Le marché mondial des montres connectées a augmenté de 13 % au premier trimestre 2025, Xiaomi ayant repris la première place des fournisseurs avec une croissance de 44 % des expéditions, selon Canalys

Xiaomi a repris la première place avec une croissance de 44 % de ses expéditions, qui ont atteint 8,7 millions d'unités, grâce aux fortes ventes du Redmi Band 5. Sa nouvelle puce pour smartphone développée en interne souligne une stratégie visant à renforcer la R&D interne et à approfondir l'intégration de l'écosystème dans le cadre de sa stratégie « Human × Car × Home ».

Apple s'est classé deuxième avec un premier trimestre solide mais prudent, qui a vu les expéditions d'Apple Watch augmenter de 5 % pour atteindre 7,6 millions d'unités. 2025 marquant le dixième anniversaire de l'Apple Watch, Apple devrait retrouver son élan au second semestre grâce à une importante mise à jour de son portefeuille, en s'appuyant sur son écosystème mature et étroitement intégré, axé sur la santé.

Huawei a défendu sa troisième place grâce aux solides performances de ses séries GT et Fit, ainsi qu'au déploiement accéléré de l'application Huawei Health à l'échelle mondiale, étendant ainsi sa stratégie d'écosystème au-delà de la Chine. Ses expéditions ont augmenté de 36 % pour atteindre 7,1 millions d'unités.

La forte croissance de 74 % de Samsung, qui a atteint 4,9 millions d'unités, est due à sa double stratégie, axée d'une part sur l'élargissement de sa base d'utilisateurs dans les marchés émergents avec des produits grand public et d'autre part sur le maintien de son positionnement haut de gamme grâce à ses montres connectées dans les économies développées.

Garmin s'est classé cinquième au premier trimestre, avec une croissance de 10 % de ses expéditions, qui ont atteint 1,8 million d'unités. La société s'est appuyée sur son portefeuille différencié et le lancement de Connect+ pour augmenter ses ventes auprès de sa base d'utilisateurs fidèles.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 391 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La technologie portable désigne toute technologie conçue pour être utilisée lorsqu'elle est portée. Les types courants de technologies portables comprennent les montres connectées, les trackers d'activité physique et les lunettes connectées. Les appareils électroniques portables sont souvent placés à proximité ou à la surface de la peau, où ils détectent, analysent et transmettent des informations telles que les signes vitaux et/ou les données ambiantes, et permettent dans certains cas un biofeedback immédiat à l'utilisateur. Les appareils portés au poignet comprennent les montres connectées avec écran tactile, tandis que les bracelets sont principalement utilisés pour le suivi de la condition physique, mais ne comportent pas d'écran tactile.Selon les dernières recherches de Canalys, le marché mondial des montres connectées a connu une croissance de 13 % en glissement annuel au premier trimestre 2025, atteignant 46,6 millions d'unités. La reprise de la demande et une base relativement faible au cours de la même période l'année dernière ont accéléré la croissance du marché. Les trois principales catégories (bracelets basiques, montres basiques et montres connectées) ont toutes connu une croissance, les appareils connectés basiques (bracelets basiques et montres basiques) arrivant en tête.Jack Leathem, analyste chez Canalys, déclare : "Au premier trimestre 2025, la force de l'écosystème a été un facteur clé de succès pour les plus grands fournisseurs :Dans une récente étude menée par Canalys auprès des consommateurs européens, les personnes interrogées ont souligné que le prix, l'autonomie de la batterie et le suivi de la santé étaient les trois caractéristiques les plus importantes lors de l'achat d'appareils portables. Cynthia Chen, directrice de recherche chez Canalys, commente : "En Chine, Xiaomi tire parti de son large portefeuille et de HyperOS pour approfondir l'intégration des appareils et l'engagement des utilisateurs, tandis que Huawei construit un écosystème de santé en boucle fermée via l'application Huawei Health, combinant matériel, analyse de données et services d'abonnement. À l'échelle mondiale, les fournisseurs légers et axés sur les appareils, tels que la marque de bagues intelligentes Oura et Whoop, spécialisée dans la santé, donnent la priorité aux services, en utilisant les abonnements pour augmenter la valeur pour les utilisateurs. Garmin vise également à se développer vers un modèle centré sur les services avec le lancement de Garmin Connect+.Cynthia Chen ajoute : "Fait divers concernants les technologies portables, il y a un an, un étudiant turc avait crée un wearable connecté via Internet à une IA pour tricher à un examen universitaire. Mais il s'est fait arrêter et aurait été incarcéré dans l'attente de son procès après l'incident. L'étudiant a été surpris en train de se comporter de manière suspecte pendant un examen d'aptitude universitaire national qui détermine l'admissibilité d'une personne à l'université en Turquie, et la tricherie à cet examen aux enjeux importants est un délit grave.Selon les rapports de police, l'étudiant a utilisé une caméra déguisée en bouton de chemise, connectée à un logiciel d'intelligence artificielle par l'intermédiaire d'un modem cellulaire caché dans la semelle de sa chaussure. Le système scannait les questions de l'examen à l'aide de la caméra du bouton, qui transmettait ensuite les informations à un modèle d'IA. Le logiciel générait les bonnes réponses et les récitait à l'étudiant par l'intermédiaire d'un écouteur. Cependant, l'arrestation de l'étudiant a suscité l'indignation de certains sur "le traitement réservé à un tel génie".: CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?