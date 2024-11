Le géant chinois des smartphones Huawei annonce que son nouveau téléphone Mate 70 sera le premier à abandonner toute trace d'Android, au profit d'HarmonyOS Next, une solution entièrement développée en interne

En octobre 2024, Huawei a divorcé d'Android de façon officielle avec le lancement de HarmonyOS Next , son système d’exploitation fait maison. En effet, contrairement aux itérations précédentes de HarmonyOS, HarmonyOS Next ne prend plus en charge les applications Android. Cette étape représente surtout un pas supplémentaire de l’affranchissement de la Chine des technologies américaines.L'objectif est d'utiliser HarmonyOS Next dans tous les prochains téléphones de Huawei, selon Richard Yu, président de la division consommateurs de l'entreprise. L'expérience utilisateur devrait toutefois être affinée au cours des deux ou trois prochains mois.Huawei a progressivement réduit la quantité de technologies dans ses téléphones qui dépendent d'entreprises occidentales. Le Mate 70 utilise également un nouveau processeur Kirin, évitant ainsi les options standard comme Qualcomm. Cela a un prix, puisque Huawei est obligé d'utiliser des puces 7nm moins efficaces jusqu'en 2026 au moins. La puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm utilise une matrice de 4 nm, et Apple devrait passer à 2 nm pour les prochains modèles d'iPhone avec l'aide du fabricant de puces taïwanais TSMC.Le changement de cap de Huawei s'inscrit dans le cadre d'une réponse plus large à une série de sanctions américaines, notamment l'interdiction d'utiliser des semi-conducteurs américains. Les liens de Huawei avec le gouvernement chinois ont suscité des inquiétudes, notamment l'utilisation de sa technologie pour des violations des droits de l'homme telles que la surveillance de masse de la minorité ouïghour du pays. En outre, l'entreprise est accusée d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran et d'avoir détourné des secrets commerciaux de plusieurs entreprises, telles que T-Mobile.Si Huawei a d'abord souffert des sanctions, notamment en perdant l'accès aux ventes de téléphones aux États-Unis, l'entreprise a depuis rebondi et poursuivi sa croissance, alimentée par le marché intérieur chinois. Le bénéfice d'Huawei a notamment plus que doublé en 2023, avec une augmentation des ventes de 9,6 % grâce à la croissance des activités clouds et numériques . Le géant asiatique a déclaré en avril 2024 un bénéfice net de 87 milliards de yuans (plus de 11,2 milliards d'euros) et un bond de près de 10 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.HuaweiQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Huawei pertinente et cohérente ?