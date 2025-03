De nouveaux chiffres indiquent que les ventes mondiales de smartwatches ont chuté pour la première fois, en grande partie à cause d'une forte baisse de popularité du leader du marché, Apple.



Un nouveau rapport du cabinet d'études de marché Counterpoint a révélé que les ventes mondiales de smartwatches chutent pour la première fois. Une smartwatch est un ordinateur portable qui ressemble à une montre-bracelet. La plupart des smartwatches modernes fonctionnent à l'aide d'un écran tactile et s'appuient sur des applications mobiles exécutées sur un appareil connecté (tel qu'un smartphone) pour assurer leurs fonctions principales.Le rapport de Counterpoint indique que 7 % d'appareils en moins ont été livrés en 2024 par rapport à l'année précédente. Les livraisons d'Apple Watches ont chuté de 19 % au cours de cette période. Le rapport attribue cette baisse à l'absence de nouvelles fonctionnalités dans les derniers appareils d'Apple et au fait que la rumeur d'un modèle haut de gamme Ultra 3 ne s'est jamais concrétisée.Apple a également été frappé par des interdictions de vente et d'importation aux États-Unis à la fin de 2023 et au début de 2024 en raison d'un brevet contesté concernant la surveillance du niveau d'oxygène dans le sang, ce qui aurait également contribué à la baisse des chiffres de vente au cours du premier semestre de 2024. Elle a conservé 22 % de parts de marché au cours des trois derniers mois de 2024, contre 25 % un an plus tôt.Malgré ce déclin général, les ventes de smartwatches fabriquées en Chine par des marques telles que Xiaomi, Huawei et Imoo ont connu une hausse considérable l'année dernière., commente la situation : "".Les livraisons mondiales de smartwatches ont chuté de 7 % en glissement annuel en 2024, le premier déclin du marché, selon le dernier Global Smartwatch Shipments Tracker by Model, Q4 2024 de Counterpoint. Cette baisse est principalement due à un déclin des livraisons d'Apple, le segment des smartwatches de base ayant connu une baisse des mises à jour dans un contexte de ralentissement. La faiblesse du marché des smartwatches de base provient de l'Inde, où la demande des consommateurs a diminué en raison d'un cycle de remplacement lent, d'un manque d'innovation et d'expériences d'utilisation insatisfaisantes parmi les nouveaux acheteurs.Apple a conservé sa position de leader sur le marché mondial, grâce à l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'iOS. Samsung a enregistré une croissance de 3 % en glissement annuel, grâce à l'adoption massive de ses nouvelles séries Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch FE. Xiaomi a fait une entrée remarquée, enregistrant la croissance la plus rapide en 2024 et se classant pour la première fois parmi les cinq premiers. La marque a enregistré une croissance dans toutes les régions, grâce à l'élargissement de son portefeuille et aux bonnes performances de ses séries Watch S1 et Redmi Watch : la croissance a été plus forte que celle des autres marques.Commentant les performances d'Apple,, a déclaré : "".Commentant les différents segments des smartwatches,a déclaré : "Commentant les perspectives du marché mondial des smartwatches,a déclaré : "Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?