pays, même si l'appareil lui-même est assemblé aux États-Unis.Et en fin de compte, une entreprise sans expérience en matière de télécommunications ou de matériel qui vend un appareil comme le T1 n'aura probablement pas l'expertise nécessaire pour construire un appareil plus fiable et plus sûr qu'Apple et Google, qui ont des équipes massives qui mettent à jour le matériel et le système d'exploitation et qui sont constamment à la recherche de menaces contre leurs appareils et leurs utilisateurs.Les initiatives de Donald Trump en matière de cryptomonnaie révèlent une tendance préoccupante : la monétisation directe de la figure politique elle-même . Il ne s'agit plus seulement de levées de fonds classiques ou de donations, mais de la création d'un écosystème où la loyauté se mesure en jetons, où l'accès au pouvoir est conditionné par des investissements en cryptomonnaie, et où la frontière entre électeur, client et investisseur disparaît peu à peu.« Il est difficile de suivre toutes les façons dont Donald Trump corrompt la présidence américaine et l'utilise à des fins personnelles, mais ses entreprises sont parmi les plus dangereuses, car elles permettent à la famille Trump de collecter des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs et de gouvernements étrangers qui auraient normalement plus de mal à acheminer de l'argent vers un homme politique américain », a écrit un critique.Cette situation a soulevé des questions sur les conflits d'intérêts potentiels. En tant que président des États-Unis, Donald Trump influence la politique économique et financière du pays. Il pourrait bénéficier financièrement des politiques qu'il met en place. Les critiques soutiennent que les sociétés de Donald Trump brouillent les lignes entre les affaires et la politique. La Maison Blanche a rejeté ces allégations, affirmant qu'elles sont non fondées.La secrétaire de presse Karoline Leavitt a déclaré : « il est absurde que quiconque insinue que ce président tire profit de sa présidence. Ce président a connu un succès incroyable avant de tout abandonner pour servir notre pays ». Cependant, le succès de Donald Trump en matière de levée de fonds avec les cryptomonnaies pourrait créer un précédent pour les futurs candidats qui cherchent à la fois de l'influence et des revenus à l'ère numérique.En conclusion, Trump Mobile n'est pas juste un lancement de plus dans le monde saturé de la technologie : il est perçu comme un produit hautement symbolique et politique, pensé pour capitaliser sur l'image de Donald Trump, sa base électorale, et le storytelling du « Made in USA ». Jusqu'ici, les projets technologiques lancés par la famille ont fait l'objet de nombreuses critiques, comme en témoigne le scandale provoqué par le memecoin $TRUMP Reste à voir si le T1 de Donald Trump tiendra face aux réalités du marché mobile, où le patriotisme marketing ne suffit pas toujours à compenser une offre technologique assez banale. Derrière les slogans, c'est surtout une opération de marque qui teste les limites entre business, populisme et politique.Sources : Trump Organization Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du smartphone T1 de la Trump Organization ?Ce smartphone peut-il faire de l'ombre aux marques existantes ? Pourquoi ?Que pensez-vous des nombreuses préoccupations soulevées par le projet Trump Mobile ?Le principal argument de vente du T1 semble être le nom de Trump. Qu'en pensez-vous ?